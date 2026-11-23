Explainer: पंचायत की चौपाल से विधानसभा की सियासत तक बदलेगा समीकरण, विपक्ष की मजबूती और तीसरे मोर्चे की वापसी से भाजपा को चुनौती
2028 की सत्ता का सेमीफाइनल माने जा रहे पंचायती राज चुनाव के नतीजे के बाद प्रदेश में फाइनल की चुनावी बिसात बिछ गई है.
Published : November 23, 2026 at 6:36 AM IST
जयपुर: राजस्थान के पंचायती राज चुनाव 2026 के नतीजों ने प्रदेश की राजनीति में बड़ा उलटफेर कर दिया है. शुक्रवार, 20 नवंबर को घोषित जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के परिणामों में कांग्रेस ने सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त देते हुए ग्रामीण राजनीति में अपनी मजबूत वापसी के संकेत दिए हैं. इन नतीजों को केवल स्थानीय निकाय चुनाव की जीत-हार के तौर पर नहीं देखा जा रहा है, बल्कि इसे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के लिए बड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है. खास बात यह है कि विधानसभा चुनाव 2028 से पहले आए इन नतीजों ने कांग्रेस को नई संजीवनी दी है, वहीं भाजपा के सामने संगठनात्मक कमजोरी, स्थानीय असंतोष, टिकट वितरण और सरकार के कामकाज को लेकर आत्ममंथन की चुनौती खड़ी कर दी है.
पंचायतों में कांग्रेस का दबदबा, भाजपा दूसरे नंबर पर: पंचायत समिति चुनाव के प्रदेशव्यापी नतीजों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. प्रदेश की 7,543 पंचायत समिति सीटों में से 7,520 सीटों के परिणाम घोषित हुए हैं. इनमें कांग्रेस ने 3,758 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि भाजपा 2,213 सीटों पर सिमट गई. इस तरह कांग्रेस को करीब 49.97 प्रतिशत और भाजपा को 29.43 प्रतिशत सीटों पर सफलता मिली. निर्दलीय उम्मीदवारों ने 662 सीटें जीतकर अपनी अहम भूमिका दर्ज कराई. वहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) ने 497, भारतीय आदिवासी पार्टी (BAP) ने 278, बहुजन समाज पार्टी ने 60, माकपा ने 50 और आम आदमी पार्टी ने दो सीटों पर जीत हासिल की.
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पंचायत समितियों के बोर्ड गठन के लिहाज से भी कांग्रेस की स्थिति भाजपा से काफी बेहतर रही. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश की 275 पंचायत समितियों में कांग्रेस को बहुमत मिला, जबकि भाजपा 63 पंचायत समितियों में बोर्ड बनाने की स्थिति में रही. अन्य दलों और निर्दलीयों को 64 पंचायत समितियों में बढ़त मिली, जबकि 17 पंचायत समितियों में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला. इन परिणामों से साफ है कि ग्रामीण मतदाताओं के बीच कांग्रेस ने भाजपा के मुकाबले व्यापक राजनीतिक बढ़त बनाई है. जिला परिषद चुनाव में भी कांग्रेस का प्रदर्शन प्रभावशाली रहा. उपलब्ध जिलावार आंकड़ों के अनुसार, 1,271 जिला परिषद वार्डों में कांग्रेस ने 794 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि भाजपा को 357 सीटें मिलीं. RLP ने 51 और BAP ने 43 वार्डों में जीत हासिल की. निर्दलीय उम्मीदवारों ने 13, माकपा ने सात और बसपा ने छह सीटें जीतीं. यानी जिला परिषद के स्तर पर भी कांग्रेस भाजपा से काफी आगे रही. हालांकि कुछ जिलों में भाजपा, क्षेत्रीय दलों और आदिवासी पार्टी ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई.
