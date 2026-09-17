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राजस्थान में पंचायत चुनाव का बिगुल बजा, 23 और 24 सितंबर को निकलेगी आरक्षण लॉटरी, 15 नवंबर तक चुनाव का लक्ष्य

जयपुर: प्रदेश में निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद अब पंचायत राज चुनाव का बिगुल बज गया है. पंचायत चुनाव को लेकर पंचायतीराज विभाग में तैयारियां तेज कर दी हैं. इसी क्रम में पंचायत राज विभाग ने जिला परिषद सदस्य, प्रधान और पंचायत समिति सदस्यों के साथ-साथ सरपंच और वार्ड पंच की आरक्षण लॉटरी निकालने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं. जिला परिषद सदस्य, प्रधान और पंचायत समिति सदस्य के लिए 23 सितंबर को जिला स्तर पर लॉटरी निकाली जाएगी तो वहीं 24 सितंबर को सरपंच और वार्ड पंच के लिए उपखंड स्तर पर लॉटरी निकाली जाएगी.

पंचायतीराज विभाग के सचिव जोगाराम की ओर से इस संबंध में आदेश भी जारी किए गए हैं, जिसमें 23 और 24 सितंबर को आरक्षण लॉटरी निकलने की बात कही गई है. पहले यह लॉटरी 17 और 18 सितंबर को प्रस्तावित थी, लेकिन निकाय चुनाव के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के पदों के चुनाव के चलते इसकी तिथि बदली गई है. पंचायत राज विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टर और एसडीएम को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आरक्षण लॉटरी की तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए हैं.