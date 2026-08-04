दिलावर ने पंचायत और निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा, गहलोत-डोटासरा पर भी कसा तंज
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने दावा किया कि आगामी निकाय-पंचायत चुनावों में भाजपा जीतेगी, वहीं भरतपुर में बेढम और परनामी ने जीत का दावा किया.
Published : August 4, 2026 at 5:21 PM IST
जयपुर/भरतपुर/चूरू: पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में अधिकांश सीटों पर भाजपा की जीत होगी. मंगलवार को 'अपना संकुल, हरियालो संकुल' कार्यक्रम के तहत आयोजित पौधारोपण अभियान में पौधा रोपित करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने ये दावा किया. इस दौरान उन्होंने पर्यावरण संरक्षण से लेकर और कांग्रेस की अंदरूनी कलह जैसे कई मुद्दों पर अपनी बात रखी. वहीं, आगामी पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों को लेकर बीजेपी ने भरतपुर और चूरू में भी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं.
गहलोत-डोटासरा विवाद पर ली चुटकी: आगामी नगरीय निकाय और पंचायती राज चुनावों को लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह तैयार है. उन्होंने दावा किया कि अधिकांश सीटों पर भाजपा की जीत होगी और पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बीच चल रही कथित खींचतान पर दिलावर ने व्यंग्य करते हुए कहा, 'अगर शीत युद्ध गर्मी में चलता तो उनका स्वास्थ्य ठीक रहता, लेकिन अभी बारिश का मौसम है, ठंड लगेगी.' उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं के बीच की कलह उनका आंतरिक मामला है और बीजेपी का उससे कोई लेना-देना नहीं है.
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डोटासरा के आरोपों पर पलटवार: डोटासरा की ओर से लगाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए दिलावर ने कहा कि वो अपनी पत्नी से स्वयं पूछ लेंगे कि वो चाहती हैं या नहीं कि वो मंत्री रहें. उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 'सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली'. जिन्होंने राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था का बंटाधार किया और प्रदेश को लूटा, वे अब नैतिकता की बातें कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं है. वहीं, डोटासरा के इस बयान पर कि 'यदि उन्होंने कुछ गलत किया होता तो वे जेल में होते', इस पर दिलावर ने कहा कि ऐसी ही बातें पूर्व पीएचईडी मंत्री महेश जोशी भी कहा करते थे, सबका समय आ जाएगा.
राजस्थान में पेड़ों की संख्या कम: इससे पहले हरियालो राजस्थान अभियान से ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान में प्रति व्यक्ति पेड़ों की संख्या बढ़ाना समय की सबसे बड़ी जरूरत है, और केवल पौधे लगाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें पेड़ बनाना भी सामूहिक जिम्मेदारी है, क्योंकि एक स्वस्थ वातावरण के लिए औसतन प्रति व्यक्ति 472 पेड़ों की आवश्यकता होती है, जबकि राजस्थान में ये संख्या करीब 25 ही है. ऐसे में प्रदेश को हराभरा बनाने के लिए बड़े स्तर पर पौधारोपण अभियान चलाने की जरूरत है.
उन्होंने कहा कि एक पेड़ अपने पूरे जीवनकाल में लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए के बराबर पर्यावरणीय लाभ देता है और सालभर में करीब 30 लाख रुपए मूल्य की ऑक्सीजन उपलब्ध कराता है. इसके अलावा पेड़ ध्वनि प्रदूषण कम करते हैं, लगभग 20 किलोग्राम अपशिष्ट अवशोषित करते हैं और वर्षा को आकर्षित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. वर्षा से भूजल स्तर बढ़ता है, जिससे पेयजल, सिंचाई और खाद्यान्न उत्पादन संभव होता है. दिलावर ने कहा कि इस वर्ष मानसून देरी से आया है, इसलिए पहले पौधारोपण की गति धीमी रही, अब बारिश शुरू होने के बाद अभियान में तेजी लाई जाएगी, ताकि लगाए गए पौधे अच्छी तरह विकसित हो सकें. उन्होंने कहा कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए समाज के हर वर्ग की सहभागिता आवश्यक है.
