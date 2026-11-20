Panchayat Election Results : 11 वोट से जीत की खबर निकली अफवाह, लगातार 15 चुनाव हारे पोपटलाल, बोले- 2028 में फिर लड़ेंगे
पोपटलाल के जीत की उम्मीद भले ही अफवाह साबित हुई, लेकिन उनका चुनाव लड़ने का जुनून कम नहीं हुआ है.
Published : November 20, 2026 at 6:04 PM IST
बालोतरा: राजस्थान में बालोतरा जिले के पोपटलाल का लगातार 15 हार के बाद भी चुनाव लड़ने का जुनून कम नही हुआ है. शुक्रवार को बालोतरा में पंचायतराज चुनाव की मतगणना के बीच 11 वोटों से पोपटलाल के चुनाव जीतने की खबर सामने आते ही हर तरफ चर्चाओं का बाजार तेज हो गया. हालांकि, कुछ ही देर में इस खबर की सच्चाई कुछ और ही निकली. पोपटलाल के जीत की उम्मीद भले ही अफवाह साबित हुई, लेकिन उनका चुनाव लड़ने का जुनून बिल्कुल सच्चा है. उनका का कहना है कि वह हारकर घर बैठने वालों में से नहीं हैं. अगली बार भी चुनाव लड़ेंगे.
जिले के महिलावास गांव के रहने वाले पोपटलाल ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से पंचायत समिति सदस्य के लिए वॉर्ड 9 से चुनाव लड़ा. वहीं, शुक्रवार को मतगणना के दौरान सोशल मीडिया पर 11 वोटों से उनकी जीत की चर्चा तेज हो गई. जबकि चुनाव परिणाम में उन्हें इस बार भी हार का सामना करना पड़ा है.
59 वर्षीय पोपटलाल की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद भी हर चुनाव में अपना भाग्य आजमाते हैं. अब तक सरपंच, पंचायत समिति सदस्य से लेकर विधानसभा और लोकसभा तक कुल 15 चुनाव लड़ चुके हैं. हालांकि, उन्हें हर बार शिकस्त का सामना करना पड़ा है. इस बार पंचायत चुनाव में उन्होंने सिवाना पंचायत समिति के वार्ड नंबर 9 से कांग्रेस से टिकट मांगा था, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिली. हालांकि, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने उन्हें टिकट देकर अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन इस बार भी पोपटलाल को हार का सामना करना पड़ा.
पोपटलाल का कहना है कि मतगणना के दौरान सोशल मीडिया पर और आसपास के लोगों ने कहा था कि आप 11 वोटों से जीत गए, लेकिन उनकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था. उन्होंने बताया कि जब चुनाव परिणामों को लेकर पुख्ता जानकारी प्राप्त की गई, तब पता चला कि इस बार भी परिणाम मेरे पक्ष में नहीं आया है. ठीक है कोई बात नहीं, जानता पर भरोसा है. अगली बार साल 2028 में फिर चुनाव लड़ेंगे.
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