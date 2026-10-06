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जिला प्रमुख की गद्दी से निकलता है विधानसभा-संसद तक का रास्ता, इस बार ST महिला के हाथ होगी अलवर की कमान

अलवर जिला परिषद कार्यालय ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: पंचायती राज एवं निकाय चुनावों को नेताओं के सियासी सफर की आसान सीढ़ी माना जाता है. कारण है कि जिला प्रमुख की कुर्सी से विधानसभा व संसद की दहलीज तक पहुंचना आसान हो जाता है. यही कारण है कि अलवर जिले में पहले भी कई नेता जिला प्रमुख की गद्दी पर आसीन हो विधायक, सांसद व मंत्री बनने का सफर तय चुके हैं. अलवर जिला परिषद में इस बार जिला प्रमुख पद का आरक्षण एसटी महिला के लिए निर्धारित होने से मुकाबला रोचक होने के आसार हैं.