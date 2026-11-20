ETV Bharat / state

Panchayat Election Results : 11 वोट से जीत की खबर निकली अफवाह, लगातार 15 चुनाव हारे पोपटलाल, बोले- 2028 में फिर लड़ेंगे

लगातार 15 चुनाव हारे पोपटलाल ( ETV Bharat Balotra )

बालोतरा: राजस्थान में बालोतरा जिले के पोपटलाल का लगातार 15 हार के बाद भी चुनाव लड़ने का जुनून कम नही हुआ है. शुक्रवार को बालोतरा में पंचायतराज चुनाव की मतगणना के बीच 11 वोटों से पोपटलाल के चुनाव जीतने की खबर सामने आते ही हर तरफ चर्चाओं का बाजार तेज हो गया. हालांकि, कुछ ही देर में इस खबर की सच्चाई कुछ और ही निकली. पोपटलाल के जीत की उम्मीद भले ही अफवाह साबित हुई, लेकिन उनका चुनाव लड़ने का जुनून बिल्कुल सच्चा है. उनका का कहना है कि वह हारकर घर बैठने वालों में से नहीं हैं. अगली बार भी चुनाव लड़ेंगे.

जिले के महिलावास गांव के रहने वाले पोपटलाल ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से पंचायत समिति सदस्य के लिए वॉर्ड 9 से चुनाव लड़ा. वहीं, शुक्रवार को मतगणना के दौरान सोशल मीडिया पर 11 वोटों से उनकी जीत की चर्चा तेज हो गई. जबकि चुनाव परिणाम में उन्हें इस बार भी हार का सामना करना पड़ा है.