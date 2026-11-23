Panchayat Election Results : गहलोत बोले- एक वोट वाली पंचायत में भी भाजपा को चाहिए प्रधान, पुलिस के दम पर हो रही हॉर्स ट्रेडिंग
पूर्व सीएम गहलोत ने कहा- टोंक में चुनाव से पहले लगाई लाइटें अब हटाई जा रहीं. भाजपा को जनता के जनादेश का सम्मान करना चाहिए.
Published : November 23, 2026 at 3:05 PM IST
जयपुर: राजस्थान में पंचायत और जिला परिषद चुनाव के बाद प्रधान और जिला प्रमुख के चुनाव को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि चुनाव में जनता से करारी हार मिलने के बावजूद भाजपा सत्ता के दम पर जोड़-तोड़, हॉर्स ट्रेडिंग और पुलिस के जरिए दबाव की राजनीति कर रही है.
गहलोत ने सोमवार को अपने आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राजस्थान में इस तरह की गुंडागर्दी पहले कभी देखने को नहीं मिली. जनता ने अपना फैसला सुना दिया है, लेकिन भाजपा जनादेश को स्वीकार करने के बजाय कांग्रेस के निर्वाचित सदस्यों को तोड़ने में लगी है. गहलोत ने टोंक जिले में बिजली के खंभों पर लगाई गई लाइटें हटाए जाने का मामला उठाते हुए कहा कि चुनाव जीतने के लिए पहले लाइटें लगाई गईं और अब चुनाव हारने के बाद उन्हें हटाया जा रहा है.
अधिकारी कह रहे हैं कि लाइटें अवैध थीं. सवाल यह है कि यदि ये लाइटें अवैध थीं तो चुनाव से पहले लगाई क्यों गईं? साफ है कि यह सब चुनाव जीतने के लिए किया गया था. उन्होंने कहा कि चुनाव हारने का खामियाजा आम जनता क्यों भुगते?
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एक वोट भाजपा का, 18 कांग्रेस के, फिर भी प्रधान बनाने की जिद : गहलोत ने एक पंचायत समिति का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां भाजपा का केवल एक सदस्य चुनाव जीतकर आया है, जबकि कांग्रेस के 18 सदस्य निर्वाचित हुए हैं. इसके बावजूद भाजपा अपना प्रधान बनाने की कोशिश कर रही है. कांग्रेस के प्रधान पद के उम्मीदवारों के घरों पर पुलिस पहुंच रही है और उन्हें धमकियां दी जा रही हैं. कांग्रेस की बाड़ाबंदी में पुलिस तीन बार पहुंच चुकी है. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर यह लोकतंत्र में किस तरह की राजनीति हो रही है?
उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा पुलिस के जरिए कांग्रेस के निर्वाचित सदस्यों पर दबाव बना रही है और हॉर्स ट्रेडिंग के प्रयास किए जा रहे हैं. गहलोत ने कहा कि जनता ने भाजपा को चुनाव में बुरी तरह हराया है. सरकार में थोड़ी भी समझ होती तो हार के बाद आत्मचिंतन करती और अपनी कमियों को सुधारने का प्रयास करती.
मुख्यमंत्री के गृह जिले में भी भाजपा कर रही जोड़-तोड़ : पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह जिले में भी कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला है, लेकिन वहां भी भाजपा जोड़-तोड़ में लगी हुई है. गहलोत ने दो लोगों को उठाकर ले जाने का आरोप लगाते हुए सवाल उठाया कि क्या मुख्यमंत्री के गृह जिले में भाजपा की हार को छिपाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं?
गहलोत ने चेतावनी दी कि भाजपा इसी तरह की गतिविधियां जारी रखती है तो विधानसभा चुनाव में जनता उसे ऐसा सबक सिखाएगी कि इतिहास बन जाएगा. उन्होंने कहा कि नगर पालिका चुनावों में पुलिस के आतंक और दबाव का जवाब जनता ने पंचायत चुनाव में दिया है. जनता ने भाजपा की स्थिति स्पष्ट कर दी है.
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ब्यूरोक्रेसी को भी लगने लगा है कि यह राज जाने वाला है : गहलोत ने सरकार पर प्रशासनिक अधिकारियों को दबाव में रखने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि एंटी करप्शन ब्यूरो से लेकर पुलिस मुख्यालय और दूसरे विभागों तक दबाव की स्थिति है. ब्यूरोक्रेसी में भी यह चर्चा होने लगी है कि यह सरकार जाने वाली है और आगे किसकी बात मानी जाएगी. उन्होंने कहा कि सरकार को जनता के मूड को समझना चाहिए. चुनाव में मिली हार के बाद भी यदि भाजपा जोड़-तोड़ और दबाव की राजनीति करती रही तो जनता का गुस्सा और बढ़ेगा.
300 करोड़ का कोचिंग हब बदहाल, गांधी इंस्टीट्यूट भी शुरू नहीं : गहलोत ने विकास कार्यों को लेकर भी सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के समय तैयार की गई कई बड़ी परियोजनाओं की इमारतें आज भी खड़ी हैं, लेकिन मौजूदा सरकार उन्हें शुरू नहीं कर पा रही है. जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि टाटा के साथ एमओयू किया गया था. यदि यह संस्थान शुरू होता तो प्रदेश के विद्यार्थियों को बड़ा लाभ मिलता.
जयपुर के कोचिंग हब पर उन्होंने कहा कि करीब 300 करोड़ रुपये खर्च करने के बावजूद वहां कोचिंग संस्थानों की गतिविधियां शुरू नहीं हो पाईं. जबकि शहरी इलाके में कोचिंग संस्थान होने से इलाके में ट्रैफिक जाम की समस्या बनी हुई है और करोड़ों रुपये की लागत से बना कोचिंग हब खराब हो रहा है. उन्होंने सरकार पर विकास कार्यों की अनदेखी करने का आरोप लगाया.
25 लाख के स्वास्थ्य बीमा को लेकर लोगों में भ्रम : गहलोत ने स्वास्थ्य बीमा योजना पर भी सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि 25 लाख रुपये तक के स्वास्थ्य बीमा की व्यवस्था आज भी चल रही है, लेकिन आम लोगों के बीच यह संदेश चला गया है कि इसे घटाकर पांच लाख रुपये कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि निजी अस्पताल आम जनता से मनमानी वसूली कर रहे हैं. गहलोत ने सरकार को सलाह देते हुए कहा कि चिकित्सा व्यवस्था को पटरी पर लाया जाए और हार्ट, किडनी तथा घुटनों जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाए.
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न्यायपालिका की विश्वसनीयता सर्वोपरि, दबाव का संदेह नहीं होना चाहिए : चीफ जस्टिस से जुड़े सवाल पर गहलोत ने टिप्पणी करने से इनकार किया. उन्होंने कहा कि उनकी अपनी मंशा हो सकती है और न्यायपालिका का अपना महत्वपूर्ण स्थान है. देशवासी चाहते हैं कि न्यायपालिका का मान-सम्मान बना रहे. जब कहीं अन्याय होता है या सुनवाई नहीं होती तो आम आदमी आखिरकार न्यायालय की शरण में जाता है.
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट सहित पूरी न्यायपालिका को अपनी विश्वसनीयता सर्वोपरि रखनी चाहिए. ऐसी स्थिति नहीं बननी चाहिए, जिससे लोगों के मन में यह संदेह पैदा हो कि न्यायपालिका किसी दबाव में काम कर रही है. न्यायपालिका के प्रति आमजन का विश्वास कायम रहना लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है.