Exclusive : DNT समाज की नाराजगी से भाजपा को नुकसान ? देवासी बोले- मांगें नहीं मानीं तो आगे भी भुगतना पड़ेगा खामियाजा
DNT Community Protest: लालजी देवासी का दावा- DNT समाज की नाराजगी ने पंचायत चुनाव में बदला भाजपा का सियासी गणित. अश्विनी पारीक की रिपोर्ट....
Published : November 24, 2026 at 1:17 PM IST
जयपुर: राजस्थान के पंचायती राज चुनाव में भाजपा को मिली हार के बाद अब सामाजिक और जातिगत समीकरणों को लेकर सियासी चर्चा तेज हो गई है. चुनावी नतीजों में कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन के बीच घुमंतू, अर्ध घुमंतू और विमुक्त जातियों (DNT) की नाराजगी को भी भाजपा के कमजोर प्रदर्शन की एक वजह बताया जा रहा है.
जयपुर में आरक्षण सहित विभिन्न मांगों को लेकर हुए आंदोलन की अगुवाई करने वाले लालजी देवासी ने दावा किया है कि DNT समाज ने पंचायत चुनाव में भाजपा के खिलाफ मतदान कर सरकार को साफ राजनीतिक संदेश दिया है. उनका कहना है कि पिछले दो साल से समाज अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहा था, लेकिन सरकार की ओर से अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने के कारण समुदाय में नाराजगी बढ़ी. यदि सरकार ने अब भी मांगों का समाधान नहीं किया तो आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भाजपा को इसका राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है.
दो साल के आंदोलन के बाद भाजपा के खिलाफ मतदान का दावा : लालजी देवासी के अनुसार, DNT समाज की 32 जातियां पिछले दो साल से अपने अधिकारों और मांगों को लेकर आंदोलन कर रही हैं. समाज की प्रमुख मांगों में अलग से 10 प्रतिशत आरक्षण सहित कुल 11 मांगें शामिल हैं. देवासी का आरोप है कि आंदोलन के दौरान सरकार की ओर से बातचीत का आश्वासन दिया गया, लेकिन तय समय पर वार्ता नहीं हुई. इसके उलट आंदोलनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की गई, जिससे समाज में असंतोष और गहरा गया.
उन्होंने बताया कि आंदोलन के दौरान छह लोगों को गिरफ्तार कर करीब 18 दिन तक जेल में रखा गया था. इसके विरोध में प्रदेशभर में जेल भरो आंदोलन भी किया गया. देवासी ने एक जुलाई को जयपुर में आयोजित महाआंदोलन का जिक्र करते हुए दावा किया कि इसमें करीब डेढ़ लाख लोग शामिल हुए थे. उनके मुताबिक, इस आंदोलन में घुमंतू और विमुक्त जातियों के साथ बड़ी संख्या में श्रमिक, वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोग भी शामिल हुए. उन्होंने इसे केवल आरक्षण की मांग तक सीमित न मानकर समाज के अधिकारों और सम्मान की लड़ाई बताया.
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भाजपा की हार में DNT समाज की 50 प्रतिशत भूमिका का दावा : पंचायती राज चुनाव के नतीजों का विश्लेषण करते हुए लालजी देवासी ने दावा किया कि राजस्थान में DNT समाज की आबादी करीब 15 प्रतिशत है और इस समाज की नाराजगी का चुनाव परिणामों पर व्यापक असर पड़ा है. उन्होंने भाजपा और कांग्रेस के बीच वोटों के अंतर का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके आकलन के अनुसार, भाजपा को हुए नुकसान में करीब 50 प्रतिशत भूमिका DNT समाज की नाराजगी की रही है.
देवासी का तर्क है कि यदि 15 फीसदी आबादी वाले समाज का आधा हिस्सा भी किसी राजनीतिक दल के खिलाफ एकजुट होकर मतदान करता है तो चुनावी समीकरण बदलने की क्षमता रखता है. उन्होंने जालोर, सिरोही, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और ब्यावर सहित कई क्षेत्रों में भाजपा के कमजोर प्रदर्शन को आंदोलन के बाद पैदा हुई नाराजगी से जोड़ा.
इसके अलावा दौसा, अलवर, भरतपुर और नागौर के कुछ क्षेत्रों का भी उल्लेख किया. हालांकि, DNT समाज की नाराजगी का चुनाव परिणामों पर वास्तविक प्रभाव कितना रहा, इसकी पुष्टि के लिए क्षेत्रवार मतदान प्रतिशत, प्रत्याशियों की सामाजिक पृष्ठभूमि और चुनावी नतीजों का स्वतंत्र विश्लेषण जरूरी है. फिलहाल, यह आंकलन लालजी देवासी का राजनीतिक दावा है.
