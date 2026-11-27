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Rajasthan Panchayat Elections: पंचायत समिति प्रधान के लिए आज होगा चुनाव, यहां जानें डिटेल

राज्य निर्वाचन आयोग. ( ETV Bharat jaipur )

जयपुर : राजस्थान में पंचायत समिति चुनाव के नतीजों के बाद अब शुक्रवार को प्रधान पद के चुनाव के साथ ग्रामीण सत्ता की तस्वीर साफ होगी. प्रदेश की पंचायत समितियों में प्रधान की कुर्सी पर कब्जे के लिए कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा. चुनाव परिणामों में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भाजपा पर बड़ी बढ़त बनाई है. ऐसे में आज होने वाला प्रधान का चुनाव दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है.

ये है आंकड़ा : प्रदेश की 419 पंचायत समितियों में से कांग्रेस ने 275 में बहुमत हासिल किया है, जबकि सत्ताधारी भाजपा महज 63 पंचायत समितियों में बहुमत तक पहुंच सकी. आरएलपी, बीएपी सहित अन्य दलों को 64 पंचायत समितियों में सफलता मिली है. वहीं, 17 पंचायत समितियों में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला. ऐसे में इन समितियों में निर्दलीय और छोटे दलों की भूमिका निर्णायक रहेगी.