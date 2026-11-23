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Explainer: पंचायत की चौपाल से विधानसभा की सियासत तक बदलेगा समीकरण, विपक्ष की मजबूती और तीसरे मोर्चे की वापसी से भाजपा को चुनौती

जयपुर: राजस्थान के पंचायती राज चुनाव 2026 के नतीजों ने प्रदेश की राजनीति में बड़ा उलटफेर कर दिया है. शुक्रवार, 20 नवंबर को घोषित जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के परिणामों में कांग्रेस ने सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त देते हुए ग्रामीण राजनीति में अपनी मजबूत वापसी के संकेत दिए हैं. इन नतीजों को केवल स्थानीय निकाय चुनाव की जीत-हार के तौर पर नहीं देखा जा रहा है, बल्कि इसे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के लिए बड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है. खास बात यह है कि विधानसभा चुनाव 2028 से पहले आए इन नतीजों ने कांग्रेस को नई संजीवनी दी है, वहीं भाजपा के सामने संगठनात्मक कमजोरी, स्थानीय असंतोष, टिकट वितरण और सरकार के कामकाज को लेकर आत्ममंथन की चुनौती खड़ी कर दी है.

पंचायतों में कांग्रेस का दबदबा, भाजपा दूसरे नंबर पर: पंचायत समिति चुनाव के प्रदेशव्यापी नतीजों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. प्रदेश की 7,543 पंचायत समिति सीटों में से 7,520 सीटों के परिणाम घोषित हुए हैं. इनमें कांग्रेस ने 3,758 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि भाजपा 2,213 सीटों पर सिमट गई. इस तरह कांग्रेस को करीब 49.97 प्रतिशत और भाजपा को 29.43 प्रतिशत सीटों पर सफलता मिली. निर्दलीय उम्मीदवारों ने 662 सीटें जीतकर अपनी अहम भूमिका दर्ज कराई. वहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) ने 497, भारतीय आदिवासी पार्टी (BAP) ने 278, बहुजन समाज पार्टी ने 60, माकपा ने 50 और आम आदमी पार्टी ने दो सीटों पर जीत हासिल की.

वरिष्ठ पत्रकार मनीष गोधा (ETV Bharat Jaipur)

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पंचायत समितियों के बोर्ड गठन के लिहाज से भी कांग्रेस की स्थिति भाजपा से काफी बेहतर रही. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश की 275 पंचायत समितियों में कांग्रेस को बहुमत मिला, जबकि भाजपा 63 पंचायत समितियों में बोर्ड बनाने की स्थिति में रही. अन्य दलों और निर्दलीयों को 64 पंचायत समितियों में बढ़त मिली, जबकि 17 पंचायत समितियों में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला. इन परिणामों से साफ है कि ग्रामीण मतदाताओं के बीच कांग्रेस ने भाजपा के मुकाबले व्यापक राजनीतिक बढ़त बनाई है. जिला परिषद चुनाव में भी कांग्रेस का प्रदर्शन प्रभावशाली रहा. उपलब्ध जिलावार आंकड़ों के अनुसार, 1,271 जिला परिषद वार्डों में कांग्रेस ने 794 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि भाजपा को 357 सीटें मिलीं. RLP ने 51 और BAP ने 43 वार्डों में जीत हासिल की. निर्दलीय उम्मीदवारों ने 13, माकपा ने सात और बसपा ने छह सीटें जीतीं. यानी जिला परिषद के स्तर पर भी कांग्रेस भाजपा से काफी आगे रही. हालांकि कुछ जिलों में भाजपा, क्षेत्रीय दलों और आदिवासी पार्टी ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई.

