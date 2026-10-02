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गांव की सरकार: पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कल संभव, निर्वाचन आयोग ने बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस

राज्य निर्वाचन आयोग ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 को लेकर तस्वीर जल्द साफ होने की उम्मीद है. राज्य निर्वाचन आयोग ने 3 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है. ऐसे में माना जा रहा है कि आयोग पंचायत चुनाव के कार्यक्रम और तारीखों को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा कर सकता है. तारीखों के ऐलान के साथ ही प्रदेश में गांव की सरकार चुनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.