37 जिला परिषदों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी: जिला परिषद के चुनावी नतीजों में कांग्रेस का दबदबा कई जिलों में देखने को मिला. नतीजों के मुताबिक, 37 जिला परिषदों में से 30 में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और 23 में स्पष्ट बहुमत हासिल किया, जबकि छह जिला परिषदों में भाजपा को बढ़त मिली. डूंगरपुर में भाजपा और BAP दोनों ने 14-14 सीटें जीतकर बराबरी की स्थिति बनाई, जबकि नागौर में हनुमान बेनीवाल की RLP 19 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी. जयपुर में कांग्रेस ने जिला परिषद की 55 सीटों में से 41 सीटें जीतकर शानदार प्रदर्शन किया. दौसा में कांग्रेस ने 37 में से 35 सीटें जीतकर भाजपा को लगभग पूरी तरह पीछे छोड़ दिया. जैसलमेर में कांग्रेस ने 21 में से 20 सीटें अपने नाम कीं. जोधपुर में 43 में से 32, अलवर में 39 में से 33, चित्तौड़गढ़ में 35 में से 28, भीलवाड़ा में 45 में से 31 और बीकानेर में 41 में से 30 सीटें जीतकर कांग्रेस ने अपनी ताकत दिखाई.
दूसरी ओर भाजपा को अजमेर, पाली, झालावाड़ और उदयपुर जैसे कुछ क्षेत्रों में सफलता मिली. अजमेर में भाजपा ने 33 में से 19 सीटें जीतीं, जबकि पाली में 33 में से 19 और झालावाड़ में 33 में से 17 सीटें हासिल कीं. उदयपुर में भाजपा ने 47 में से 24 सीटें जीतकर कांग्रेस को 22 सीटों पर रोक दिया. डूंगरपुर में BAP और भाजपा के बीच बराबरी रही. इन नतीजों से जाहिर है कि भाजपा का प्रदर्शन कुछ चुनिंदा इलाकों तक सीमित रहा, जबकि कांग्रेस ने प्रदेश के अलग-अलग भौगोलिक और राजनीतिक क्षेत्रों में बढ़त बनाई.
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जयपुर में कांग्रेस की बड़ी जीत, भाजपा के कई गढ़ ढहे: इन चुनावों में सबसे ज्यादा चर्चा जयपुर जिले के रिजल्ट की हो रही है. राजधानी और आसपास के ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस ने भाजपा को बड़ा झटका दिया है. जयपुर जिला परिषद की 55 सीटों में से कांग्रेस ने 41 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि भाजपा को सिर्फ 12 सीटें मिलीं. RLP ने भी दो सीटें जीतकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई. जिला परिषद में कांग्रेस को भाजपा के मुकाबले करीब 1.14 लाख अधिक वोट मिलने की बात सामने आई है. जयपुर जिले की 22 पंचायत समितियों में से 14 में कांग्रेस को बहुमत मिला है. भाजपा केवल सांभरलेक और चौमूं में बोर्ड बनाने की स्थिति में रही. शाहपुरा, झोटवाड़ा, आंधी और माधोराजपुरा जैसे क्षेत्रों में भाजपा को सीमित सफलता मिली, जबकि फागी पंचायत समिति में पार्टी अपना खाता तक नहीं खोल सकी. पंचायत समिति चुनाव में कांग्रेस को 5.67 लाख और भाजपा को 4.61 लाख वोट मिले. इस तरह कांग्रेस को भाजपा से करीब 1.05 लाख वोट अधिक मिले. जयपुर में RLP का प्रदर्शन भी राजनीतिक रूप से अहम रहा. पार्टी को जिला परिषद में दो सीटें मिलीं और पंचायत समिति चुनाव में भी उसने करीब 14 फीसदी वोट हासिल किए. इससे जाहिर है कि जयपुर ग्रामीण में RLP ने तीसरे राजनीतिक विकल्प के रूप में अपनी जगह बनाने की कोशिश की है. जयपुर के नतीजों ने भाजपा के लिए इसलिए भी चिंता बढ़ाई है क्योंकि यहां से जुड़े कई प्रमुख नेताओं और मंत्रियों के प्रभाव वाले क्षेत्रों में पार्टी को उम्मीद के मुताबिक कामयाबी नहीं मिली.
