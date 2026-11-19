37 जिलों में पंचायत चुनाव की मतगणना कल, जिला प्रमुख और प्रधान की कुर्सी पर टिकी सबकी नजर
राज्य निर्वाचन आयोग ने कोटा, बारां, करौली और श्रीगंगानगर में मतगणना स्थगित कर दी है.
Published : November 19, 2026 at 7:16 PM IST|
Updated : November 19, 2026 at 7:39 PM IST
जयपुर/बूंदी: राजस्थान में पंचायतीराज चुनाव के बाद अब ग्रामीण सत्ता की तस्वीर साफ होने वाली है. 20 नवंबर को प्रदेश के 37 जिलों में मतगणना होगी. इससे पता चलेगा कि जिला परिषद और पंचायत समिति में किस दल को जनता का ज्यादा समर्थन मिला है.मतगणना शुक्रवार सुबह 8 बजे से शुरू होगी. जयपुर में 243 टेबलों और बूंदी में 116 टेबलों पर गिनती होगी. सबसे पहले वार्डवार परिणाम सामने आएंगे, जिससे बहुमत का गणित धीरे-धीरे साफ होने लगेगा. भाजपा और कांग्रेस दोनों अपनी-अपनी जीत का दावा कर रही हैं.वहीं, प्रदेश के सभी जिलों में एक साथ परिणाम नहीं आएंगे. राज्य निर्वाचन आयोग ने कोटा, बारां, करौली और श्रीगंगानगर में मतगणना स्थगित कर दी है. इन चार जिलों में अब 17 दिसंबर को गिनती कराई जाएगी.
41 जिला परिषद और 457 पंचायत समितियों के लिए हुआ चुनाव:प्रदेश में इस बार पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के तहत 41 जिला परिषदों के 1,403 वार्डों और 457 पंचायत समितियों के 8,245 वार्डों में चुनाव कराए गए हैं. इनमें से 37 जिलों में 20 नवंबर को जिला परिषद के 1,275 वार्डों और पंचायत समितियों के 7,543 वार्डों की मतगणना होगी. शेष चार जिलों के 128 जिला परिषद वार्ड और 702 पंचायत समिति वार्डों के परिणाम दिसंबर में घोषित किए जाएंगे.
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पहले डाक मतपत्रों की गिनती होगी: मतगणना जिला मुख्यालयों पर निर्धारित केंद्रों में होगी.निर्वाचन प्रक्रिया के तहत सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी. इसके बाद ईवीएम में दर्ज मतों की गणना शुरू होगी. निर्वाचन अधिकारियों की निगरानी में होने वाली इस प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक वार्ड का परिणाम घोषित किया जाएगा.
नतीजों के बाद शुरू होगी जिला प्रमुख और प्रधान बनाने की कवायद: 20 नवंबर को आने वाले परिणामों का महत्व केवल वार्डों में जीत-हार तक सीमित नहीं रहेगा. इन नतीजों के आधार पर ही जिला परिषदों में जिला प्रमुख और पंचायत समितियों में प्रधान बनाने का रास्ता तय होगा. जिस दल के पास सदस्यों का पर्याप्त समर्थन होगा, वह इन पदों पर अपने उम्मीदवारों को निर्वाचित कराने की स्थिति में होगा. यही वजह है कि दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के लिए मतगणना का दिन बेहद महत्वपूर्ण है. परिणाम आने के बाद पार्टी नेतृत्व अपने निर्वाचित सदस्यों के साथ संपर्क बनाए रखने और उन्हें एकजुट रखने की रणनीति पर काम करेगा. जहां स्पष्ट बहुमत होगा, वहां पदों के लिए दावेदारी आसान रहेगी. वहीं करीबी मुकाबले वाली जिला परिषदों और पंचायत समितियों में राजनीतिक समीकरण महत्वपूर्ण हो जाएंगे.
22 दिसंबर को जिला प्रमुख का निर्वाचन होगा: निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 37 जिलों में 25 नवंबर को जिला प्रमुख और प्रधान पदों के लिए चुनाव होगा. इसके अगले दिन यानी 26 नवंबर को उप जिला प्रमुख और 28 नवंबर को उप प्रधान का चुनाव कराया जाएगा. वहीं, चार स्थगित जिलों में संशोधित कार्यक्रम के तहत 22 दिसंबर को जिला प्रमुख, 23 दिसंबर को उप जिला प्रमुख, 24 दिसंबर को प्रधान और 25 दिसंबर को उप प्रधान का निर्वाचन होगा.
