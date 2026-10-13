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सियासत की पहली सीढ़ी: पंच-सरपंच बनकर निकले ये कांग्रेस नेता और बन गए राजस्थान की राजनीति के 'सिकंदर'

पंचायत से निकले विधानसभा और संसद तक पहुंचे ये नेता ( ETV Bharat GFX )

जयपुर: राजस्थान में आगामी पंचायत चुनाव का बिगुल बजते ही राजनीतिक दलों में बिसात बिछनी शुरू हो गई है. प्रत्याशी चयन से लेकर सत्ता तक पहुंचने के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों ही मंथन में जुटे हैं. इस चुनावी गहमागहमी के बीच सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस जमीनी चुनाव को सियासत की पहली सीढ़ी माना जाता है. राजस्थान कांग्रेस में इस समय करीब डेढ़ दर्जन ऐसे दिग्गज चेहरे मौजूद हैं, जिन्होंने कभी पंच, सरपंच या प्रधान बनकर राजनीति का ककहरा सीखा था और आज वे विधानसभा और संसद के भीतर प्रदेश की राजनीति की दिशा तय कर रहे हैं.

ये नेता जमीन से शिखर तक पहुंचे: पंचायती राज से निकलकर शिखर तक पहुंचने वाले नेताओं की इस फेहरिस्त में सबसे पहला नाम मौजूदा दौर के जनप्रतिनिधियों का आता है. इनमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, सांसद बृजेंद्र ओला, कुलदीप इंदौरा, विधायक श्रवण कुमार और प्रमोद जैन भाया प्रमुख हैं. ये सभी नेता वर्तमान में विधानसभा या संसद के सदस्य हैं, लेकिन इनके राजनीतिक सफर की शुरुआत इसी पंचायती राज से हुई थी. उदाहरण के तौर पर देखें तो सीकर के लक्ष्मणगढ़ से लगातार चौथी बार विधायक और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा साल 2005 में लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति से प्रधान चुने गए थे. वहीं, राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे टीकाराम जूली ने साल 2004 में अलवर से जिला प्रमुख के रूप में अपने सफर का आगाज किया था.