37 जिला परिषदों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी: जिला परिषद के चुनावी नतीजों में कांग्रेस का दबदबा कई जिलों में देखने को मिला. नतीजों के मुताबिक, 37 जिला परिषदों में से 30 में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और 23 में स्पष्ट बहुमत हासिल किया, जबकि छह जिला परिषदों में भाजपा को बढ़त मिली. डूंगरपुर में भाजपा और BAP दोनों ने 14-14 सीटें जीतकर बराबरी की स्थिति बनाई, जबकि नागौर में हनुमान बेनीवाल की RLP 19 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी. जयपुर में कांग्रेस ने जिला परिषद की 55 सीटों में से 41 सीटें जीतकर शानदार प्रदर्शन किया. दौसा में कांग्रेस ने 37 में से 35 सीटें जीतकर भाजपा को लगभग पूरी तरह पीछे छोड़ दिया. जैसलमेर में कांग्रेस ने 21 में से 20 सीटें अपने नाम कीं. जोधपुर में 43 में से 32, अलवर में 39 में से 33, चित्तौड़गढ़ में 35 में से 28, भीलवाड़ा में 45 में से 31 और बीकानेर में 41 में से 30 सीटें जीतकर कांग्रेस ने अपनी ताकत दिखाई.

दूसरी ओर भाजपा को अजमेर, पाली, झालावाड़ और उदयपुर जैसे कुछ क्षेत्रों में सफलता मिली. अजमेर में भाजपा ने 33 में से 19 सीटें जीतीं, जबकि पाली में 33 में से 19 और झालावाड़ में 33 में से 17 सीटें हासिल कीं. उदयपुर में भाजपा ने 47 में से 24 सीटें जीतकर कांग्रेस को 22 सीटों पर रोक दिया. डूंगरपुर में BAP और भाजपा के बीच बराबरी रही. इन नतीजों से जाहिर है कि भाजपा का प्रदर्शन कुछ चुनिंदा इलाकों तक सीमित रहा, जबकि कांग्रेस ने प्रदेश के अलग-अलग भौगोलिक और राजनीतिक क्षेत्रों में बढ़त बनाई.

जिला परिषद के मत (ETV Bharat GFX)

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जयपुर में कांग्रेस की बड़ी जीत, भाजपा के कई गढ़ ढहे: इन चुनावों में सबसे ज्यादा चर्चा जयपुर जिले के रिजल्ट की हो रही है. राजधानी और आसपास के ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस ने भाजपा को बड़ा झटका दिया है. जयपुर जिला परिषद की 55 सीटों में से कांग्रेस ने 41 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि भाजपा को सिर्फ 12 सीटें मिलीं. RLP ने भी दो सीटें जीतकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई. जिला परिषद में कांग्रेस को भाजपा के मुकाबले करीब 1.14 लाख अधिक वोट मिलने की बात सामने आई है. जयपुर जिले की 22 पंचायत समितियों में से 14 में कांग्रेस को बहुमत मिला है. भाजपा केवल सांभरलेक और चौमूं में बोर्ड बनाने की स्थिति में रही. शाहपुरा, झोटवाड़ा, आंधी और माधोराजपुरा जैसे क्षेत्रों में भाजपा को सीमित सफलता मिली, जबकि फागी पंचायत समिति में पार्टी अपना खाता तक नहीं खोल सकी. पंचायत समिति चुनाव में कांग्रेस को 5.67 लाख और भाजपा को 4.61 लाख वोट मिले. इस तरह कांग्रेस को भाजपा से करीब 1.05 लाख वोट अधिक मिले. जयपुर में RLP का प्रदर्शन भी राजनीतिक रूप से अहम रहा. पार्टी को जिला परिषद में दो सीटें मिलीं और पंचायत समिति चुनाव में भी उसने करीब 14 फीसदी वोट हासिल किए. इससे जाहिर है कि जयपुर ग्रामीण में RLP ने तीसरे राजनीतिक विकल्प के रूप में अपनी जगह बनाने की कोशिश की है. जयपुर के नतीजों ने भाजपा के लिए इसलिए भी चिंता बढ़ाई है क्योंकि यहां से जुड़े कई प्रमुख नेताओं और मंत्रियों के प्रभाव वाले क्षेत्रों में पार्टी को उम्मीद के मुताबिक कामयाबी नहीं मिली.

