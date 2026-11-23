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Panchayat Election Results : गहलोत बोले- एक वोट वाली पंचायत में भी भाजपा को चाहिए प्रधान, पुलिस के दम पर हो रही हॉर्स ट्रेडिंग

मीडिया से बातचीत करते अशोक गहलोत ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान में पंचायत और जिला परिषद चुनाव के बाद प्रधान और जिला प्रमुख के चुनाव को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि चुनाव में जनता से करारी हार मिलने के बावजूद भाजपा सत्ता के दम पर जोड़-तोड़, हॉर्स ट्रेडिंग और पुलिस के जरिए दबाव की राजनीति कर रही है.

गहलोत ने सोमवार को अपने आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राजस्थान में इस तरह की गुंडागर्दी पहले कभी देखने को नहीं मिली. जनता ने अपना फैसला सुना दिया है, लेकिन भाजपा जनादेश को स्वीकार करने के बजाय कांग्रेस के निर्वाचित सदस्यों को तोड़ने में लगी है. गहलोत ने टोंक जिले में बिजली के खंभों पर लगाई गई लाइटें हटाए जाने का मामला उठाते हुए कहा कि चुनाव जीतने के लिए पहले लाइटें लगाई गईं और अब चुनाव हारने के बाद उन्हें हटाया जा रहा है.