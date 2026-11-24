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Exclusive : DNT समाज की नाराजगी से भाजपा को नुकसान ? देवासी बोले- मांगें नहीं मानीं तो आगे भी भुगतना पड़ेगा खामियाजा

DNT संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ( ETV Bhara Jaipur )

जयपुर: राजस्थान के पंचायती राज चुनाव में भाजपा को मिली हार के बाद अब सामाजिक और जातिगत समीकरणों को लेकर सियासी चर्चा तेज हो गई है. चुनावी नतीजों में कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन के बीच घुमंतू, अर्ध घुमंतू और विमुक्त जातियों (DNT) की नाराजगी को भी भाजपा के कमजोर प्रदर्शन की एक वजह बताया जा रहा है.

जयपुर में आरक्षण सहित विभिन्न मांगों को लेकर हुए आंदोलन की अगुवाई करने वाले लालजी देवासी ने दावा किया है कि DNT समाज ने पंचायत चुनाव में भाजपा के खिलाफ मतदान कर सरकार को साफ राजनीतिक संदेश दिया है. उनका कहना है कि पिछले दो साल से समाज अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहा था, लेकिन सरकार की ओर से अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने के कारण समुदाय में नाराजगी बढ़ी. यदि सरकार ने अब भी मांगों का समाधान नहीं किया तो आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भाजपा को इसका राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है.