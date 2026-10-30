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गांव की सरकार चुनने निकले लोग, उदयपुर में 753 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर, झुंझुनूं में 52 क्रिटिकल बूथों पर सुरक्षा सख्त

पोलिंग बूथ पर लगी मतदाताओं की लंबी कतार ( ETV Bharat Udaipur )

उदयपुर/नीमकाथाना/झुंझुनूं: पंचायतीराज चुनाव 2026 के दूसरे चरण में शुक्रवार को वोटिंग जारी है. उदयपुर की 188 और नीमकाथाना की 39 ग्राम पंचायतों और झुंझुनूं की 167 ग्राम पंचायतों में मतदान हो रहा है. उदयपुर में सरपंच पद के लिए 753 प्रत्याशी मैदान में हैं. गोगुंदा की सेमटाल पंचायत में सरपंच निर्विरोध चुना गया है. बूथों पर सुबह से मतदाताओं की कतारें लगी हैं. मतदान केंद्रों पर शाम 6 बजे तक होगी वोटिंग.