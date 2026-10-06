जिला प्रमुख की गद्दी से निकलता है विधानसभा-संसद तक का रास्ता, इस बार ST महिला के हाथ होगी अलवर की कमान
अलवर जिले में पहले भी कई नेता जिला प्रमुख की गद्दी पर आसीन होकर विधायक, सांसद व मंत्री बनने का सफर तय चुके हैं.
Published : October 6, 2026 at 6:27 PM IST
अलवर: पंचायती राज एवं निकाय चुनावों को नेताओं के सियासी सफर की आसान सीढ़ी माना जाता है. कारण है कि जिला प्रमुख की कुर्सी से विधानसभा व संसद की दहलीज तक पहुंचना आसान हो जाता है. यही कारण है कि अलवर जिले में पहले भी कई नेता जिला प्रमुख की गद्दी पर आसीन हो विधायक, सांसद व मंत्री बनने का सफर तय चुके हैं. अलवर जिला परिषद में इस बार जिला प्रमुख पद का आरक्षण एसटी महिला के लिए निर्धारित होने से मुकाबला रोचक होने के आसार हैं.
प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की घोषणा के साथ ही अलवर जिले में सियासी पारा चढ़ने लगा है. पंचायत चुनाव के प्रति राजनीतिक दलों में आकर्षण का बड़ा कारण यह है कि यहां से किसी नेता के लिए राजनीतिक का आगामी सफर आसान हो जाता है. पंचायती राज चुनाव में जिला प्रमुख पद को लेकर कांग्रेस व भाजपा नेताओं में उत्सुकता ज्यादा है.
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इसी का नतीजा है कि जिला प्रमुख पद का आरक्षण तय होने के साथ ही प्रमुख राजनीतिक दलों के अनुसूचित जनजाति वर्ग के नेताओं ने परिवार व रिश्तेदारी में महिलाओं को आगे कर जिला प्रमुख पद पर काबिज होने की रणनीति को अंजाम देना शुरू कर दिया है. इनमें कई नेता ऐसे भी हैं, जिन्होंने स्वयं के स्तर पर ही पंचायत चुनाव का बिगुल बजने से पहले ही अपने परिवार की महिला को जिला प्रमुख पद का प्रत्याशी घोषित कर चुनाव दंगल में दांव पेच लड़ाना शुरू कर दिया है.
जिला प्रमुख के लिए नेताओं में मारामारी ज्यादा : राजनीतिक विश्लेषक एडवोकेट हरिशंकर गोयल ने बताया कि प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं में जिला प्रमुख पद को लेकर मारामारी ज्यादा होने का कारण पंचायत चुनाव को सियासी सफर की आसान सीढ़ी मानना है. ओहदे में जिला प्रमुख का पद विधायक एवं सांसद के समान ही महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन जिला प्रमुख का चुनाव विधायक एवं सांसद चुनाव से कहीं आसान माना जाता है.
इसलिए प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता अपना सियासी सफर जिला प्रमुख से शुरू कर विधानसभा व संसद की दहलीज तय करने के प्रयास में रहते हैं. इसके अलावा पंचायती राज में ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर विकास कार्य जिला परिषद के माध्यम से कराए जाते हैं और इनकी स्वीकृति में जिला प्रमुख का बड़ा रोल रहता है. इससे जिला प्रमुख को ग्रामीण राजनीति में अपने पांव जमाना आसान होता है और यही राजनीतिक भूमि उन्हें विधानसभा व संसद तक का मार्ग तय करने में बड़ी भूमिका निभाती है. इस कारण ग्रामीण पृष्ठभूमि के ज्यादातर नेता जिला प्रमुख चुनाव को लेकर उत्सुक रहते हैं.
अलवर में कई नेता तय कर चुके जिला प्रमुख से मंत्री-सांसद तक का सफर : राजनीतिक विश्लेषक सुरेश शर्मा ने बताया कि अलवर जिले की राजनीति में कांग्रेस व भाजपा के कई नेता ऐसे हैं, जिन्होंने अपना राजनीतिक सफर पंचायत चुनाव में जिला प्रमुख बनकर शुरू किया और बाद में प्रदेश की विधानसभा व देश की संसद की दहलीज तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की.
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ऐसे नेताओं में प्रदेश के गृहमंत्री रहे संपत राम, राज्य सरकार में मंत्री रहे पं. जयकृष्ण शर्मा, पूर्व मंत्री व सांसद रहे डॉ. जसवंत सिंह यादव, किशनगढ़बास से मौजूदा विधायक दीपचंद खैरिया, पूर्व विधायक साफिया जुबेर खां, राजस्थान विधानसभा में वर्तमान में प्रतिपक्ष नेता एवं पूर्व में मंत्री रहे टीकाराम जूली आदि शामिल रहे हैं. इन नेताओं ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत जिला प्रमुख का चुनाव जीतकर की.
जिला प्रमुख पद को लेकर महिलाएं भी रहीं उत्सुक : पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर प्रमुख राजनीतिक दलों की महिला नेता भी मुखर रही हैं. यही कारण है कि अलवर जिले में वर्ष 1995 से चुने गए जिला प्रमुख में करीब आधी बार कमान महिलाओं के हाथ रही. अलवर जिला परिषद में 1995 में डॉ. जसवंतसिंह यादव, वर्ष 2000 में डॉ. किरण यादव, 2005 में टीकाराम जूली, 2010 में सफिया जुबेर खां, 2015 में रेखा राजू यादव, 2021 से अब तक बलबीर छिल्लर जिला प्रमुख पद पर रहे हैं.
इस बार खास है अलवर का जिला प्रमुख चुनाव : पंचायत चुनाव में इस बार अलवर जिला प्रमुख पद का चुनाव खास माना जा रहा है. कारण है कि अलवर जिले में जिला प्रमुख पद का आरक्षण महिला एसटी के लिए निर्धारित हुआ है. इस कारण अलवर जिला प्रमुख पद पर अनुसूचित जनजाति वर्ग की किसी महिला को जिला प्रमुख बनने का लंबे समय बाद अवसर मिला है.
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भाजपा और कांग्रेस ने क्या कहा ? : भाजपा के जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता ने बताया कि पंचायती राज चुनाव में पार्टी पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में है. उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे. भाजपा पंचायती राज चुनाव में मिलकर कमल खिलाएगी.
वहीं, कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रकाश गंगावत ने कहा कि सरकार की विफलताओं को लेकर जनता के बीच जाएंगे. इस बार चुनाव में सरकार को गड़बड़ी नहीं करने देंगे. प्रकाश गंगावत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी एक जुटता के साथ चुनाव मैदान में है. उन्होंने कहा कि पंचायती राज चुनाव में कांग्रेस को अच्छी सफलता मिलेगी.