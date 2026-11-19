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37 जिलों में पंचायत चुनाव की मतगणना कल, जिला प्रमुख और प्रधान की कुर्सी पर टिकी सबकी नजर

राज्य निर्वाचन आयोग ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर/बूंदी: राजस्थान में पंचायतीराज चुनाव के बाद अब ग्रामीण सत्ता की तस्वीर साफ होने वाली है. 20 नवंबर को प्रदेश के 37 जिलों में मतगणना होगी. इससे पता चलेगा कि जिला परिषद और पंचायत समिति में किस दल को जनता का ज्यादा समर्थन मिला है.मतगणना शुक्रवार सुबह 8 बजे से शुरू होगी. जयपुर में 243 टेबलों और बूंदी में 116 टेबलों पर गिनती होगी. सबसे पहले वार्डवार परिणाम सामने आएंगे, जिससे बहुमत का गणित धीरे-धीरे साफ होने लगेगा. भाजपा और कांग्रेस दोनों अपनी-अपनी जीत का दावा कर रही हैं.वहीं, प्रदेश के सभी जिलों में एक साथ परिणाम नहीं आएंगे. राज्य निर्वाचन आयोग ने कोटा, बारां, करौली और श्रीगंगानगर में मतगणना स्थगित कर दी है. इन चार जिलों में अब 17 दिसंबर को गिनती कराई जाएगी.