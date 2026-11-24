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Exclusive : बीकानेर में जिला प्रमुख की कुर्सी पर कांग्रेस में खींचतान, पर्यवेक्षक कुलदीप इंदौरा बोले- अभी किसी नाम पर नहीं लगी मुहर

गंगानगर सांसद कुलदीप इंदौरा ( ETV Bharat Bikaner )

बीकानेर: जिला परिषद चुनाव में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद अब जिला प्रमुख के चयन को लेकर पार्टी के भीतर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. जिला प्रमुख की कुर्सी किसे सौंपी जाएगी, इसे लेकर कांग्रेस में दो प्रमुख दावेदारियों के बीच सहमति बनाने की कवायद चल रही है. एक ओर पूर्व मंत्री गोविन्दराम मेघवाल अपनी पुत्री सरिता चौहान को जिला प्रमुख बनाने के लिए प्रयासरत हैं, वहीं दूसरी ओर पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी की पुत्रवधू निकिता डूडी के नाम को लेकर भी दावेदारी सामने आई है.

दोनों पक्षों के बीच चल रही राजनीतिक खींचतान के बीच कांग्रेस ने गंगानगर सांसद कुलदीप इंदौरा को पर्यवेक्षक नियुक्त कर बीकानेर भेजा है. पर्यवेक्षक कुलदीप इंदौरा ने मंगलवार को बीकानेर पहुंचकर पूर्व मंत्री गोविन्दराम मेघवाल, नोखा विधायक सुशीला डूडी सहित पार्टी के अन्य नेताओं से मुलाकात की. इस दौरान जिला प्रमुख के चयन को लेकर नेताओं के विचार जानने और आपसी सहमति बनाने की दिशा में बातचीत की गई. इस बीच ईटीवी भारत से खास बातचीत में सांसद कुलदीप इंदौरा ने साफ किया कि अभी तक जिला प्रमुख के लिए किसी भी नाम को अंतिम रूप नहीं दिया गया है.

पर्यवेक्षक कुलदीप इंदौरा से ईटीवी भारत की खास बातचीत, सुनिए... (ETV Bharat Bikaner) सिंबल के साथ नाम भरकर भेजने की चर्चाओं को बताया गलत : इंदौरा ने कहा कि जिला प्रमुख के चयन को लेकर अभी बातचीत का सिलसिला जारी है. किसी एक नाम पर अंतिम सहमति बनने या सिंबल के साथ नाम भरकर भेजने जैसी चर्चाएं सही नहीं हैं. उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी नेताओं से संवाद किया जा रहा है और किसी भी निर्णय से पहले सभी संबंधित पक्षों की राय जानना जरूरी है. उनके अनुसार, अभी चयन प्रक्रिया जारी है और किसी नाम को फाइनल नहीं किया गया है. पढ़ें : बीकानेर जिला परिषद : कांग्रेस का परचम, 41 में से 30 सीटों पर निर्णायक बढ़त...भाजपा 8 पर सिमटी निर्वाचित सदस्यों से होगी वन-टू-वन बातचीत : पर्यवेक्षक ने बताया कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा के साथ-साथ निर्वाचित जिला परिषद सदस्यों से भी व्यक्तिगत रूप से बातचीत की जाएगी. वन-टू-वन संवाद के माध्यम से प्रत्येक सदस्य की राय और पसंद जानी जाएगी. इसके बाद सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जिला प्रमुख के चयन को लेकर आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. इंदौरा के इस बयान से स्पष्ट है कि पार्टी फिलहाल किसी एक दावेदार के पक्ष में निर्णय लेने के बजाय सभी पक्षों से बातचीत के जरिए सहमति बनाने की कोशिश कर रही है.