मंत्रियों और दिग्गज नेताओं के क्षेत्रों में भाजपा को झटका: पंचायत चुनाव के नतीजों ने भाजपा के कई मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं के राजनीतिक प्रभाव की परीक्षा भी ले ली है. कई ऐसे इलाके हैं, जहां मंत्रियों की मौजूदगी और संगठनात्मक ताकत के बावजूद भाजपा को हार का सामना करना पड़ा. सबसे ज्यादा चर्चा UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा के परिवार की हार को लेकर रही. उनकी पत्नी शांति देवी, दोनों बेटे और भाई की पत्नी चुनाव हार गए. यह नतीजा उनके राजनीतिक प्रभाव और स्थानीय संगठन की स्थिति को लेकर सवाल खड़े करता है. जयपुर के झोटवाड़ा में मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के प्रभाव वाले क्षेत्र में भी कांग्रेस ने बढ़त बनाई. झोटवाड़ा और जोबनेर पंचायत समितियों में कांग्रेस को सफलता मिली. डिप्टी सीएम डॉ. प्रेमचंद बैरवा के दूदू और मौजमाबाद क्षेत्रों में भाजपा को निराशा हाथ लगी. चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के प्रभाव वाले लोहावट क्षेत्र में भी भाजपा को अपेक्षित सफलता नहीं मिली. फलोदी जिला परिषद की 23 सीटों में कांग्रेस ने 21 सीटें जीतकर भाजपा को सिर्फ दो सीटों पर रोक दिया.

पंचायत समित के मत (ETV Bharat GFX)

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खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा के लूणकरणसर विधानसभा क्षेत्र में भी कांग्रेस ने बढ़त बनाई. यहां पंचायत समिति की 27 सीटों में से कांग्रेस ने 17 सीटें जीत लीं. महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री मंजू बाघमार के जायल क्षेत्र में भाजपा को 19 वार्डों में से केवल चार सीटों पर जीत मिली. सैनिक कल्याण मंत्री विजय सिंह चौधरी के नावां क्षेत्र में भी भाजपा का प्रदर्शन कमजोर रहा. वहीं राजस्व मंत्री हेमंत मीणा के प्रतापगढ़ जिले में कांग्रेस ने 25 जिला परिषद वार्डों में से 11 और भाजपा ने सात सीटें जीतीं. केंद्रीय मंत्रियों के प्रभाव वाले इलाकों में भी भाजपा को झटका लगा. केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के प्रभाव वाले अलवर में कांग्रेस ने जिला परिषद की 39 सीटों में से 33 सीटें जीत लीं. केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के जोधपुर क्षेत्र में भाजपा को जिला परिषद और पंचायत समितियों में अपेक्षित सफलता नहीं मिली. केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के बीकानेर क्षेत्र में जिला परिषद की 41 सीटों में से कांग्रेस ने 30 और भाजपा ने केवल आठ सीटें हासिल कीं. इन नतीजों ने भाजपा के केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व के सामने भी संगठनात्मक प्रदर्शन की समीक्षा का विषय खड़ा कर दिया है.

मुख्यमंत्री भजनलाल के गृह जिले में भी कांग्रेस का दबदबा: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह जिले भरतपुर के नतीजे भी भाजपा के लिए उत्साहजनक नहीं रहे. भरतपुर जिला परिषद की 31 सीटों में से कांग्रेस ने 21 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि भाजपा को 9 और RLP को एक सीट मिली. यह परिणाम इसलिए अहम है, क्योंकि मुख्यमंत्री के गृह जिले में कांग्रेस की इतनी बड़ी बढ़त ने सरकार के राजनीतिक प्रभाव को लेकर चर्चा तेज कर दी है. वहीं, झालावाड़ जिला परिषद में भाजपा ने 33 में से 17 और कांग्रेस ने 16 सीटें जीतीं. पूर्व मुख्यमंत्री के राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माने जाने वाले इस क्षेत्र में भाजपा ने मामूली बढ़त जरूर बनाई, लेकिन पिड़ावा पंचायत समिति में कांग्रेस की सफलता ने यह संकेत दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में मुकाबला एकतरफा नहीं है.