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भाजपा के लिए ग्रामीण पकड़ मजबूत करने की चुनौती: पंचायती राज चुनाव के परिणाम भाजपा और कांग्रेस दोनों के राजनीतिक दावों की परीक्षा लेने वाले हैं. भाजपा की कोशिश ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी संगठनात्मक ताकत और सरकार के कामकाज के समर्थन को चुनावी जीत में बदलने की होगी. वहीं, कांग्रेस इन चुनावों के जरिए ग्रामीण मतदाताओं के बीच अपनी राजनीतिक मौजूदगी और संगठन की स्थिति मजबूत साबित करने की कोशिश में है. चुनाव प्रचार के दौरान दोनों दलों ने अपने-अपने पक्ष में माहौल होने के दावे किए थे. अब वार्डवार परिणाम इन दावों की वास्तविक तस्वीर सामने लाएंगे.
243 टेबलों पर होगी मतगणना, 2098 ईवीएम की होगी गिनती: जयपुर में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए मतगणना सीकर रोड स्थित श्री भवानी निकेतन कॉलेज ऑफ फार्मेसी में सुबह 8 बजे से शुरू होगी. जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) संदेश नायक ने बताया कि जिला परिषद के 57 वार्डों के लिए 5 कक्षों में 98 टेबल और 22 पंचायत समितियों के लिए 22 कक्षों में 145 टेबल लगाई गई हैं. कुल 243 टेबलों पर मतगणना होगी. पंचायत समिति सदस्यों के लिए 2098 मतदान केंद्रों की ईवीएम की गिनती होगी.
सुबह 6 बजे पहुंचेंगे कार्मिक, मोबाइल पर रहेगा प्रतिबंध: संदेश नायक ने बताया कि मतगणना कार्मिकों को सुबह 6 बजे तक मतगणना स्थल पर पहुंचना होगा. उम्मीदवारों और अभिकर्ताओं को अधिकृत पहचान पत्र के आधार पर ही प्रवेश मिलेगा. पहले डाक मतपत्रों की गिनती होगी, फिर ईवीएम की. मतगणना परिसर में अधिकृत कर्मचारियों के अलावा किसी को मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी. परिणाम राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट और मीडिया के माध्यम से जारी किए जाएंगे.
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116 टेबलों पर खुलेगा किस्मत का पिटारा: बूंदी जिले के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी. आठ पंचायत समितियों के पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य पदों की मतगणना के लिए कुल 116 टेबलों पर गिनती होगी. भूतल पर जिला परिषद सदस्यों और प्रथम तल पर पंचायत समिति सदस्यों की गिनती होगी. जिला परिषद के लिए बूंदी, खटकड़, हिंडोली, दबलाना, लाखेरी और केशवरायपाटन में 7-7 टेबल और तालेड़ा व नैनवां में 8-8 टेबल लगाई जाएंगी. पंचायत समिति सदस्यों के लिए भी तालेड़ा और नैनवां में 8-8 तथा शेष छह पंचायत समितियों में 7-7 टेबलों पर गिनती होगी.
पिछले चुनाव में भाजपा का रहा था दबदबा, इस बार नए समीकरण: पिछले पंचायत समिति चुनावों में बूंदी जिले की पांच पंचायत समितियों में से चार पर भाजपा ने प्रधान पद हासिल किया था, जबकि एक पर कांग्रेस को सफलता मिली थी. बूंदी में कांग्रेस की प्रेम बाई मीणा प्रधान बनी थीं. नैनवां में भाजपा के पदम नागर, तालेड़ा में राजेश रायपुरिया, केशवरायपाटन में वीरेंद्र सिंह हाड़ा और हिंडोली में कृष्णा माहेश्वरी प्रधान बने थे. अब पंचायत समितियों की संख्या बढ़ने से इस बार मुकाबले के नए समीकरण बनेंगे. भाजपा के सामने पिछले प्रदर्शन को दोहराने की चुनौती होगी, वहीं कांग्रेस अपनी स्थिति मजबूत कर ग्रामीण सत्ता में हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश करेगी.
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