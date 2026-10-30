गांव की सरकार चुनने निकले लोग, उदयपुर में 753 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर, झुंझुनूं में 52 क्रिटिकल बूथों पर सुरक्षा सख्त
गोगुंदा पंचायत समिति सेमटाल ग्राम पंचायत निर्विरोध सरपंच, कोटड़ा पंचायत समिति में सबसे ज्यादा प्रत्याशी...
Published : October 30, 2026 at 9:21 AM IST|
Updated : October 30, 2026 at 10:53 AM IST
उदयपुर/नीमकाथाना/झुंझुनूं: पंचायतीराज चुनाव 2026 के दूसरे चरण में शुक्रवार को वोटिंग जारी है. उदयपुर की 188 और नीमकाथाना की 39 ग्राम पंचायतों और झुंझुनूं की 167 ग्राम पंचायतों में मतदान हो रहा है. उदयपुर में सरपंच पद के लिए 753 प्रत्याशी मैदान में हैं. गोगुंदा की सेमटाल पंचायत में सरपंच निर्विरोध चुना गया है. बूथों पर सुबह से मतदाताओं की कतारें लगी हैं. मतदान केंद्रों पर शाम 6 बजे तक होगी वोटिंग.
एक पंचायत में निर्विरोध निर्वाचन: उदयपुर में जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव अग्रवाल ने बताया कि दूसरे चरण में सरपंच पद के लिए 1108 नामांकन दाखिल हुए थे. इनमें 1106 अभ्यर्थियों ने नामांकन किया था. जांच में 1097 अभ्यर्थियों के नामांकन वैध पाए गए. इसके बाद 343 अभ्यर्थियों ने नाम वापस ले लिए. एक ग्राम पंचायत में निर्विरोध निर्वाचन के बाद शेष 188 ग्राम पंचायतों में सरपंच पद के लिए 753 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं.
पढ़ें: राजस्थान पंचायत चुनाव: दूसरे चरण में 64.32% मतदान, जयपुर में टूटा पहले चरण का रिकॉर्ड
कोटड़ा में सबसे ज्यादा 184 प्रत्याशी मैदान में, बड़गांव में 129: कोटड़ा पंचायत समिति में सर्वाधिक 184 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं. यहां की 36 ग्राम पंचायतों में सरपंच पद के लिए 290 नामांकन दाखिल हुए थे. जांच में 288 अभ्यर्थियों के नामांकन वैध पाए गए, जबकि 104 अभ्यर्थियों ने नाम वापस ले लिए. बड़गांव पंचायत समिति की 30 ग्राम पंचायतों में 168 नामांकन दाखिल हुए थे. इनमें 165 अभ्यर्थियों के नामांकन वैध पाए गए. नाम वापसी के बाद 129 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं.
पढ़ें: Rajasthan Panchayat Election 2026 : सरपंच और पंच के लिए 3626 पंचायतों में मतदान, 22 जिलों में वोटिंग के मद्देनजर सुरक्षा के इंतजाम
सायरा में 123 प्रत्याशी मैदान में: सायरा पंचायत समिति की 35 ग्राम पंचायतों में 164 नामांकन दाखिल हुए. इनमें 162 अभ्यर्थियों के नामांकन वैध पाए गए और 39 अभ्यर्थियों ने नाम वापस लिए. अब यहां 123 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं.
गोगुंदा में 117 प्रत्याशी, सेमटाल में निर्विरोध: गोगुंदा पंचायत समिति की 39 ग्राम पंचायतों में सरपंच पद के लिए 169 नामांकन दाखिल हुए थे. इनमें 168 अभ्यर्थियों के नामांकन वैध पाए गए. नाम वापसी में 50 अभ्यर्थियों ने नाम वापस लिए. सेमटाल ग्राम पंचायत में निर्विरोध निर्वाचन के बाद शेष 38 ग्राम पंचायतों में 117 प्रत्याशी मैदान में रह गए हैं.
पढ़ें : चुनावी हार पर भारी पड़ा भाईचारा: नागौर के दो गांवों ने पेश की मिसाल, हारे हुए प्रत्याशियों को दिए 40 लाख रुपये
देवला और सुलाव की स्थिति: देवला पंचायत समिति की 26 ग्राम पंचायतों में सरपंच पद के लिए 156 नामांकन दाखिल हुए. सभी 156 अभ्यर्थियों के नामांकन वैध पाए गए. इनमें से 63 अभ्यर्थियों ने नाम वापस लिए. इसके बाद 93 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं.वहीं, सुलाव पंचायत समिति की 23 ग्राम पंचायतों में 161 नामांकन दाखिल हुए. जांच में 158 अभ्यर्थियों के नामांकन वैध पाए गए. इनमें से 51 अभ्यर्थियों ने नाम वापस लिए. अब यहां 107 प्रत्याशी सरपंच पद के लिए मैदान में हैं.
