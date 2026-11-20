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Panchayat Election Results : डूडी की बहू और सूरा की जीत, पूर्व सांसद जाखड़ का पोता-विधायक बुढ़ानिया की पत्नी की हार

कांग्रेस विधायक बुढ़ानिया पत्नी कनक के साथ और रामेश्वर डूडी की पुत्रवधु निकिता ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव के शुक्रवार को आए नतीजों में कांग्रेस के सियासी परिवारों के लिए कहीं खुशी कहीं गम का आलम देखने को मिला है. जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव में एक तरफ जहां कांग्रेस कई जगह बढ़त बनाती दिखी है तो वहीं पार्टी के चर्चित सियासी चेहरों और सियासी परिवारों से जुड़े चेहरों पर इन चुनावों में सबकी नजर थी. इन चुनावों में कई सियासी परिवारों को अपनी साख बचाने में कामयाबी मिली है. जबकि कई को हार का मुंह देखना पड़ा है.