RLP ने भी पंचायत चुनाव में अपनी ताकत दिखाई (ETV Bharat Jaipur)

कांग्रेस के दिग्गजों ने बचाई अपनी साख: भाजपा की हार के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के प्रभाव वाले क्षेत्रों में पार्टी का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह क्षेत्र जोधपुर में कांग्रेस ने जिला परिषद की 43 सीटों में से 32 सीटें जीतकर अपनी ताकत दिखाई. जिले की पंचायत समितियों के 351 वार्डों में भी कांग्रेस ने करीब 196 सीटों पर जीत दर्ज की. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के गृह क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ विधानसभा की तीन पंचायत समितियों लक्ष्मणगढ़, बलारा और नेछवा में भी कांग्रेस को बढ़त मिली. यहां कुल 45 वार्डों में से कांग्रेस ने 28 सीटें हासिल कीं, जबकि भाजपा 14 सीटों पर सिमट गई. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के प्रभाव वाले उमरैन में कांग्रेस को नौ सीटें मिलीं और इतने ही वार्डों में निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहे. मालाखेड़ा में भाजपा कांग्रेस से एक सीट आगे रही. इन परिणामों ने कांग्रेस के भीतर यह भरोसा बढ़ाया है कि पार्टी ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी राजनीतिक जमीन वापस हासिल कर रही है. हालांकि कांग्रेस के सामने इस बढ़त को संगठनात्मक मजबूती और आगामी विधानसभा चुनावों में सीटों के रूप में बदलने की चुनौती भी रहेगी.

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तीसरे विकल्प के रूप में उभरे क्षेत्रीय दल: पंचायत चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के बीच मुकाबले के अलावा क्षेत्रीय दलों का प्रदर्शन भी काफी महत्वपूर्ण रहा. हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने नागौर और आसपास के इलाकों में अपनी मजबूत पकड़ दिखाई. नागौर जिला परिषद की 37 सीटों में से RLP ने 19 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा हासिल किया. डीडवाना-कुचामन में भी पार्टी ने नौ जिला परिषद वार्डों में जीत दर्ज की. जयपुर में भी RLP ने जिला परिषद की दो सीटें हासिल कर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई. पंचायत समिति चुनाव में RLP ने 497 सीटों पर जीत दर्ज की.

शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी (ETV Bharat File photo)

यह आंकड़ा बताता है कि पार्टी ने पश्चिमी राजस्थान के साथ-साथ अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपनी राजनीतिक जमीन का विस्तार किया है. नागौर में RLP की सफलता का असर आगामी विधानसभा चुनावों में भी देखने को मिल सकता है. आदिवासी बहुल दक्षिण राजस्थान में भारतीय आदिवासी पार्टी ने अपनी स्थिति मजबूत बनाए रखी. BAP ने जिला परिषद के 43 वार्डों और पंचायत समिति के 278 वार्डों में जीत हासिल की. बांसवाड़ा में पार्टी ने 43 जिला परिषद वार्डों में से 17 सीटें जीतीं, जबकि डूंगरपुर में भाजपा के बराबर 14 सीटें हासिल कीं. प्रतापगढ़ और उदयपुर के आदिवासी क्षेत्रों में भी पार्टी की मौजूदगी देखने को मिली. इससे साफ है कि दक्षिण राजस्थान में BAP अब केवल सीमित क्षेत्रीय दल नहीं, बल्कि कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए चुनौती बनती जा रही है.