पुलिस कार्रवाई और सरकार के रवैये से बढ़ी नाराजगी : देवासी ने आरोप लगाया कि आंदोलन के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के साथ सख्ती की. उनके मुताबिक, शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल महिलाओं और बुजुर्गों पर लाठीचार्ज किया गया और आंसू गैस के गोले छोड़े गए. समाज को उम्मीद थी कि सरकार उनकी मांगों पर बातचीत कर समाधान निकालेगी, लेकिन आश्वासन के बावजूद कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ.
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उन्होंने भाजपा के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष के बयान और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत की भूमिका का भी जिक्र किया. देवासी का कहना है कि सरकार की ओर से किए गए वादे पूरे नहीं होने और आंदोलन के दौरान हुई कार्रवाई ने समुदाय के एक बड़े हिस्से को राजनीतिक रूप से नाराज किया. इसी नाराजगी का संदेश पंचायत चुनाव में मतदान के जरिए दिया गया.
10 प्रतिशत अलग आरक्षण के साथ आवासीय जमीन की मांग : DNT समाज की प्रमुख मांगों में अलग से 10 प्रतिशत आरक्षण का मुद्दा सबसे अहम है. इसके अलावा समाज के परिवारों को आवासीय जमीन और पट्टे उपलब्ध कराने की मांग भी उठाई जा रही है. लालजी देवासी के अनुसार, घुमंतू और अर्ध घुमंतू समुदायों के करीब 70 से 80 प्रतिशत परिवार गांवों की आबादी से बाहर रहते हैं. बड़ी संख्या में ऐसे परिवार हैं जिनके पास अपना मकान, जमीन या आवासीय पट्टा तक नहीं है.
उन्होंने सरकार से मांग की कि जिन स्थानों पर DNT समुदाय के लोग सालों से रह रहे हैं, उन बस्तियों को राजस्व रिकॉर्ड में आबादी क्षेत्र के रूप में शामिल किया जाए. इसके लिए सरकार को विधायी प्रावधान करना चाहिए, ताकि इन परिवारों को आवासीय अधिकार मिल सकें और वे बिजली, पानी, सड़क तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं का लाभ उठा सकें. देवासी ने कहा कि आजादी के 79 साल बाद भी समाज के अनेक परिवारों के पास अपना घर और जमीन नहीं होना गंभीर सामाजिक समस्या है. उनके मुताबिक, आवास और शिक्षा की कमी के कारण इन समुदायों का सामाजिक और आर्थिक विकास भी प्रभावित हो रहा है.
52 जातियों की सूची में विसंगतियां दूर करने की मांग : DNT समाज की दूसरी बड़ी मांग घुमंतू जातियों की सरकारी सूची में विसंगतियों को दूर करने की है. लालजी देवासी का दावा है कि घुमंतू समुदायों में कुल 52 जातियां आती हैं, लेकिन सरकारी सूची में सभी जातियों को उचित पहचान और प्रतिनिधित्व नहीं मिला है. कुछ जातियों के नाम सूची में शामिल नहीं हैं, जबकि कई समुदायों के नाम अलग-अलग दर्ज होने के कारण जाति प्रमाणपत्र बनवाने में परेशानी आती है.
उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि रेबारी, रायका और देवासी जैसे नामों को लेकर सरकारी रिकॉर्ड में विसंगतियां हैं. इसके कारण कई लोगों को अपनी वास्तविक सामाजिक पहचान के आधार पर प्रमाणपत्र और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में दिक्कत होती है. उन्होंने मांग की कि सरकार सभी संबंधित जातियों की पहचान स्पष्ट करे और सूची में जरूरी संशोधन कर प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया आसान बनाए.
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500 सरपंच और 150 से 200 पंचायत समिति सदस्य चुने जाने का दावा : लालजी देवासी ने पंचायत चुनाव में DNT समाज की राजनीतिक भागीदारी बढ़ने का भी दावा किया. उनके अनुसार, इस बार पंचायती राज चुनाव में समाज से करीब 500 सरपंच और 150 से 200 पंचायत समिति सदस्य निर्वाचित हुए हैं. उन्होंने इसे समाज में बढ़ती राजनीतिक जागरूकता और संगठनात्मक एकजुटता का परिणाम बताया.
देवासी के मुताबिक, रायका समाज से करीब 150 से 200 सरपंच, कालबेलिया समाज से तीन और सासी समाज से करीब 10 सरपंच चुने गए हैं. गाड़िया लुहार समाज के प्रतिनिधियों के भी चुनाव जीतने की बात उन्होंने कही. उनका कहना है कि अब DNT समाज केवल अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करने तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि पंचायत से लेकर विधानसभा और संसद तक अपनी राजनीतिक भागीदारी बढ़ाना चाहता है.
विधायक समाराम गरासिया ने कही बड़ी बात : वहीं, पिंडवाड़ा आबू से विधायक समाराम गरासिया ने डीएनटी समाज के भाजपा के खिलाफ वोट देने के लाल सिंह राईका के आरोपों पर कहा कि डीएनटी समाज को पिंडवाड़ा विधानसभा में पशुपालकों के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय की सौगात दी है और भी पशुपालकों को लेकर काम किए हैं. डीएनटी समाज के लिए भाजपा हमेशा साथ खड़ी रही है. कोई नाराजगी है तो मिलकर दूर करेंगे.