मंत्रियों और दिग्गज नेताओं के क्षेत्रों में भाजपा को झटका: पंचायत चुनाव के नतीजों ने भाजपा के कई मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं के राजनीतिक प्रभाव की परीक्षा भी ले ली है. कई ऐसे इलाके हैं, जहां मंत्रियों की मौजूदगी और संगठनात्मक ताकत के बावजूद भाजपा को हार का सामना करना पड़ा. सबसे ज्यादा चर्चा UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा के परिवार की हार को लेकर रही. उनकी पत्नी शांति देवी, दोनों बेटे और भाई की पत्नी चुनाव हार गए. यह नतीजा उनके राजनीतिक प्रभाव और स्थानीय संगठन की स्थिति को लेकर सवाल खड़े करता है. जयपुर के झोटवाड़ा में मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के प्रभाव वाले क्षेत्र में भी कांग्रेस ने बढ़त बनाई. झोटवाड़ा और जोबनेर पंचायत समितियों में कांग्रेस को सफलता मिली. डिप्टी सीएम डॉ. प्रेमचंद बैरवा के दूदू और मौजमाबाद क्षेत्रों में भाजपा को निराशा हाथ लगी. चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के प्रभाव वाले लोहावट क्षेत्र में भी भाजपा को अपेक्षित सफलता नहीं मिली. फलोदी जिला परिषद की 23 सीटों में कांग्रेस ने 21 सीटें जीतकर भाजपा को सिर्फ दो सीटों पर रोक दिया.
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खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा के लूणकरणसर विधानसभा क्षेत्र में भी कांग्रेस ने बढ़त बनाई. यहां पंचायत समिति की 27 सीटों में से कांग्रेस ने 17 सीटें जीत लीं. महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री मंजू बाघमार के जायल क्षेत्र में भाजपा को 19 वार्डों में से केवल चार सीटों पर जीत मिली. सैनिक कल्याण मंत्री विजय सिंह चौधरी के नावां क्षेत्र में भी भाजपा का प्रदर्शन कमजोर रहा. वहीं राजस्व मंत्री हेमंत मीणा के प्रतापगढ़ जिले में कांग्रेस ने 25 जिला परिषद वार्डों में से 11 और भाजपा ने सात सीटें जीतीं. केंद्रीय मंत्रियों के प्रभाव वाले इलाकों में भी भाजपा को झटका लगा. केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के प्रभाव वाले अलवर में कांग्रेस ने जिला परिषद की 39 सीटों में से 33 सीटें जीत लीं. केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के जोधपुर क्षेत्र में भाजपा को जिला परिषद और पंचायत समितियों में अपेक्षित सफलता नहीं मिली. केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के बीकानेर क्षेत्र में जिला परिषद की 41 सीटों में से कांग्रेस ने 30 और भाजपा ने केवल आठ सीटें हासिल कीं. इन नतीजों ने भाजपा के केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व के सामने भी संगठनात्मक प्रदर्शन की समीक्षा का विषय खड़ा कर दिया है.
मुख्यमंत्री भजनलाल के गृह जिले में भी कांग्रेस का दबदबा: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह जिले भरतपुर के नतीजे भी भाजपा के लिए उत्साहजनक नहीं रहे. भरतपुर जिला परिषद की 31 सीटों में से कांग्रेस ने 21 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि भाजपा को 9 और RLP को एक सीट मिली. यह परिणाम इसलिए अहम है, क्योंकि मुख्यमंत्री के गृह जिले में कांग्रेस की इतनी बड़ी बढ़त ने सरकार के राजनीतिक प्रभाव को लेकर चर्चा तेज कर दी है. वहीं, झालावाड़ जिला परिषद में भाजपा ने 33 में से 17 और कांग्रेस ने 16 सीटें जीतीं. पूर्व मुख्यमंत्री के राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माने जाने वाले इस क्षेत्र में भाजपा ने मामूली बढ़त जरूर बनाई, लेकिन पिड़ावा पंचायत समिति में कांग्रेस की सफलता ने यह संकेत दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में मुकाबला एकतरफा नहीं है.
