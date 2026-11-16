गांव की सरकार में 'रिसॉर्ट पॉलिटिक्स': पुष्कर से जैसलमेर तक प्रत्याशियों की बाड़ाबंदी, आलीशान रिसॉर्ट बने पहली पसंद
पंचायत चुनाव में कुर्सी के लिए 'रिसॉर्ट पॉलिटिक्स' तेज हो गई है. दोनों प्रमुख पार्टियों ने प्रत्याशियों की बाड़ाबंदी शुरू कर दी है.
Published : November 16, 2026 at 3:31 PM IST
जयपुर: राजस्थान में निकाय चुनाव के बाद अब पंचायत चुनाव में भी 'रिसॉर्ट पॉलिटिक्स' का रंग दिखाई देने लगा है. 20 नवंबर को आने वाले चुनाव परिणाम और उसके बाद प्रधान व जिला प्रमुख के चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस ने अपने-अपने समर्थित प्रत्याशियों की बाड़ाबंदी शुरू कर दी है. प्रत्याशियों को एकजुट रखने और चुनावी समीकरणों को साधने के लिए नेताओं ने आलीशान रिसॉर्ट्स को अपना ठिकाना बनाया है. अजमेर के पुष्कर से लेकर जयपुर के कूकस, जमवारामगढ़, आगरा रोड और अलवर के अलावा जैसलमेर और बाड़मेर तक के रिसॉर्ट्स में पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों को ठहराया गया है. खास बात यह है कि अब बाड़ाबंदी के लिए केवल बड़े होटल ही नहीं, बल्कि प्राकृतिक वातावरण और आधुनिक सुविधाओं से लैस रिसॉर्ट नेताओं की पहली पसंद बनते जा रहे हैं.
आखिर रिसॉर्ट ही क्यों बन रहे नेताओं की पहली पसंद? राजनीतिक दलों के लिए बाड़ाबंदी के लिहाज से रिसॉर्ट कई मायनों में सुविधाजनक साबित होते हैं. इसकी पहली वजह इनका आबादी वाले क्षेत्रों से दूर बाहरी इलाकों में स्थित होना है. कई रिसॉर्ट घने जंगलों, पहाड़ियों और प्राकृतिक वादियों के बीच बने हुए हैं. यहां शहर की भीड़भाड़ और राजनीतिक हलचल से दूर प्रत्याशियों को ठहराने की व्यवस्था की जा सकती है. प्राकृतिक वातावरण के बीच रहने से प्रत्याशियों को सामान्य होटल की तुलना में खुला और शांत माहौल भी मिलता है.
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सुरक्षा के लिहाज से भी मुफीद: रिसॉर्ट को बाड़ाबंदी के लिए पसंद किए जाने की दूसरी बड़ी वजह सुरक्षा व्यवस्था है. शहर के बीच स्थित होटलों और सार्वजनिक स्थानों की तुलना में रिसॉर्ट में बाहरी लोगों की आवाजाही सीमित रखना आसान होता है. यहां प्रवेश के लिए निर्धारित व्यवस्था होती है और हर किसी की एंट्री आसानी से नहीं हो पाती. ऐसे में राजनीतिक दलों को अपने प्रत्याशियों की निजता और सुरक्षा बनाए रखने में सुविधा मिलती है. नेताओं के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि बाड़ाबंदी के दौरान अनावश्यक लोगों का हस्तक्षेप न हो.
बच्चों के मनोरंजन से लेकर परिवार की सुविधाएं तक: पंचायत चुनाव की बाड़ाबंदी में इस बार महिला प्रत्याशियों की संख्या भी बड़ी है. पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण होने के कारण आधी आबादी महिला प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में है. इनमें से कई अपने छोटे बच्चों के साथ बाड़ाबंदी में पहुंची हैं. ऐसे में रिसॉर्ट की सुविधाएं उनके लिए भी उपयोगी साबित हो रही हैं. रिसॉर्ट में बच्चों के खेलने-कूदने, मनोरंजन और परिवार के साथ समय बिताने के लिए अलग-अलग सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं. स्विमिंग पूल, गार्डन, खेल गतिविधियां और खुले परिसर बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र बनते हैं. इससे महिला प्रत्याशियों को चुनावी प्रक्रिया के बीच अपने बच्चों की देखभाल करने में भी सहूलियत मिलती है.
