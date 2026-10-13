सियासत की पहली सीढ़ी: पंच-सरपंच बनकर निकले ये कांग्रेस नेता और बन गए राजस्थान की राजनीति के 'सिकंदर'
कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का सफर, जिन्होंने पंच-सरपंच से करियर शुरू कर विधानसभा और संसद तक राज किया. पढ़िए फिरोज सैफी की रिपोर्ट.
Published : October 13, 2026 at 6:00 PM IST
जयपुर: राजस्थान में आगामी पंचायत चुनाव का बिगुल बजते ही राजनीतिक दलों में बिसात बिछनी शुरू हो गई है. प्रत्याशी चयन से लेकर सत्ता तक पहुंचने के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों ही मंथन में जुटे हैं. इस चुनावी गहमागहमी के बीच सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस जमीनी चुनाव को सियासत की पहली सीढ़ी माना जाता है. राजस्थान कांग्रेस में इस समय करीब डेढ़ दर्जन ऐसे दिग्गज चेहरे मौजूद हैं, जिन्होंने कभी पंच, सरपंच या प्रधान बनकर राजनीति का ककहरा सीखा था और आज वे विधानसभा और संसद के भीतर प्रदेश की राजनीति की दिशा तय कर रहे हैं.
ये नेता जमीन से शिखर तक पहुंचे: पंचायती राज से निकलकर शिखर तक पहुंचने वाले नेताओं की इस फेहरिस्त में सबसे पहला नाम मौजूदा दौर के जनप्रतिनिधियों का आता है. इनमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, सांसद बृजेंद्र ओला, कुलदीप इंदौरा, विधायक श्रवण कुमार और प्रमोद जैन भाया प्रमुख हैं. ये सभी नेता वर्तमान में विधानसभा या संसद के सदस्य हैं, लेकिन इनके राजनीतिक सफर की शुरुआत इसी पंचायती राज से हुई थी. उदाहरण के तौर पर देखें तो सीकर के लक्ष्मणगढ़ से लगातार चौथी बार विधायक और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा साल 2005 में लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति से प्रधान चुने गए थे. वहीं, राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे टीकाराम जूली ने साल 2004 में अलवर से जिला प्रमुख के रूप में अपने सफर का आगाज किया था.
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इन नेताओं की शुरुआत भी पंचायती राज से हुई: वर्तमान नेतृत्व के अलावा अगर राजस्थान कांग्रेस के इतिहास पर नजर डालें, तो पार्टी के कई अन्य ऐसे कद्दावर और दिग्गज नेता रहे हैं जिनकी राजनीतिक जमीन इसी पंचायती राज व्यवस्था से मजबूत हुई थी. पंच, सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुख के तौर पर जमीनी राजनीति से अपने सफर का आगाज करने वाले इन नेताओं में परसराम मदेरणा, शीशराम ओला, चौधरी नारायण सिंह, विश्वेंद्र सिंह, भरत सिंह कुंदनपुर, बृजेंद्र ओला, सालेह मोहम्मद, अमीन खान, शकुंतला रावत, श्रवण कुमार, हेमाराम चौधरी और रामेश्वर डूडी जैसे कद्दावर नाम शामिल हैं. इन सभी नेताओं ने न केवल ग्रामीण राजनीति को करीब से समझा, बल्कि आगे चलकर प्रदेश की मुख्यधारा की सियासत में भी अपना बड़ा वजूद कायम किया.
जानिए किन दिग्गज नेताओं ने कहां से शुरुआत की:
- गोविंद सिंह डोटासरा- प्रधान से पीसीसी अध्यक्ष: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा 2005 में लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति से प्रधान चुने गए. उसके बाद 2008 में वह पहली बार विधायक चुने गए. इसके बाद वह 2013, 2018 और 2023 में भी विधायक चुने गए और गहलोत सरकार के तीसरे कार्यकाल में मंत्री रहे.
- टीकाराम जूली- जिला प्रमुख से नेता प्रतिपक्ष: राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली 2004 में अलवर से जिला प्रमुख चुने गए. इसके बाद 2008 में वह पहली बार अलवर ग्रामीण से विधायक चुने गए. वह 2018 और 2023 में भी विधायक चुने गए और गहलोत सरकार के तीसरे कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री रहे.
- श्रवण कुमार- सरपंच से 6 बार के विधायक: झुंझुनू के सूरजगढ़ से विधायक श्रवण कुमार 1981 में जीनी गांव से सरपंच बने थे. इसके बाद 1993 में वह पहली बार विधायक बने. वह 1998, 2003, 2008, 2014 और 2023 में कुल छह बार विधायक चुने गए.
- प्रमोद जैन भाया- जिला परिषद सदस्य से मंत्री: अंता से कांग्रेस विधायक प्रमोद जैन भाया पहली बार 1995 में बारां जिला परिषद के सदस्य बने. इसके बाद वह 2003, 2008, 2018 और 2023 में अंता से विधायक चुने गए तथा दो बार मंत्री रहे.
- बृजेंद्र ओला- जिला प्रमुख से मंत्री व सांसद: झुंझुनू से लोकसभा सांसद बृजेंद्र ओला 1988 और 2000 में दो बार झुंझुनू के जिला प्रमुख रहे. इसके बाद वह 2008, 2013, 2018 और 2023 में झुंझुनू से विधायक चुने गए. साल 2024 में वह लोकसभा सांसद चुने गए तथा वह दो बार राज्य सरकार में मंत्री भी रहे.
