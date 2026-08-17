ETV Bharat / state

बड़ा फैसला: पंचायत चुनाव से पहले ग्राम पंचायतों के अधिकार बढ़े, जमीन नीलामी की सीमा 50 हजार से बढ़ाकर 2 लाख हुई

जयपुर: प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों के अधिकारों को बढ़ाते हुए जमीन नीलामी को लेकर बड़ा फैसला किया है, अब ग्राम पंचायतें 2 लाख रुपए तक की सबसे ऊंची बोली वाली जमीन की नीलामी बिना किसी उच्च स्तर की पूर्व मंजूरी के कर सकेंगी. पहले पंचायतों को यह अधिकार केवल 50 हजार रुपए तक की नीलामी के मामलों में था. सरकार ने इस सीमा को चार गुना बढ़ाकर पंचायतों को स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की अधिक ताकत दी है. इस बदलाव का सीधा असर उन जमीन नीलामी मामलों पर पड़ेगा, जिनमें बोली की राशि कम होती है. ऐसे मामलों में अब पंचायत को प्रस्ताव लेकर पंचायत समिति, जिला परिषद या राज्य सरकार के स्तर पर मंजूरी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. इससे फाइलों की आवाजाही कम होगी और नीलामी प्रक्रिया में तेजी आएगी.

बोली 2 लाख तक तो पंचायत ही ‘सर्वेसर्वा’: पंचायत राज विभाग से जारी आदेशों के मुताबिक राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 154 में संशोधन के बाद नई व्यवस्था लागू हुई है. इसके तहत जमीन की नीलामी में सबसे ऊंची बोली 2 लाख रुपए तक रहने पर संबंधित ग्राम पंचायत को किसी उच्च प्राधिकारी से पूर्व अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी. यानी 2 लाख रुपए तक की नीलामी का फैसला अब पंचायत अपने स्तर पर कर सकेगी. सरकार का मानना है कि छोटी राशि वाले मामलों में उच्च स्तर की मंजूरी की बाध्यता से प्रक्रिया अनावश्यक रूप से लंबी होती थी.सीमा बढ़ने से पंचायतों को ऐसे मामलों में तत्काल निर्णय लेने का अधिकार मिलेगा.

इसे भी पढ़ें- पंचायत चुनाव से पहले भजनलाल सरकार का तोहफा, 192 गांवों में अटल प्रगति पथ के लिए 381 करोड़ स्वीकृत

2 से 5 लाख तक पंचायत समिति की मंजूरी: सरकार ने नीलामी की राशि बढ़ने के साथ मंजूरी का स्तर भी निर्धारित किया है. 2 लाख रुपए से अधिक और 5 लाख रुपए तक की सबसे ऊंची बोली होने पर संबंधित पंचायत समिति की पूर्व मंजूरी जरूरी होगी. वहीं 5 लाख रुपए से अधिक और 10 लाख रुपए तक की बोली के मामले में संबंधित जिला परिषद की पूर्व मंजूरी लेनी होगी. 10 लाख रुपए से अधिक की बोली होने पर राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी अनिवार्य रहेगी. इस तरह नई व्यवस्था में राशि के हिसाब से जिम्मेदारी और निगरानी की पूरी सीढ़ी तय कर दी गई है.

विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार ने वर्ष 2011 के बाद पंचायतों को दिए गए अधिकारों में संशोधन करते हुए यह बदलाव किया है.पहले 50 हजार रुपए तक की सबसे ऊंची बोली वाले जमीन नीलामी मामलों में पंचायत को उच्च स्तर की मंजूरी से छूट थी. अब यही सीमा बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी गई है.

इससे पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है. खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे भूखंडों और कम मूल्य वाली जमीन की नीलामी से जुड़े मामलों में स्थानीय स्तर पर निर्णय लेना आसान होगा.