पढ़ें: Panchayat Election 2026 : सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स, फिर भी सरपंच चुनाव में मिले सिर्फ 33 वोट
वहीं, नीमकाथाना पंचायत समिति क्षेत्र की 39 ग्राम पंचायतों में दूसरे चरण के तहत सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए मतदान जारी है. गांवों की सरकार चुनने को लेकर ग्रामीणों में उत्साह है और सुबह से ही केंद्रों पर मतदाताओं की कतारें लगी हैं.क्षेत्र की 39 पंचायतों में 161 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 1 लाख 54 हजार 404 मतदाता मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं. इनमें 81 हजार 882 पुरुष और 72 हजार 522 महिला मतदाता शामिल हैं. मतदान के बाद शाम को मतगणना होगी.
सरपंच-वार्ड पंच के लिए वोटिंग जारी, शाम को होगी मतगणना: मतदाता अपने गांव के सरपंच और वार्ड पंच चुनने के लिए मतदान कर रहे हैं. इससे पहले 28 अक्टूबर को जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए वोटिंग हुई थी. अब ग्रामीण गांव के विकास के लिए स्थानीय नेतृत्व चुन रहे हैं.मतदान पूरा होने के बाद शाम को मतगणना शुरू होगी और देर रात तक परिणाम घोषित होने की संभावना है.
मतदान का आंकड़ा एक नजर में
- कुल ग्राम पंचायतें - 39
- कुल मतदान केंद्र - 161
- कुल मतदाता - 1,54,404
- पुरुष मतदाता - 81,882
- महिला मतदाता - 72,522
पढ़ें : पंचायत चुनाव का द्वितीय चरण: दोपहर बाद घरों से निकली महिला वोटर ने दी मतदान को गति, पाटन में मतदान का बहिष्कार
झुंझुनूं में बूथों पर लगी लंबी कतारें: झुंझुनूं जिले की छह पंचायत समितियों की 167 ग्राम पंचायतों में सुबह 7 बजे से सरपंच पद के लिए मतदान जारी है. बूथों पर मतदाताओं की लंबी कतारें लग गईं. युवा, बुजुर्ग और महिलाओं में गांव की सरकार चुनने को लेकर खासा उत्साह है. पहली बार मतदान करने वाले युवा भी बढ़-चढ़कर भागीदारी निभा रहे हैं. मतदाताओं ने विकास, पेयजल, सड़क और शिक्षा को प्राथमिकता देने वाले प्रत्याशियों के पक्ष में वोट किया.
इसे भी पढ़ें- पंचायत चुनाव का द्वितीय चरण: दोपहर बाद घरों से निकली महिला वोटर ने दी मतदान को गति, पाटन में मतदान का बहिष्कार
सोलाना में सबसे कड़ा मुकाबला, 52 बूथ क्रिटिकल: जिले के 604 मतदान केंद्रों पर शाम 6 बजे तक मतदान होगा. सरपंच पद के लिए कुल 957 प्रत्याशी मैदान में हैं. झुंझुनूं और चिड़ावा में सर्वाधिक 175-175 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि सिंघाना में सबसे कम 131 उम्मीदवार हैं. चिड़ावा की सोलाना ग्राम पंचायत में सर्वाधिक 19 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है. मतदान समाप्त होने के बाद बूथों पर ही मतगणना शुरू होगी. 52 मतदान केंद्रों को क्रिटिकल घोषित किया गया है. इन बूथों पर आईओ सहित पांच हथियारबंद पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे.
पढ़ें: उदयपुर: पंचायतीराज चुनाव द्वितीय चरण में महिलाओं ने मारी बाजी, 70% मतदान, कोटड़ा में सर्वाधिक 78% वोटिंग
15 ग्राम पंचायतों में सीधा मुकाबला: जिले की 167 ग्राम पंचायतों में से 15 पंचायतों में सरपंच पद के लिए सीधा मुकाबला है, जबकि शेष पंचायतों में बहुकोणीय मुकाबले देखने को मिल रहे हैं. सिंघाना पंचायत समिति की भैंसावता खुर्द और डूमोली खुर्द में दो प्रत्याशी आमने-सामने हैं. झुंझुनूं पंचायत समिति की अजाड़ी कलां, दोरादास, कासिमपुरा और शिशिया में सीधी टक्कर है. बुहाना की देवलावास, नानवास और पांथरोली तथा सूरजगढ़ की छापड़ा, खुड़ानिया और सुजडोला में भी दो-दो प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं.
सुरक्षा के लिए 2803 पुलिसकर्मी तैनात: चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं. जिले में 2803 पुलिस अधिकारी और जवान तैनात किए गए हैं. इसके अलावा 167 ग्राम पंचायतों के लिए 50 मोबाइल पुलिस टीमें गठित की गई हैं. ये टीमें लगातार क्षेत्र में गश्त कर रही हैं. प्रत्येक मतदान केंद्र पर हर 10 मिनट में मोबाइल टीम के पहुंचने की व्यवस्था की गई है, ताकि मतदान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराया जा सके.
पढ़ें: पंचायत चुनाव 2026 : झुंझुनू और भीलवाड़ा के गांव में ग्रामीणों ने किया मतदान का बहिष्कार, जानें पूरा मामला