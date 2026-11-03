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पंचायत चुनाव 2026: जयपुर समेत प्रदेश के 27 जिलों में वोटिंग जारी, शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट

वोटिंग के लिए कतार में खड़े मतदाता ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव के तीसरे चरण के तहत मंगलवार को 27 जिलों में मतदान शुरू हुआ. इस चरण में 1 करोड़ 6 लाख 81 हजार 567 मतदाता जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ जो शाम 6 बजे तक चलेगा. राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से मतदान के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं. इस चरण में जिला परिषद और पंचायत समिति के कुल 2,496 वार्डों में चुनाव होना है.