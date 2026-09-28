Panchayat Election Controversy : शंभूगढ़ में सरपंच पदों की आरक्षण लॉटरी का मामला पहुंचा हाई कोर्ट
नवसृजित शंभूगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के सरपंच पदों की लॉटरी गुलाबपुरा उपखंड अधिकारी दिव्यराज सिंह चुंडावत की अध्यक्षता में निकाली गई थी.
Published : September 28, 2026 at 6:00 PM IST
भीलवाड़ा: जिले में पंचायत राज चुनाव को लेकर सरपंच पदों की हाल ही में आरक्षण की लॉटरी निकाली गई थी. आसींद विधानसभा क्षेत्र की नवसृजित शंभूगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के सरपंच पदों की लॉटरी गुलाबपुरा उपखंड अधिकारी दिव्यराज सिंह चुंडावत की अध्यक्षता में निकाली गई थी. इस लॉटरी को लेकर आसींद विधानसभा क्षेत्र से वर्ष 2018 में विधायक प्रत्याशी रहे मनसुख सिंह गुर्जर ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरपंच पदों की लॉटरी चक्र, वर्तमान चक्र, अनुक्रम जिसके आधार पर गत चुनाव संपन्न कराए गए थे, उनके अनुसार नहीं है.
गुलाबपुरा उपखंड अधिकारी द्वारा शंभूगढ़ पंचायत समिति में निकाली गई लॉटरी नए फ्रेश चक्रानुक्रम कर श्रेणीवार आवंटन कर लॉटरी पद्धति संपादित कर दी गई, जो कि पंचायत राज के परिपत्रों के विपरीत है. वहीं, शभुगढ़ पंचायत समिति में सरपंच पदों की आरक्षण लॉटरी को लेकर बीते सप्ताह 25 सितंबर को क्षेत्र के लोगों ने भीलवाड़ा जिला निर्वाचन अधिकारी जसमीत सिंह संधू को ज्ञापन सौंपकर पुन: लॉटरी निकालने की मांग की थी.
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जिस पर अब तक भीलवाड़ा जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा कोई आश्वासन ना मिलने के कारण सोमवार को क्षेत्र के पंचायत राज से जुड़े जनप्रतिनिधियों ने न्यायालय की शरण ली. वहीं, लॉटरी के मामले को लेकर गुलाबपुरा उपखंड अधिकारी (एसडीएम) दिव्यराज सिंह चुंडावत ने कहा कि हमने नियमों के तहत ही लॉटरी निकाली है. किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है. चुनाव आयोग से जो निर्देश मिले हैं, उन्हीं के तहत लॉटरी निकाली गई थी. ग्रामीणों की शिकायत का हमने पुन: सत्यापन करवाया है. लॉटरी प्रणाली में कोई गड़बड़ी नहीं है.
शंभूगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के सरपंचों के आरक्षण की लॉटरी का मामला सोमवार राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर पहुंचा, जहां पंचायत समिति क्षेत्र के पंचायत राज से जुड़े शंभूगढ़, कालियास, गांगलास, बरसनी व आकडसादा के जनप्रतिनिधियों ने सामूहिक रूप से राजस्थान हाई कोर्ट में CMS 58229/2026(F) वाद दायर किया.