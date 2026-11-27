Rajasthan Panchayat Elections: पंचायत समिति प्रधान के लिए आज होगा चुनाव, यहां जानें डिटेल
प्रधान और उपप्रधान के चुनाव के लिए बैठक सुबह 10 बजे शुरू होगी.
Published : November 27, 2026 at 7:38 AM IST
जयपुर : राजस्थान में पंचायत समिति चुनाव के नतीजों के बाद अब शुक्रवार को प्रधान पद के चुनाव के साथ ग्रामीण सत्ता की तस्वीर साफ होगी. प्रदेश की पंचायत समितियों में प्रधान की कुर्सी पर कब्जे के लिए कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा. चुनाव परिणामों में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भाजपा पर बड़ी बढ़त बनाई है. ऐसे में आज होने वाला प्रधान का चुनाव दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है.
ये है आंकड़ा : प्रदेश की 419 पंचायत समितियों में से कांग्रेस ने 275 में बहुमत हासिल किया है, जबकि सत्ताधारी भाजपा महज 63 पंचायत समितियों में बहुमत तक पहुंच सकी. आरएलपी, बीएपी सहित अन्य दलों को 64 पंचायत समितियों में सफलता मिली है. वहीं, 17 पंचायत समितियों में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला. ऐसे में इन समितियों में निर्दलीय और छोटे दलों की भूमिका निर्णायक रहेगी.
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पंचायत समिति सदस्य चुनाव में भी कांग्रेस भाजपा से आगे रही. कांग्रेस ने 3,701 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि भाजपा को 2,181 सीटें मिलीं. आरएलपी ने 496, भारत आदिवासी पार्टी ने 276, बसपा ने 60, माकपा ने 50 और आम आदमी पार्टी ने दो सीटें जीतीं. निर्दलीय प्रत्याशियों ने 627 सीटों पर जीत दर्ज की. कांग्रेस 37 में से 33 जिलों में भाजपा से आगे रही.
सुबह 10 बजे शुरू होगी चुनाव प्रक्रिया : राज्य निर्वाचन आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रधान और उपप्रधान के चुनाव के लिए बैठक सुबह 10 बजे शुरू होगी. अभ्यर्थी सुबह 11 बजे तक नामांकन पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे. 11:30 बजे नामांकन पत्रों की जांच होगी. दोपहर 1 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे. इसके बाद चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे. आवश्यकता होने पर दोपहर 3 से 5 बजे के बीच मतदान कराया जाएगा.
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वहीं, उपप्रधान का चुनाव 28 नवंबर को होगा. चुनाव में कांग्रेस अपनी सदस्य संख्या के दम पर अधिकाधिक पंचायत समितियों में प्रधान बनाने की कोशिश करेगी. भाजपा विपक्षी दलों और निर्दलीयों के समर्थन से समीकरण बदलने की रणनीति अपनाएगी. जबकि बारां, श्रीगंगानगर, करौली और कोटा की पंचायत समितियों में कार्यकाल की अवधि अलग होने के कारण प्रधान चुनाव की तारीख अलग निर्धारित की गई है.