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पुष्कर से कूकस और जैसलमेर तक सियासी ठिकाने: इस बार भाजपा और कांग्रेस ने प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में बाड़ाबंदी के लिए रिसॉर्ट चुने हैं. अजमेर का पुष्कर, जयपुर का कूकस, जमवारामगढ़, आगरा रोड और अलवर के साथ जैसलमेर और बाड़मेर के रिसॉर्ट्स में भी प्रत्याशियों को ठहराया गया है. इन स्थानों की भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक वातावरण, सुरक्षा और उपलब्ध सुविधाएं इन्हें बाड़ाबंदी के लिए उपयुक्त बनाती हैं.
गांवों की सरकार के चुनाव में भी हाईटेक हुई सियासत: इधर, राजनीतिक विश्लेषक योगेश शर्मा का कहना है कि राजस्थान में रिसॉर्ट पॉलिटिक्स अब केवल विधानसभा और निकाय चुनावों तक सीमित नहीं रह गई है. पंचायत चुनाव में भी राजनीतिक दल अपने समर्थित प्रत्याशियों को एकजुट रखने के लिए इसी रणनीति पर चल रहे हैं. अब गांवों की सरकार बनाने के चुनाव में भी आलीशान रिसॉर्ट सियासी गतिविधियों के केंद्र बन गए हैं. एक तरफ नेता चुनावी गणित साधने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ रिसॉर्ट में प्रत्याशियों के ठहरने, सुरक्षा और परिवार की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जा रहा है.
दोनों ही दलों के नेताओं के लिए प्रत्याशियों की बाड़ाबंदी के लिए रिसॉर्ट पहली पसंद बने हुए हैं. विधानसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव में भी बाड़ाबंदी के लिए रिसॉर्ट चुने गए थे. यहां तक कि साल 2020 में सचिन पायलट कैंप की बगावत के बाद गहलोत सरकार पर आए सियासी संकट के दौरान भी सरकार के तमाम विधायक और मंत्री चालीस दिनों तक जयपुर और जैसलमेर के रिसॉर्ट में बाड़ाबंदी में रहे थे.
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नेता बोले- बाड़ाबंदी नहीं, प्रशिक्षण शिविर है: वहीं, भाजपा के प्रदेश महामंत्री श्रवण बगड़ी का कहना है कि हमारे यहां बाड़ाबंदी नहीं होती, बल्कि प्रत्याशियों को प्रशिक्षण शिविर के लिए एक स्थान पर एकत्रित किया जाता है. इसमें एक जनप्रतिनिधि किस तरह से जनता के काम करे, इसका प्रशिक्षण दिया जाता है. प्रत्याशियों को एक अच्छा प्राकृतिक वातावरण मिले और उनके रहने-खाने की बेहतर व्यवस्था हो, ऐसी जगह की तलाश की जाती है. कोशिश यही रहती है कि जिस भी स्थान पर उन्हें ठहराया जाए, वह जगह आबादी क्षेत्र से बाहर हो ताकि प्रत्याशियों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जा सके.
इधर, प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी का कहना है कि प्रत्याशियों को प्राकृतिक माहौल मिले और उनके रहने-खाने का उचित प्रबंध हो, इसलिए ऐसी जगह की तलाश की जाती है जहां वे आराम से रह सकें और उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जा सके. साथ ही वे अपने परिवार के लोगों के साथ समय बिता सकें. कांग्रेस की कोशिश यही रहती है कि उन्हें स्वच्छ वातावरण और प्राकृतिक माहौल मिले, जिसके लिए रिसॉर्ट ही बेहतर होते हैं.
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