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भरतपुर में बीजेपी की तैयारियां: आगामी पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भरतपुर संभाग में चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं. मंगलवार को भरतपुर पहुंचे भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी और गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम ने संगठन पदाधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के साथ चुनावी रणनीति पर मंथन किया. नेताओं ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए पंचायत और निकाय चुनावों में भाजपा की जीत का दावा किया. साथ ही विपक्ष के आरोपों, ईआरसीपी, पेपर लीक, रोजगार, निवेश, टिकट वितरण और युवाओं से जुड़े सवालों पर भी अपनी पार्टी का पक्ष रखा.
विकास कार्यों के दम पर मिलेगा जनता का आशीर्वाद: राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि चुनाव की दृष्टि से भरतपुर संभाग के सभी प्रमुख जनप्रतिनिधियों और संगठन पदाधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की गई है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने सड़क, शिक्षा, बिजली, पानी, आधारभूत ढांचे और सामाजिक समरसता के क्षेत्र में व्यापक कार्य किए हैं. उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक पहुंच रहा है और यही कारण है कि पंचायत व निकाय चुनावों में जनता भाजपा प्रत्याशियों को विजयी बनाएगी.
धौलपुर-करौली में चुनौती के सवाल पर दिया जवाब: धौलपुर में विधानसभा चुनाव में भाजपा का खाता नहीं खुलने के सवाल पर बेढम ने कहा कि विधानसभा चुनावों की परिस्थितियां अलग थीं. उन्होंने कहा कि वर्तमान माहौल भाजपा के पक्ष में है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा धौलपुर में आयोजित महिला सम्मेलन तथा विकास परियोजनाओं का असर जनता के बीच दिखाई दे रहा है. उन्होंने दावा किया कि धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, डीग और भरतपुर सहित पूरे संभाग में भाजपा बेहतर प्रदर्शन करेगी.
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अशोक परनामी ने गिनाईं सरकार की उपलब्धियां: पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय रुकी हुई ईआरसीपी योजना को भाजपा सरकार ने आगे बढ़ाया। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार ने पांच वर्षों तक इस परियोजना पर कोई ठोस काम नहीं किया, जबकि केंद्र सरकार सहयोग के लिए तैयार थी. उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने राज्यों और केंद्र के साथ आवश्यक समझौते कर परियोजना को आगे बढ़ाया है तथा आने वाले समय में 14 जिलों को इसका लाभ मिलेगा.
पेपर लीक पर कांग्रेस पर हमला: परनामी ने कहा कि कांग्रेस शासन में कई भर्ती परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक हुए, जिससे युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने एसआईटी का गठन कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की और पिछले ढाई वर्षों में प्रदेश में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ. उन्होंने दावा किया कि सरकार अब तक 1.53 लाख सरकारी नौकरियां दे चुकी है, जबकि 85 हजार भर्तियां प्रक्रिया में हैं. सरकार का लक्ष्य चार लाख से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है.
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चूरू में नगर निकाय चुनाव एव पंचायत चुनाव को लेकर जिला भाजपा कार्यालय में बैठक का आयोजन हुआ. बैठक को सम्बोधित करते हुए पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कार्यकर्ता से ही पार्टी में सम्पूर्णता आती है. चूरू में कार्यकर्ता तेरा-मेरा नहीं करता बल्कि हमारी बात करता है. उन्होने कहा कि चूरू को मरूस्थलीय जिला घोषित कर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चूरू को एक ऐसी सौगात दी है, जिससे यहां विकास की नई इबारत लिखी जाएगी. उन्होने कहा कि राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री भैरूसिह शेखावत, वंसुधरा राजे सिधिया ने जो विकास यात्रा प्रारंभ की है, उसे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार परवान चढ़ा रही है.
उन्होने कहा कि भाजपा सरकार ने पंचायतों को मजबूत किया है. कड़ी से कड़ी जोड़ना इस चुनाव की विशेषता होनी चाहिए, जिससे विकास नीचे तक पहुचे उन्होने कहा कि आज राजस्थान की सरकार में 30 लाख से अधिक महिलाओं को उज्जवला योजना का लाभ मिल रहा है. राठौड़ ने कहा कि भाजपा एक मात्र पार्टी है जहां प्रत्येक कार्यकर्ता को मान सम्मान मिलता है, परन्तु संगठन सर्वोपरी है और संगठन के आदेश का पालन करना प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व है. भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने उपचुनाव के नतीजो पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उपचुनाव का परिणाम देश का परिणाम नहीं होता, नतीजे जो भी आए हैं, सूबे के नेता बैठकर इस पर मंथन करेंगे.