कांग्रेस के दिग्गजों ने बचाई अपनी साख: भाजपा की हार के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के प्रभाव वाले क्षेत्रों में पार्टी का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह क्षेत्र जोधपुर में कांग्रेस ने जिला परिषद की 43 सीटों में से 32 सीटें जीतकर अपनी ताकत दिखाई. जिले की पंचायत समितियों के 351 वार्डों में भी कांग्रेस ने करीब 196 सीटों पर जीत दर्ज की. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के गृह क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ विधानसभा की तीन पंचायत समितियों लक्ष्मणगढ़, बलारा और नेछवा में भी कांग्रेस को बढ़त मिली. यहां कुल 45 वार्डों में से कांग्रेस ने 28 सीटें हासिल कीं, जबकि भाजपा 14 सीटों पर सिमट गई. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के प्रभाव वाले उमरैन में कांग्रेस को नौ सीटें मिलीं और इतने ही वार्डों में निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहे. मालाखेड़ा में भाजपा कांग्रेस से एक सीट आगे रही. इन परिणामों ने कांग्रेस के भीतर यह भरोसा बढ़ाया है कि पार्टी ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी राजनीतिक जमीन वापस हासिल कर रही है. हालांकि कांग्रेस के सामने इस बढ़त को संगठनात्मक मजबूती और आगामी विधानसभा चुनावों में सीटों के रूप में बदलने की चुनौती भी रहेगी.
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तीसरे विकल्प के रूप में उभरे क्षेत्रीय दल: पंचायत चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के बीच मुकाबले के अलावा क्षेत्रीय दलों का प्रदर्शन भी काफी महत्वपूर्ण रहा. हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने नागौर और आसपास के इलाकों में अपनी मजबूत पकड़ दिखाई. नागौर जिला परिषद की 37 सीटों में से RLP ने 19 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा हासिल किया. डीडवाना-कुचामन में भी पार्टी ने नौ जिला परिषद वार्डों में जीत दर्ज की. जयपुर में भी RLP ने जिला परिषद की दो सीटें हासिल कर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई. पंचायत समिति चुनाव में RLP ने 497 सीटों पर जीत दर्ज की.
यह आंकड़ा बताता है कि पार्टी ने पश्चिमी राजस्थान के साथ-साथ अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपनी राजनीतिक जमीन का विस्तार किया है. नागौर में RLP की सफलता का असर आगामी विधानसभा चुनावों में भी देखने को मिल सकता है. आदिवासी बहुल दक्षिण राजस्थान में भारतीय आदिवासी पार्टी ने अपनी स्थिति मजबूत बनाए रखी. BAP ने जिला परिषद के 43 वार्डों और पंचायत समिति के 278 वार्डों में जीत हासिल की. बांसवाड़ा में पार्टी ने 43 जिला परिषद वार्डों में से 17 सीटें जीतीं, जबकि डूंगरपुर में भाजपा के बराबर 14 सीटें हासिल कीं. प्रतापगढ़ और उदयपुर के आदिवासी क्षेत्रों में भी पार्टी की मौजूदगी देखने को मिली. इससे साफ है कि दक्षिण राजस्थान में BAP अब केवल सीमित क्षेत्रीय दल नहीं, बल्कि कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए चुनौती बनती जा रही है.
परिवारवाद और राजनीतिक विरासत की भी हुई परीक्षा: इन चुनावों में राजनीतिक परिवारों और नेताओं के रिश्तेदारों की जीत-हार भी चर्चा का विषय रही. कई बड़े नेताओं के परिवारों को सफलता मिली, जबकि कुछ नेताओं के परिजन मतदाताओं का भरोसा हासिल नहीं कर सके. बीकानेर में विधायक सुशीला डूडी की पुत्रवधू निकिता डूडी ने जीत दर्ज की. दौसा में विधायक डीसी बैरवा की पत्नी बीना बैरवा चुनाव जीतने में सफल रहीं. बांसवाड़ा में अर्जुन बामनिया के बेटे विकास बामनिया ने जीत हासिल की, जिससे जिला प्रमुख पद की दावेदारी को लेकर चर्चाएं तेज हो गईं.
