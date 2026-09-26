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पंचायत चुनाव तारीखों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में वार-पलटवार, राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने की अफवाहों से बचने की अपील

कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर चुनावों से बचने का आरोप लगाया है, वहीं भाजपा ने कहा कि निकाय चुनावों में हार से कांग्रेस बौखला गई.

RAJASTHAN PANCHAYAT ELECTION
राज्य निर्वाचन आयोग (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 26, 2026 at 8:57 AM IST

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Updated : September 26, 2026 at 9:28 AM IST

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जयपुर: राजस्थान में नगरीय निकाय चुनाव के बाद अब पंचायत चुनाव की तारीखों को लेकर सियासी तापमान बढ़ गया है. कांग्रेस जहां चुनाव में देरी को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही है, वहीं भाजपा सरकार की भूमिका को निर्वाचन आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी से अलग बता रही है. इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने भी स्थिति साफ करते हुए कहा है कि चुनाव की तैयारी जारी है और प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी की जाएगी. आयोग ने लोगों से धैर्य बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील की. पंचायती राज चुनाव की प्रक्रिया 15 नवंबर 2026 से पहले पूरी की जानी है.

राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बयान जारी कर कहा कि पंचायती राज विभाग से आरक्षण की लॉटरी से जुड़ी संकलित सूचना राज्य निर्वाचन आयोग को प्राप्त होनी है. इसके आधार पर चरणबद्ध चुनाव कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है. आयोग संबंधित विभागों और जिला निर्वाचन अधिकारियों से भी इस पर विचार विमर्श कर रहा है. उन्होंने बताया कि बीच में महत्वपूर्ण पर्व त्योहार भी हैं, इसलिए चुनाव कार्यक्रम तय करने में सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जा रहा है. आयोग के मुताबिक पंचायती राज चुनाव की प्रक्रिया 15 नवंबर 2026 से पहले पूरी की जानी है. राजेश्वर सिंह ने कहा कि चुनाव की तैयारियों में समय लगता है और चुनाव कार्यक्रम की घोषणा जल्द की जाएगी. उन्होंने लोगों से धैर्य बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील की.

पढ़ें: कांग्रेस करेगी डिप्टी मेयर चुनाव का बॉयकाट, कोटा शहर जिला अध्यक्ष राखी गौतम का एलान, भाजपा पर लगाया डराने-धमकाने का आरोप

कांग्रेस का आरोप चुनाव से बच रही सरकार : कांग्रेस लगातार पंचायत चुनाव में देरी को लेकर सरकार पर निशाना साध रही है. पार्टी का आरोप है कि चुनाव कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के पीछे सरकार की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं. कांग्रेस का कहना है कि यदि चुनाव कराने की प्रक्रिया समय पर पूरी होनी थी तो अभी तक कार्यक्रम सामने आ जाना चाहिए था. पंचायत चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव के बाद अब दोनों प्रमुख दलों का फोकस ग्रामीण सियासत पर है. कांग्रेस इसे सरकार के ग्रामीण जनाधार की परीक्षा के तौर पर देख रही है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा और पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कि निकाय चुनाव में जिस तरह से भाजपा का वोट प्रतिशत गिरा है, उससे साफ है कि जनता उन्हें नकार चुकी है. सत्ता के दुरुपयोग और धनबल दम पर भले भाजपा ने निकायों में बोर्ड अधिक बनाए हों, लेकिन स्पष्ठ बहुमत में जनता ने उन्हें सिरे से नकार दिया. अब पंचायत में चुनाव में उनका सूपड़ा साफ होने जा रहा हे तो चुनाव को आगे खिसकाने की कोशिश कर रहे हैं.

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आयोग स्वतंत्र, सरकार का दखल नहीं: कांग्रेस के आरोपों पर मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि चुनाव कराना निर्वाचन आयोग का अधिकार क्षेत्र है और सरकार का चुनाव प्रक्रिया में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं होता. उन्होंने कांग्रेस के इस आरोप को भी खारिज किया कि भाजपा चुनाव से बच रही है. पटेल ने कहा कि निकाय चुनाव में जनता ने भाजपा के पक्ष में समर्थन दिया है और बड़ी संख्या में निकायों में भाजपा के बोर्ड बनना इसका उदाहरण है. प्रदेश में जिस तरह से भजनलाल सरकार पर जनता ने विश्वास जताते हुए 309 नगर निकायों में से 200 से अधिक निकाय बोर्ड में भाजपा का निकाय प्रमुख बना है. कांग्रेस की पुरानी आदत है कि जब भी जनता उन्हें नकारती है और उनकी हार होती है तो वह हार की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग पर डालते हैं. स्वतंत्र संस्थानों पर इस तरह के आरोप लगाना लोकतंत्र में ठीक बात नहीं है. कांग्रेस को अपना अंतर्कलह ठीक करना चाहिए, उनका घर पहले ही बिखरा पड़ा है और वह भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ती है और जनता की सेवा करती है. इसीलिए जनता भारतीय जनता पार्टी पर बार बार विश्वास जताती रही है. आगामी पंचायत चुनाव में भी जनता कांग्रेस को जवाब देगी.

Last Updated : September 26, 2026 at 9:28 AM IST

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