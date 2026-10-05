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पंचायत चुनाव शेड्यूल पर शिक्षकों में आक्रोश, अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं से लेकर दीपावली तक पर संकट...

जयपुर: राजस्थान में पंचायत चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के बाद शिक्षकों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है. शिक्षकों का कहना है कि पंचायत चुनाव में सबसे बड़ी जिम्मेदारी शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की होती है. चुनाव के लिए विद्यालयों का अधिग्रहण किया जाता है और शिक्षकों को प्रशिक्षण से लेकर मतदान दलों में ड्यूटी तक लगाई जाती है. ऐसे में अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं और दीपावली अवकाश के बीच चुनाव कार्यक्रम आने से शिक्षा व्यवस्था के साथ शिक्षकों के सामने भी बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है.

दीपावली अवकाश में चुनाव, दूर-दराज पदस्थ शिक्षकों की बढ़ेगी परेशानी : सबसे ज्यादा विरोध तीसरे और चौथे चरण की चुनाव तिथियों को लेकर है. शिक्षकों का कहना है कि दीपावली अवकाश 4 नवंबर से 15 नवंबर तक निर्धारित है. इसी अवधि में 4 नवंबर और 14 नवंबर को जिला परिषद, जबकि 6 नवंबर और 16 नवंबर को पंच-सरपंच चुनाव होने हैं. राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा ने कहा कि चुनावी ड्यूटी के कारण शिक्षकों का दीपावली अवकाश प्रभावित होगा.

पंचायत चुनाव के कार्यक्रम के अनुसार जिला परिषद सदस्यों के लिए मतदान 23 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, 4 नवंबर और 14 नवंबर को निर्धारित है. वहीं, पंच-सरपंच के चुनाव 25 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 6 नवंबर और 16 नवंबर को होंगे. शिक्षकों का कहना है कि मतदान दलों के गठन और प्रशिक्षण के अलावा पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों पर कई दिन पहले पहुंचती हैं और चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद लौटती हैं. इससे स्कूलों में पढ़ाई और परीक्षाओं का संचालन प्रभावित होना तय है.

अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं के बीच चुनाव की तैयारी : शिक्षा विभाग की ओर से अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं 15 से 29 अक्टूबर तक निर्धारित हैं. वहीं, पंचायत चुनाव का पहला चरण 23 अक्टूबर से शुरू होगा. शिक्षकों के अनुसार चुनाव से पहले प्रशिक्षण, मतदान केंद्रों की तैयारी और विद्यालयों के अधिग्रहण की प्रक्रिया भी होगी. ऐसे में परीक्षा और चुनाव की तैयारियां एक ही समय पर होने से शिक्षकों और विद्यार्थियों दोनों पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा.

दूरस्थ जिलों में पदस्थ शिक्षक चुनाव ड्यूटी पूरी करने के बाद अपने घर कैसे पहुंच पाएंगे, ये बड़ा सवाल है. उन्होंने कहा कि कई शिक्षक अपने गृह जिले से सैकड़ों किलोमीटर दूर पदस्थ हैं. ऐसे में यदि कोई शिक्षक 6 नवंबर को चुनाव ड्यूटी पूरी करता है तो अगले ही दिन छोटी दीपावली है. चुनाव ड्यूटी के बाद इतनी कम अवधि में दूर-दराज स्थित घर पहुंच कर परिवार के साथ दीपावली मनाना मुश्किल होगा.

'शिक्षकों के घर कैसे जलेगा दीपक' : विपिन शर्मा ने कहा कि दीपावली सनातन धर्म का प्रमुख त्योहार है. सरकार स्वयं को सनातन हितैषी सरकार बताती है. ऐसे में मुख्यमंत्री को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए. उन्होंने मांग की कि निर्वाचन आयोग से बात कर चुनाव कार्यक्रम में बदलाव किया जाए और दीपावली अवकाश की अवधि को छोड़कर चुनाव कराए जाएं. उन्होंने कहा कि चुनाव की तिथियों में बदलाव से न केवल शिक्षक अपने परिवार के साथ त्योहार मना सकेंगे, बल्कि अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं का आयोजन भी व्यवस्थित तरीके से किया जा सकेगा.

शिक्षकों के साथ छात्रों की परेशानी भी बढ़ेगी : शिक्षक संगठनों का कहना है कि मौजूदा शेड्यूल का असर केवल शिक्षकों तक सीमित नहीं रहेगा. अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं के दौरान चुनावी तैयारियां शुरू होने से विद्यार्थियों की पढ़ाई और परीक्षा व्यवस्था भी प्रभावित होगी. चुनाव के लिए विद्यालयों के अधिग्रहण से कई स्कूलों में परीक्षा केंद्रों और कक्षाओं की व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है.

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तृतीय श्रेणी संघर्ष समिति ने भी जताया विरोध : तृतीय श्रेणी संघर्ष समिति के प्रदेश संयोजक सुनील महला ने कहा कि पंचायत चुनाव के तीसरे और चौथे चरण की मतदान तिथियां मध्यावधि अवकाश के बीच में रखी गई हैं. दूरस्थ क्षेत्रों में पदस्थ शिक्षक और कर्मचारी इन अवकाशों में ही अपने परिवार और सामाजिक दायित्वों के लिए घर जा पाते हैं. उन्होंने कहा कि दीपावली के मौके पर परिवार के लोग भी दूर-दराज पदस्थ शिक्षकों का इंतजार करते हैं.

ऐसे में चुनाव ड्यूटी के चलते शिक्षकों का परिवार से दूर रहना परेशानी का कारण बनेगा. सुनील महला ने निर्वाचन आयोग से मांग की कि तीसरे और चौथे चरण की तिथियों पर पुनर्विचार किया जाए. चुनाव या तो दीपावली अवकाश से पहले कराए जाएं या फिर अवकाश के बाद तिथियां निर्धारित की जाएं. साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री से भी निर्वाचन आयोग से बात कर चुनाव कार्यक्रम में आवश्यक बदलाव कराने की मांग की है.