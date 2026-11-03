डीग-भरतपुर में ग्रामीणों ने किया मतदान का बहिष्कार, करौली में लापरवाही बरतने पर 3 कार्मिक निलंबित
पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदान जारी है. कई बूथों पर सुबह से ही लंबी कतारें लगी हैं.
Published : November 3, 2026 at 1:44 PM IST|
Updated : November 3, 2026 at 2:06 PM IST
भरतपुर/डीग/करौली: प्रदेश में मंगलवार को पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के तहत वोटिंग हो रही है. भरतपुर के बयाना क्षेत्र के नगला सिंघाड़ा गांव में पंचायत बदले जाने से नाराज ग्रामीणों ने मंगलवार को मतदान का बहिष्कार कर दिया. डीग के कामां क्षेत्र के नगला किशोर सिंह गांव में भी बिरार ग्राम पंचायत से जुड़े परिसीमन के विरोध में ग्रामीणों ने एक भी वोट नहीं डाला. वहीं करौली में चुनाव ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर जिला निर्वाचन अधिकारी अक्षय गोदारा ने तीन कार्मिकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.
पंचायत बदले जाने से नाराज ग्रामीणों ने किया मतदान बहिष्कार : भरतपुर के बयाना क्षेत्र के नगला सिंघाड़ा गांव में परिसीमन को लेकर ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया. ग्रामीणों ने कहा- जब तक गांव को दोबारा पुरानी ग्राम पंचायत सिंघाड़ा में शामिल नहीं किया जाएगा या नगला सिंघाड़ा के नाम से अलग पंचायत बहाल नहीं होगी, तब तक वे वोट नहीं डालेंगे.
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राजनीतिक दबाव में पंचायत बदले जाने का आरोप: ग्रामीणों ने बताया-पहले नगला सिंघाड़ा को अलग ग्राम पंचायत बनाया गया था, लेकिन परिसीमन के दौरान इसे बंगसपुरा में शामिल कर दिया गया. ग्रामीणों का आरोप है कि यह फैसला राजनीतिक दबाव में लिया गया है. नगला सिंघाड़ा का सामाजिक और पारंपरिक जुड़ाव सिंघाड़ा गांव से है और बंगसपुरा की दूरी अधिक होने से उन्हें परेशानी हो रही है.
तीसरे चरण में 156 पंचायतों में मतदान जारी: भरतपुर जिले में मंगलवार को तीसरे चरण के तहत बयाना, भुसावर, नदबई और वैर पंचायत समिति क्षेत्रों में मतदान जारी है. जिले की 156 ग्राम पंचायतों में 543 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य पदों के लिए ईवीएम से मतदान हो रहा है.
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डीग के कामां में भी परिसीमन का विरोध: डीग जिले के कामां क्षेत्र में भी पंचायत परिसीमन को लेकर विरोध सामने आया है. बिरार ग्राम पंचायत के नगला किशोर सिंह गांव में ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया और एक भी वोट नहीं डाला. ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर मांग की है कि गांव को नवसृजित बिरार पंचायत से हटाकर पहले की तरह सबलाना ग्राम पंचायत में शामिल किया जाए. इस तरह भरतपुर और डीग दोनों जिलों में परिसीमन के विरोध में मतदान बहिष्कार की स्थिति बनी हुई है.
करौली में तीसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण जारी: करौली में पंचायतीराज आम चुनाव 2026 के तीसरे चरण के तहत हिण्डौन, श्रीमहावीरजी, सुरौठ और शेरपुर पंचायत समिति क्षेत्रों में शांतिपूर्ण मतदान जारी है. सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें लगी हैं और बुजुर्गों से लेकर युवाओं में मतदान को लेकर उत्साह देखा जा रहा है.वहीं निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर जिला निर्वाचन अधिकारी अक्षय गोदारा ने तीन कार्मिकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.
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सुबह 10 बजे तक हिण्डौन में सबसे अधिक वोटिंग: जिले की चार पंचायत समितियों के 51 पंचायत समिति वार्ड एवं 9 जिला परिषद वार्डों के लिए मतदान जारी है. सुबह 10 बजे तक कुल 16.37 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है. इसमें हिण्डौन पंचायत समिति में 17.34 प्रतिशत, श्रीमहावीरजी में 16.43 प्रतिशत और सुरौठ-शेरपुर में 15.35 प्रतिशत मतदान हुआ है.
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95 वर्षीय प्रीतम देवी ने किया मतदान: मतदान को लेकर बुजुर्गों में भी खासा उत्साह देखा गया. बाईं जट्ट मतदान केंद्र पर 95 वर्षीय प्रीतम देवी ने मतदान कर लोकतंत्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई. वहीं शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी अक्षय गोदारा, जिला पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल और अतिरिक्त जिला कलक्टर जगदीश प्रसाद गौड़ व्यवस्थाओं पर लगातार नजर बनाए हुए हैं.
चुनाव ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर तीन कार्मिक निलंबित: जिला निर्वाचन अधिकारी अक्षय गोदारा ने तीन कार्मिकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. अक्षय गोदारा ने कहा- 2 नवंबर को राजकीय महाविद्यालय करौली में आयोजित मतदान दलों के द्वितीय प्रशिक्षण में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर हिंडौन के कृषि पर्यवेक्षक अमर सिंह मीना, सतीश कुमार और कानरदा महाराजपुरा के अध्यापक रामलखन बैरवा पर यह कार्रवाई की गई है. तीनों को राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958 के नियम 13 के तहत निलंबित किया गया है.
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