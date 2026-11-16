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गांव की सरकार में 'रिसॉर्ट पॉलिटिक्स': पुष्कर से जैसलमेर तक प्रत्याशियों की बाड़ाबंदी, आलीशान रिसॉर्ट बने पहली पसंद

रिसॉर्ट में मौजूद प्रत्याशी ( ETV Bharat )

जयपुर: राजस्थान में निकाय चुनाव के बाद अब पंचायत चुनाव में भी 'रिसॉर्ट पॉलिटिक्स' का रंग दिखाई देने लगा है. 20 नवंबर को आने वाले चुनाव परिणाम और उसके बाद प्रधान व जिला प्रमुख के चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस ने अपने-अपने समर्थित प्रत्याशियों की बाड़ाबंदी शुरू कर दी है. प्रत्याशियों को एकजुट रखने और चुनावी समीकरणों को साधने के लिए नेताओं ने आलीशान रिसॉर्ट्स को अपना ठिकाना बनाया है. अजमेर के पुष्कर से लेकर जयपुर के कूकस, जमवारामगढ़, आगरा रोड और अलवर के अलावा जैसलमेर और बाड़मेर तक के रिसॉर्ट्स में पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों को ठहराया गया है. खास बात यह है कि अब बाड़ाबंदी के लिए केवल बड़े होटल ही नहीं, बल्कि प्राकृतिक वातावरण और आधुनिक सुविधाओं से लैस रिसॉर्ट नेताओं की पहली पसंद बनते जा रहे हैं.