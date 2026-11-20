Panchayat Election Results : डूडी की बहू और सूरा की जीत, पूर्व सांसद जाखड़ का पोता-विधायक बुढ़ानिया की पत्नी की हार
जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के नतीजों में कांग्रेस के सियासी परिवारों पर एक नजर.
Published : November 20, 2026 at 3:00 PM IST
जयपुर: राजस्थान में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव के शुक्रवार को आए नतीजों में कांग्रेस के सियासी परिवारों के लिए कहीं खुशी कहीं गम का आलम देखने को मिला है. जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव में एक तरफ जहां कांग्रेस कई जगह बढ़त बनाती दिखी है तो वहीं पार्टी के चर्चित सियासी चेहरों और सियासी परिवारों से जुड़े चेहरों पर इन चुनावों में सबकी नजर थी. इन चुनावों में कई सियासी परिवारों को अपनी साख बचाने में कामयाबी मिली है. जबकि कई को हार का मुंह देखना पड़ा है.
बीकानेर जिला परिषद के चुनाव में पार्टी के दिग्गज नेता रहे दिवंगत रामेश्वर डूडी व विधायक सुशीला डूडी की बहू निकिता डूडी को जीत मिली है. उन्होंने बीकानेर जिला परिषद के वार्ड 13 से 2,774 वोट से जीत हासिल की है. वहीं, पाली से पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ के पोते दीपक जाखड़ को हार का सामना करना पड़ा. दीपक ने भोपालगढ़ पंचायत समिति के वार्ड 5 से चुनाव लड़ा. उन्हें निर्दलीय शैतान सिंह ने 274 वोट से हराया. दीपक एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे हैं. इधर, जयपुर जिला परिषद के वार्ड 28 से युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रहे यशवीर सूरा को जीत मिली है. इस वार्ड पर पूरे जिले और प्रदेश की नजर थी.
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उप जिला प्रमुख डागर, महेंद्र चौधरी की बेटी हारी : वहीं, कांग्रेस के निवर्तमान उप जिला प्रमुख मोहन डागर को जयपुर जिला परिषद के वार्ड 12 से हार मिली है. वे इस बार जिला प्रमुख की दौड़ में आगे माने जा रहे थे. हालांकि, इस सीट पर भाजपा प्रत्याशी को जीत मिली. वहीं, चूरू जिला परिषद के वार्ड 38 से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में तारानगर के विधायक नरेंद्र बुढ़ानिया की पत्नी कनक बुढ़ानिया ने चुनाव लड़ा, लेकिन जीत नहीं पाई. उन्हें भाजपा के नरेश सहारन ने हराया है. वहीं, नावां से विधायक रहे महेंद्र चौधरी की बेटी डॉ. कनुप्रिया चौधरी ने नावां पंचायत समिति के वार्ड 19 से पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ा, लेकिन जीत नहीं मिली.
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धीरज गुर्जर को दो दिन में दो खुशखबरी : कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर को दो दिन में दो खुशखबरी मिली है. उन्हें गुरुवार को एक बार फिर कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया. अब आज आए नतीजों में उनकी माता सीता देवी को भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर पंचायत समिति के वार्ड दो से जीत मिली है. सीता देवी ने पंचायत समिति सदस्य के लिए वार्ड 2 से चुनाव लड़ा. बाड़मेर से कांग्रेस के जिलाध्यक्ष लक्ष्मण गोदारा को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा. उन्होंने जिला परिषद सदस्य के लिए बाड़मेर जिला परिषद के वार्ड 34 से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा. उन्हें आरएलपी के गजेंद्र ने हराया है.
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विधायक पूसाराम की पत्नी और बहू जीतीं : चूरू जिले की रतनगढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक पूसाराम गोदारा की पत्नी और बहू ने पंचायत समिति के चुनाव में जीत दर्ज की है. उनकी पत्नी नानी देवी ने पंचायत समिति के वार्ड दो और बहू रितू ने वार्ड तीन से चुनाव लड़ा. पत्नी नानी देवी ने आरएलपी की कमला को 379 वोट से और बहू रितू ने भाजपा के दुलीचंद को 776 वोट से हराया है.
एमपी संजना के जेठ हारे, विजयपाल कुड़ी की जीत : इधर, भरतपुर सांसद यादव के जेठ श्रीनिवास जाटव को पंचायत समिति सदस्य के चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा. उन्होंने अलवर जिले की कठूमर पंचायत समिति के वार्ड नंबर आठ से चुनाव लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा. वहीं, राजस्थान विश्वविद्यालय में एनएसयूआई के प्रभारी विजयपाल कुड़ी ने जिला परिषद सदस्य के चुनाव में जीत हासिल की है. उन्होंने सीकर जिला परिषद के वार्ड नंबर 36 से चुनाव लड़ा. कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में उन्होंने पांच हजार से ज्यादा वोट के अंतर से चुनाव जीता है.