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हनुमानगढ़ में शबनम गोदारा की जीत भी महत्वपूर्ण रही. पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े कुछ नेताओं के परिवारों को भी सफलता मिली. पूर्व मंत्री ममता भूपेश की बेटी देवांगना ने चुनाव जीता. पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ के परिवार और पूर्व मंत्री रामसिंह बिश्नोई के परिवार के सदस्यों ने भी अलग-अलग क्षेत्रों में जीत दर्ज की. RLP सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की बहन दाखू देवी की जीत भी चर्चा में रही. इसके उलट भाजपा के कई बड़े नेताओं के परिवारों को हार का सामना करना पड़ा. पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर की पत्नी, पूर्व विधायक रामहेत यादव के बेटे और भरतपुर में पूर्व विधायक बच्चू सिंह बंशीवाल की बेटी चुनाव हार गईं. मंत्री झाबर सिंह खर्रा के परिवार की हार के अलावा विधायक रमेश खींची की पुत्रवधू भी चुनाव नहीं जीत सकीं. पूर्व मंत्री शंभूसिंह खेतासर के परिवार को भी झटका लगा. इन परिणामों ने यह सवाल खड़ा किया है कि क्या मतदाताओं ने परिवारवाद और राजनीतिक प्रभाव के आधार पर दिए जाने वाले टिकटों को स्वीकार नहीं किया?
टिकट, नाराजगी और संगठन की कमजोरी पर मंथन: राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा की हार के पीछे केवल सत्ता विरोधी लहर को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता. स्थानीय स्तर पर टिकट वितरण को लेकर नाराजगी, विधायकों का जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप, कार्यकर्ताओं की अनदेखी और राजनीतिक नियुक्तियों में देरी जैसे कारणों ने भी पार्टी के प्रदर्शन को प्रभावित किया है. वहीं, वरिष्ठ पत्रकार मनीष गोधा का मानना है कि इन चुनाव परिणामों से कांग्रेस को राजनीतिक संजीवनी मिलेगी और आगामी समय में भाजपा के मुकाबले उसे बढ़त मिल सकती है. सत्ता के सेमीफाइनल माने जा रहे इन चुनावों में भाजपा की हार ने विपक्ष को सरकार के खिलाफ मुद्दे उठाने का अवसर दिया है. अब कांग्रेस ग्रामीण क्षेत्रों में मिली सफलता को 2028 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी. वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा के मुताबिक, कांग्रेस ने पंचायत चुनाव से पहले बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने पर ध्यान दिया. पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने एकजुटता दिखाते हुए चुनावी गतिविधियों की निगरानी की. टिकट वितरण में युवाओं को प्राथमिकता देने और स्थानीय स्तर पर सहमति बनाने की कोशिश भी कांग्रेस के पक्ष में गई. इसके मुकाबले भाजपा में स्थानीय नेताओं और विधायकों के हस्तक्षेप को लेकर कार्यकर्ताओं की नाराजगी को नजरअंदाज करना भारी पड़ा.
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भाजपा ने मांगी रिपोर्ट, केंद्रीय नेतृत्व करेगा हार की समीक्षा: पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व भी सक्रिय हो गया है. पार्टी ने राजस्थान में चुनावी प्रदर्शन की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. प्रदेश भाजपा मुख्यालय जिला परिषद और पंचायत समिति के परिणामों का विश्लेषण कर राष्ट्रीय नेतृत्व को रिपोर्ट भेजेगा. भाजपा के प्रदेश प्रभारी संजय भाटिया के जल्द जयपुर आने की संभावना है, जहां स्थानीय नेतृत्व के साथ समीक्षा बैठकों का दौर चलेगा. प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ ने चुनाव परिणामों को जनादेश के रूप में स्वीकार करते हुए कहा है कि पार्टी इन नतीजों पर मंथन करेगी. उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग वोट चोरी, EVM और चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं, उन्हें अब जनता से माफी मांगनी चाहिए. हालांकि, भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती हार के कारणों की पहचान कर संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना होगा.