विधानसभा और लोकसभा चुनाव तक आंदोलन ले जाने की तैयारी : पंचायत चुनाव के बाद लालजी देवासी ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि DNT समाज की मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को राजस्थान से बाहर राष्ट्रीय स्तर पर ले जाया जाएगा. उन्होंने फरवरी-मार्च में दिल्ली सहित देश के विभिन्न हिस्सों में बड़े आंदोलन की तैयारी की बात कही.
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देवासी का कहना है कि पंचायत चुनाव में समाज ने अपनी राजनीतिक ताकत का अहसास कराया है. यदि सरकार ने 10 प्रतिशत अलग आरक्षण, आवासीय जमीन, जातियों की सूची में विसंगतियां और अन्य मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो आगामी विधानसभा चुनाव में भी भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है. उन्होंने लोकसभा चुनाव तक इस आंदोलन को जारी रखने की बात भी कही.
राजस्थान में DNT समाज :
भाजपा पर भारी पड़ सकती है वोट शिफ्टिंग : राजस्थान में पंचायती राज चुनाव के नतीजों के बाद घुमंतू, अर्द्धघुमंतू और विमुक्त जनजाति (DNT) समाज की राजनीतिक भूमिका को लेकर नई बहस शुरू हो गई है. खासतौर पर पश्चिमी राजस्थान के पाली जिले और सुमेरपुर क्षेत्र में इस समाज की नाराजगी को भाजपा के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है. जिले में दिवासी समाज और DNT समाज के प्रमुख नेता ओटाराम देवासी रहे हैं, जबकि आंदोलन का मुख्य केंद्र सुमेरपुर और उसके आसपास का क्षेत्र रहा है.
वरिष्ठ पत्रकार परीक्षित मिश्रा के मुताबिक, भाजपा से DNT समाज की जो अपेक्षाएं थीं, वे पूरी नहीं हुईं. समाज के कुछ नेताओं के व्यक्तिगत हित भले ही पूरे हुए हों, लेकिन सामूहिक और सामाजिक हितों से जुड़ी मांगों का समाधान नहीं हो सका. यही वजह है कि समाज के एक वर्ग ने भाजपा से दूरी बनाते हुए चुनाव में अपना रुख बदला. इस राजनीतिक बदलाव के पीछे एक अहम वजह यह भी मानी जा रही है कि DNT समाज अब अपने जातिगत और सामाजिक अधिकारों को राजनीतिक विचारधारा से ऊपर रखकर देख रहा है.
Panchyat election in rajasthan https://t.co/LVMbv4oZI9— Lalji Raika (@laljiraika01) October 9, 2026
पहले भाजपा के धार्मिक और वैचारिक एजेंडे से जुड़ाव रखने वाले मतदाताओं में अब सामाजिक हितों और अधिकारों को लेकर प्राथमिकता बदलती दिखाई दे रही है. उनका मानना है कि भाजपा ने समय रहते समाज की मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो यह वोटों का बदलाव अस्थायी न रहकर स्थायी राजनीतिक शिफ्टिंग में बदल सकता है. फिलहाल, राजस्थान की राजनीति में DNT समुदाय की भूमिका को लेकर पंचायत चुनाव के बाद नई बहस शुरू हो गई है.
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घुमंतू, अर्ध घुमंतू और विमुक्त जातियों का एक बड़ा हिस्सा सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित रहा है. ऐसे में आरक्षण, आवासीय अधिकार, शिक्षा और राजनीतिक प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दे इन समुदायों के लिए महत्वपूर्ण हैं. यदि इन मांगों को लेकर असंतोष बढ़ता है तो इसका असर ग्रामीण क्षेत्रों के चुनावी समीकरणों पर पड़ सकता है. इस बीच लालजी देवासी के दावे ने भाजपा के सामने एक महत्वपूर्ण सवाल जरूर खड़ा किया है कि क्या सरकार की नीतियों और आंदोलन के प्रति उसके रवैये से पारंपरिक सामाजिक समर्थन में बदलाव आ रहा है?
Denotified, Nomadic and semi nomadic tribes (DNT) https://t.co/afgQKK5LTG— Lalji Raika (@laljiraika01) October 1, 2026
फिलहाल, DNT समाज की ओर से सरकार को स्पष्ट संदेश दिया गया है कि अब केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा. समाज आरक्षण, आवासीय जमीन, सरकारी सूची में पहचान और राजनीतिक भागीदारी जैसे मुद्दों पर ठोस निर्णय चाहता है. पंचायत चुनाव के बाद इस आंदोलन का अगला पड़ाव विधानसभा और लोकसभा चुनाव की राजनीति हो सकता है.