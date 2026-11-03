पंचायत चुनाव 2026: जयपुर समेत प्रदेश के 27 जिलों में वोटिंग जारी, शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट
27 जिला परिषदों के 377 और 116 पंचायत समितियों के 2119 वार्डों में सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच मतदान हो रहा है.
Published : November 3, 2026 at 7:52 AM IST
जयपुर: प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव के तीसरे चरण के तहत मंगलवार को 27 जिलों में मतदान शुरू हुआ. इस चरण में 1 करोड़ 6 लाख 81 हजार 567 मतदाता जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ जो शाम 6 बजे तक चलेगा. राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से मतदान के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं. इस चरण में जिला परिषद और पंचायत समिति के कुल 2,496 वार्डों में चुनाव होना है.
तीसरे चरण में 27 जिला परिषदों के 377 वार्डों में 1,305 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जबकि 116 पंचायत समितियों के 2,119 वार्डों में 7,789 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. इस तरह कुल 9,094 प्रत्याशी चुनावी मुकाबले में हैं. मतदाताओं में 55 लाख 48 हजार 472 पुरुष, 51 लाख 33 हजार 51 महिलाएं और 44 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं. मतदान के लिए कुल 11,869 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं.
लाइव अपडेट: तीसरे चरण के लिए 27 जिलों में वोटिंग, 1.06 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का करेंगे इस्तेमाल
इन जिलों में होगा मतदान: बालोतरा, बांसवाड़ा, बारां, ब्यावर, भरतपुर, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, डीडवाना-कुचामन, डीग, धौलपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जालोर, झुंझुनूं, करौली, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, सलूंबर, सीकर, टोंक और उदयपुर जिले में मतदान होगा. इन जिलों की 116 पंचायत समितियों के साथ जिला परिषद सदस्यों के चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं.
मतदान केंद्रों पर विशेष व्यवस्थाएं: राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए पानी और छाया की व्यवस्था की गई है. बुजुर्ग और विशेष योग्यजन मतदाताओं की सुविधा का भी ध्यान रखा गया है. सुरक्षा के लिहाज से आवश्यक इंतजाम किए गए हैं. राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने मतदाताओं से लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़-चढ़कर भाग लेने और सुबह सबसे पहले मतदान करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के महापर्व में सभी को अपनी भूमिका निभानी चाहिए, क्षेत्र का विकास हो, भ्रष्टाचार नहीं ऐसे जनप्रतिनिधि का चुनाव होना चाहिए.
पढ़ें: पंचायत चुनाव 2026: तीसरे चरण के चुनाव का अंतिम प्रशिक्षण संपन्न, पोलिंग पार्टियां रवाना
पढ़ें: पूर्व RAS अधिकारी का सरपंच बनने का सपना टूटा, मिले महज 99 वोट, रिटायर्ड टीचर गजानंद ने मारी बाजी