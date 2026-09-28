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Panchayat Election Controversy : शंभूगढ़ में सरपंच पदों की आरक्षण लॉटरी का मामला पहुंचा हाई कोर्ट

नवसृजित शंभूगढ़ पंचायत समिति ( ETV Bharat Bhilwara )

भीलवाड़ा: जिले में पंचायत राज चुनाव को लेकर सरपंच पदों की हाल ही में आरक्षण की लॉटरी निकाली गई थी. आसींद विधानसभा क्षेत्र की नवसृजित शंभूगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के सरपंच पदों की लॉटरी गुलाबपुरा उपखंड अधिकारी दिव्यराज सिंह चुंडावत की अध्यक्षता में निकाली गई थी. इस लॉटरी को लेकर आसींद विधानसभा क्षेत्र से वर्ष 2018 में विधायक प्रत्याशी रहे मनसुख सिंह गुर्जर ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरपंच पदों की लॉटरी चक्र, वर्तमान चक्र, अनुक्रम जिसके आधार पर गत चुनाव संपन्न कराए गए थे, उनके अनुसार नहीं है.