कांग्रेस ने बताया ग्रामीण असंतोष का जनादेश: कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पंचायत चुनाव में पार्टी की जीत पर राजस्थान के कार्यकर्ताओं और नेताओं को बधाई दी. उन्होंने इन परिणामों को ग्रामीण इलाकों में बढ़ते असंतोष का प्रमाण बताया. कांग्रेस की ओर से जारी आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि पंचायत समिति चुनाव में पार्टी ने 3,755 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि भाजपा को 2,213 सीटों पर सफलता मिली. जिला परिषद चुनाव में भी कांग्रेस ने भाजपा के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया है. कांग्रेस का कहना है कि यह जीत केवल स्थानीय निकायों तक सीमित नहीं है, बल्कि गांवों में किसानों, युवाओं, रोजगार और स्थानीय समस्याओं को लेकर पनप रहे असंतोष की अभिव्यक्ति है. पार्टी इन नतीजों को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जनता के बीच अपनी स्वीकार्यता बढ़ने के संकेत के तौर पर देख रही है.
2028 की तैयारी, सरकार के लिए ग्रामीण विकास चुनौती: पंचायत चुनाव के नतीजे आने के बाद अब दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों की नजर बोर्ड गठन पर टिक गई है. जिला प्रमुख, प्रधान और अन्य स्थानीय पदों को लेकर राजनीतिक जोड़-तोड़ तेज होने की संभावना है. खासकर उन आठ जिला परिषदों में निर्दलीय और छोटे दलों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी, जहां किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है. इन जिलों में जिला प्रमुख का चुनाव राजनीतिक रणनीति और समर्थन जुटाने की क्षमता पर निर्भर करेगा.
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इन नतीजों का असर केवल कांग्रेस और भाजपा की राजनीतिक रणनीति तक सीमित नहीं रहेगा. ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य, पेयजल, बिजली, सड़क, किसानों की समस्याएं, युवाओं के लिए रोजगार और स्थानीय स्तर पर सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन भी अब राजनीतिक बहस के केंद्र में रहेगा. पंचायत चुनाव में जनता ने जिन मुद्दों पर अपना फैसला सुनाया है, उन पर नई पंचायतों और जिला परिषदों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार के सामने अब ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सक्रियता बढ़ाने और जनता के बीच विश्वास मजबूत करने की चुनौती है. मंत्रियों और विधायकों के कामकाज की समीक्षा, स्थानीय कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करना और विकास योजनाओं को जमीन पर उतारना सरकार की प्राथमिकता बन सकता है. वहीं कांग्रेस के सामने अपनी चुनावी सफलता को स्थायी राजनीतिक समर्थन में बदलने की चुनौती रहेगी.
नतीजों में छिपा हुआ है पैगाम: राजस्थान के पंचायत चुनाव 2026 ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ग्रामीण मतदाताओं का रुख प्रदेश की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभा सकता है. कांग्रेस ने जिला परिषद और पंचायत समिति दोनों स्तरों पर भाजपा को पीछे छोड़कर अपनी वापसी के संकेत दिए हैं. भाजपा के कई मंत्रियों, विधायकों और राजनीतिक परिवारों के प्रभाव वाले क्षेत्रों में मिली हार ने पार्टी को आत्ममंथन के लिए मजबूर किया है. वहीं RLP और BAP ने अपनी क्षेत्रीय ताकत दिखाकर यह भी संकेत दिया है कि राजस्थान की राजनीति अब केवल कांग्रेस और भाजपा के बीच सीमित नहीं रह गई है.
हालांकि पंचायत चुनाव के नतीजों को सीधे विधानसभा चुनाव का परिणाम मानना उचित नहीं होगा, लेकिन 2028 से पहले यह भाजपा के लिए निश्चित तौर पर एक चेतावनी और कांग्रेस के लिए बड़ा अवसर है. अब देखना होगा कि कांग्रेस इस जीत को संगठनात्मक मजबूती में बदल पाती है या नहीं और भाजपा अपनी कमजोरियों को दूर कर ग्रामीण मतदाताओं का भरोसा दोबारा हासिल कर पाती है या नहीं. फिलहाल इतना तय है कि राजस्थान की सियासत में पंचायत की चौपाल से विधानसभा तक नई राजनीतिक बिसात बिछ चुकी है.
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