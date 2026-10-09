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Panchayat Chunav 2026: टिकट के लिए जयपुर में कल से जुंटेंगे भाजपा नेता, बगड़ी बोले- 11-12 अक्टूबर को प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे प्रभारी

श्रवण सिंह बगड़ी, भाजपा प्रदेश महामंत्री ( Etv Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान में पंचायतीराज चुनावों को लेकर भाजपा ने तैयारी तेज कर दी है. पार्टी ने संभाग प्रभारी, जिला प्रभारी और पंचायत समिति प्रभारियों को संभावित प्रत्याशियों का पैनल तैयार कर जयपुर लाने के निर्देश दिए हैं.भाजपा प्रदेश मुख्यालय में 10 से 12 अक्टूबर तक इन पैनलों पर चर्चा और समीक्षा की जाएगी. इस प्रक्रिया में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, प्रदेश संगठन महामंत्री चन्द्रशेखर और संगठन के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे. पार्टी प्रथम चरण के चुनावों के लिए प्रत्याशियों के नामों की सूची 11 अक्टूबर को जारी करेगी.

जयपुर में पैनलों पर होगा मंथन: भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने बताया कि प्रत्याशी चयन के लिए संगठन ने समन्वय समिति, केंद्रीय समन्वय प्रभारी, जिला चुनाव प्रभारी और पंचायत समिति स्तर पर प्रभारी नियुक्त किए हैं. ये सभी स्थानीय कार्यकर्ताओं और दावेदारों से चर्चा कर संभावित नामों का पैनल तैयार कर रहे हैं. जिलों में कोर कमेटियां भी पैनल तैयार करने और सामूहिक सहमति बनाने का काम कर रही हैं. 11 और 12 अक्टूबर को जिला और पंचायत स्तर के प्रभारी पैनल लेकर प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे.