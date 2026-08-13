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राजस्थान पंचायत चुनाव 2026: 41 जिला प्रमुख पदों के लिए निकली आरक्षण लॉटरी, 20 पद महिलाओं के लिए

राजस्थान पंचायत चुनाव 2026 के तहत जिला प्रमुख पदों के लिए आरक्षण लॉटरी निकाली गई.

जिला प्रमुख पदों के लिए निकली आरक्षण लॉटरी
जिला प्रमुख पदों के लिए निकली आरक्षण लॉटरी (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 13, 2026 at 4:26 PM IST

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Updated : August 13, 2026 at 5:47 PM IST

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जयपुर: राजस्थान में आगामी पंचायती राज चुनावों को लेकर जिला प्रमुख पदों के आरक्षण की तस्वीर साफ हो गई है. प्रदेश के 41 जिला प्रमुख पदों के लिए गुरुवार को जवाहरलाल नेहरू मार्ग स्थित इंदिरा गांधी पंचायती राज भवन में पंचायत राज विभाग के सचिव डॉक्टर जोगाराम की देखरेख में लॉटरी निकाली गई. इस दौरान पॉलिटिकल पार्टियों के जनप्रतिनिधि मौजूद रहे.

लॉटरी के बाद 41 जिलों में जिला प्रमुख पदों के आरक्षण का निर्धारण किया गया. इनमें 20 जिला प्रमुख पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं. सामान्य महिला के लिए 11, अनुसूचित जाति महिला के लिए 4, अनुसूचित जनजाति महिला के लिए 3 और ओबीसी महिला के लिए 2 पद आरक्षित किए गए हैं.आरक्षण की इस लॉटरी के साथ ही कई जिलों में चुनावी दावेदारों के समीकरण भी बदल गए हैं.

सामान्य महिला के लिए 11 जिलों में आरक्षण: लॉटरी में सामान्य महिला के लिए 11 जिला प्रमुख पद आरक्षित किए गए हैं. इनमें फलोदी, बीकानेर, कोटा, चूरू, अजमेर, झुंझुनू, चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़, डीग, श्रीगंगानगर और झालावाड़ शामिल हैं. इन जिलों में जिला प्रमुख का पद सामान्य वर्ग की महिला के लिए आरक्षित रहेगा.

41 जिला प्रमुख पदों के लिए निकली आरक्षण लॉटरी (ETV Bharat Jaipur)

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SC महिला के लिए 4 जिलों में आरक्षण: अनुसूचित जाति महिला के लिए चार जिला प्रमुख पद आरक्षित किए गए हैं. इनमें दौसा, धौलपुर, टोंक और भरतपुर शामिल हैं. इन जिलों में जिला प्रमुख पद पर एससी वर्ग की महिला प्रत्याशी ही चुनाव लड़ सकेंगी. अनुसूचित जनजाति महिला के लिए सलूंबर, प्रतापगढ़ और अलवर को आरक्षित किया गया है. वहीं, अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए ब्यावर और सीकर में जिला प्रमुख का पद आरक्षित किया गया है

ST वर्ग के लिए 7 जिले आरक्षित: अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए कुल सात जिलों को आरक्षित किया गया है. इनमें अलवर, बालोतरा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूंबर और जैसलमेर शामिल हैं. अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आठ जिलों का आरक्षण किया गया है. भरतपुर, नागौर, दौसा, टोंक, डीडवाना-कुचामन, पाली, धौलपुर और सवाई माधोपुर को एससी वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है.

OBC के लिए जालौर, बूंदी समेत जिले आरक्षित: ओबीसी वर्ग के लिए जालौर, बूंदी, ब्यावर, सीकर और खैरथल-तिजारा को आरक्षित किया गया है. इन जिलों में जिला प्रमुख का पद ओबीसी वर्ग के लिए रहेगा. लॉटरी में 10 जिला प्रमुख पद सामान्य वर्ग के लिए खुले रखे गए हैं. इनमें बारां, बाड़मेर, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, करौली, कोटपूतली-बहरोड़, राजसमंद, सिरोही और उदयपुर शामिल हैं. इन जिलों में आरक्षित वर्ग के बजाय सामान्य वर्ग के उम्मीदवार जिला प्रमुख पद के लिए चुनाव मैदान में उतर सकेंगे.

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लॉटरी के बीच कांग्रेस ने जताई आपत्ति, आधे घंटे रुकी प्रक्रिया: आरक्षण लॉटरी के दौरान उस समय विवाद की स्थिति बन गई, जब जोधपुर, कोटा और बीकानेर संभाग से सामान्य महिला के लिए जिला प्रमुख पद आरक्षित किए जाने को लेकर कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने आपत्ति दर्ज कराई. कांग्रेस नेताओं ने आरक्षण प्रक्रिया और नियमों को लेकर अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा. आपत्ति के बाद लॉटरी की प्रक्रिया करीब आधे घंटे तक रोकनी पड़ी. इस दौरान मौके पर काफी देर तक हंगामा होता रहा.

कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का कहना था कि पहले आरक्षण के नियमों को स्पष्ट किया जाए और उसके बाद लॉटरी की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए. विभागीय अधिकारियों ने कांग्रेस नेताओं को पंचायत राज के नियमों का हवाला देते हुए पूरी प्रक्रिया समझाई. अधिकारियों के जवाब के बाद भी कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने नियमों का स्पष्टीकरण पहले देने की मांग की. मामले को बढ़ता देख पंचायत राज विभाग के सचिव डॉ. जोगाराम ने बीच-बचाव किया और स्थिति को शांत कराया. इसके बाद लॉटरी की प्रक्रिया दोबारा शुरू की गई.

सचिव बोले- नियमों के मुताबिक निकाली गई लॉटरी: लॉटरी पूरी होने के बाद पंचायत राज विभाग के सचिव डॉ. जोगाराम ने कहा कि 41 जिला प्रमुख पदों के लिए नियमों के मुताबिक आरक्षण लॉटरी निकाली गई है. उन्होंने बताया कि कुल 20 जिलों में जिला प्रमुख के पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं. आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही अब संबंधित जिलों में जिला प्रमुख पद के संभावित दावेदारों की राजनीतिक सक्रियता बढ़ने की उम्मीद है. खास तौर पर महिला आरक्षित जिलों में राजनीतिक दलों को अब नए चेहरों की तलाश करनी होगी. वहीं, सामान्य और आरक्षित वर्ग के जिलों में टिकट को लेकर भी स्थानीय स्तर पर नए समीकरण बनने शुरू हो जाएंगे.

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Last Updated : August 13, 2026 at 5:47 PM IST

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