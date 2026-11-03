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डीग-भरतपुर में ग्रामीणों ने किया मतदान का बहिष्कार, करौली में लापरवाही बरतने पर 3 कार्मिक निलंबित

मतदान केंद्र के बाहर लगी मतदाताओं की लंबी कतार ( ETV Bharat Karauli )

भरतपुर/डीग/करौली: प्रदेश में मंगलवार को पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के तहत वोटिंग हो रही है. भरतपुर के बयाना क्षेत्र के नगला सिंघाड़ा गांव में पंचायत बदले जाने से नाराज ग्रामीणों ने मंगलवार को मतदान का बहिष्कार कर दिया. डीग के कामां क्षेत्र के नगला किशोर सिंह गांव में भी बिरार ग्राम पंचायत से जुड़े परिसीमन के विरोध में ग्रामीणों ने एक भी वोट नहीं डाला. वहीं करौली में चुनाव ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर जिला निर्वाचन अधिकारी अक्षय गोदारा ने तीन कार्मिकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.