- परसराम मदेरणा- सरपंच से विधानसभा अध्यक्ष: परसराम मदेरणा 1953 में जोधपुर के चाडी गांव से सरपंच चुने गए थे. उसके बाद वह 9 बार विधायक चुने गए. वह राज्य सरकार में मंत्री, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और 1998 से 2003 तक राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष रहे.
- शीशराम ओला- सरपंच से केंद्रीय मंत्री: साल 1948 में शीशराम ओला झुंझुनू के अरडावता गांव से सरपंच चुने गए थे. वह 1960 में जिला प्रमुख बने. इसके बाद वह आठ बार विधायक 1957, 1962, 1967, 1972, 1977, 1980, 1985 और 1993 तथा पांच बार लोकसभा सांसद 1996, 1998, 1999, 2004 और 2009 में चुने गए. वह दो बार केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे.
- विश्वेंद्र सिंह- जिला प्रमुख से सांसद व मंत्री: विश्वेंद्र सिंह 1988 में भरतपुर के जिला प्रमुख चुने गए थे. इसके बाद वह 1989, 1999 और 2004 में लोकसभा सांसद चुने गए. वह 2013 और 2018 में विधायक चुने गए तथा गहलोत सरकार के तीसरे कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री रहे.
- चौधरी नारायण सिंह- सरपंच से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष: प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे चौधरी नारायण सिंह 1957 में सीकर के डूकिया गांव से सरपंच बने थे. इसके बाद वह दातारामगढ़ पंचायत समिति से प्रधान और सीकर के जिला प्रमुख रहे. वह 1972 में पहली बार विधायक बने और 1980, 1985, 1993, 1998, 2003 व 2013 में दातारामगढ़ से विधायक रहे तथा एक बार मंत्री बने.
- भरत सिंह- सरपंच से मंत्री: भरत सिंह साल 1972 में कुंदनपुर गांव से सरपंच चुने गए थे. उसके बाद वह सांगोद से प्रधान चुने गए. साल 1993 में वह पहली बार सांगोद से विधायक चुने गए और इसके बाद 2003, 2008 व 2018 में भी विधायक चुने गए. वह गहलोत सरकार के दूसरे कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री रहे.
- सालेह मोहम्मद- प्रधान से मंत्री: सालेह मोहम्मद साल 2000 में जैसलमेर पंचायत समिति से प्रधान चुने गए थे. इसके बाद वह 2005 में जिला प्रमुख रहे तथा 2008 और 2018 में पोकरण से विधायक चुने गए. वह गहलोत सरकार के तीसरे कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री रहे.
- अमीन खान- सरपंच से मंत्री: अमीन खान 1960 में हरसानी गांव से पंच और 1978 में राणासर गांव से सरपंच चुने गए थे. इसके बाद वह 1980, 1990, 1998, 2008 और 2018 में शिव विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए तथा गहलोत सरकार के दूसरे कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री रहे.
- कुलदीप इंदौरा- जिला प्रमुख से सांसद: कुलदीप इंदौरा साल 2020 में श्रीगंगानगर से जिला प्रमुख चुने गए थे. इसके बाद साल 2024 में वह श्रीगंगानगर से लोकसभा के सांसद चुने गए. हालांकि, इससे पहले 2008, 2013 और 2018 के विधानसभा चुनावों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था.
- शकुंतला रावत- जिला परिषद सदस्य से मंत्री: शकुंतला रावत साल 1995 में अलवर जिला परिषद की सदस्य चुनी गई थीं. इसके बाद वह 2013 और 2018 में अलवर के बानसूर से विधायक चुनी गईं तथा गहलोत सरकार के तीसरे कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री रहीं.
- हेमाराम चौधरी- वार्ड पंच से नेता प्रतिपक्ष: हेमाराम चौधरी साल 1978 में वार्ड पंच बने थे. इसके बाद 1980 में वह पहली बार गुड़ामालानी से विधायक चुने गए. वह 1985, 1998, 2003, 2008 और 2018 में भी कुल छह बार विधायक चुने गए. वह विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और दो बार मंत्री रहे.
- रामेश्वर डूडी- प्रधान से नेता प्रतिपक्ष: रामेश्वर डूडी साल 1995 में नोखा पंचायत समिति से प्रधान चुने गए थे. इसके बाद वह 2005 में बीकानेर से जिला प्रमुख, 1999 में बीकानेर से लोकसभा सांसद और 2013 में नोखा से विधायक चुने गए थे. वह 2013 से 2018 तक राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे.
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सियासत की पहली सीढ़ी: वहीं, इस मामले में राजनीतिक विश्लेषक योगेश शर्मा का कहना है कि निकाय और पंचायत चुनाव वास्तव में राजनीति में सियासत की पहली सीढ़ी होते हैं. कांग्रेस पार्टी में ही कई सारे नेता ऐसे हैं जो सियासत की पहली सीढ़ी चढ़कर विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा से लेकर केंद्र और राज्य सरकारों में मंत्री पद तक पहुंचे हैं. हालांकि ऐसा मौका कम ही लोगों को मिल पाता है, लेकिन इससे युवाओं और अन्य लोगों को यह प्रेरणा मिलती है कि किस तरह राजनीति की पहली सीढ़ी चढ़कर शीर्ष पर पहुंचा जा सकता है.
उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो वर्तमान समय में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली पंचायती राज के जरिए ही विधानसभा और इस शीर्ष पद तक पहुंचे हैं. यह एक अच्छा संकेत है, लेकिन अगर इतिहास पर नजर डालें तो शहरी निकाय चुनाव की तुलना में पंचायती राज से निकले हुए जनप्रतिनिधि ज्यादा संख्या में विधायक और सांसद बने हैं.
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