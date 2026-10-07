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पंचायत चुनाव के चलते बदली जाएंगी अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं की तारीखें, छात्रों को मिलेगी राहत, 19 नवंबर से 5 दिसंबर प्रस्तावित

जयपुर: राजस्थान में पंचायत चुनाव के बीच छात्रों की अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं का टाइम टेबल बदलने की तैयारी है. शिक्षा विभाग की ओर से अब अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं 19 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच कराने का प्रस्ताव तैयार किया गया है. हालांकि, अंतिम कार्यक्रम शिक्षा विभाग की ओर से जारी किया जाना बाकी है. पहले ये परीक्षाएं 15 से 29 अक्टूबर तक प्रस्तावित थीं.

चुनाव और परीक्षा एक साथ होने से छात्रों पर पड़ता असर : पंचायत चुनाव का पहला चरण 23 अक्टूबर से शुरू होना है. चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक जिला परिषद सदस्यों के लिए मतदान 23 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, 4 नवंबर और 14 नवंबर को होगा. वहीं, पंच-सरपंच के चुनाव 25 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 6 नवंबर और 16 नवंबर को होने हैं. चुनाव प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में सरकारी स्कूलों को मतदान केंद्र बनाया जाता है.

मतदान से पहले स्कूलों में व्यवस्थाएं की जाती हैं और मतदान दलों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है. मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां कई बार एक-दो दिन पहले ही संबंधित केंद्रों पर पहुंच जाती हैं. ऐसे में अगर अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं भी इसी अवधि में होतीं तो छात्रों को परीक्षा देने के लिए कक्ष, शिक्षक और स्कूल की व्यवस्थाओं से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता था. कई स्कूलों में नियमित कक्षाएं भी प्रभावित होने की संभावना रहती. इसी को ध्यान में रखते हुए अब अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं 19 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच कराने का प्रस्ताव तैयार किया गया है.

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छात्रों के लिए जरूरी ये बदलाव : अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं छात्रों के लिए शैक्षणिक सत्र की महत्वपूर्ण परीक्षाओं में शामिल हैं. परीक्षा से पहले छात्रों को कोर्स पूरा करने, रिवीजन और तैयारी के लिए पर्याप्त समय की जरूरत होती है. चुनाव ड्यूटी और परीक्षा एक साथ होने पर शिक्षकों की उपलब्धता प्रभावित होती, जिसका सीधा असर छात्रों की तैयारी पर पड़ सकता था. डायरेक्टर एजुकेशन ललित कुमार ने बताया कि स्कूल बिल्डिंग की अवेलेबिलिटी को देखते हुए पंचायती राज चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद परीक्षाएं शुरू होंगी. इससे छात्रों को बिना चुनावी गतिविधियों के दबाव के परीक्षा देने का मौका मिलेगा. फिलहाल, तारीख 19 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच करने का प्रस्ताव है, जिस पर अंतिम मोहर लगना बाकी है.

छात्रों के लिए राहत, लेकिन सिलेबस पूरा कराने की चुनौती : हालांकि, परीक्षा आगे खिसकने से छात्रों को अतिरिक्त तैयारी का समय मिलेगा, लेकिन स्कूलों के सामने सिलेबस समय पर पूरा कराने और नवंबर तक नियमित पढ़ाई बनाए रखने की चुनौती भी रहेगी. बहरहाल, अब शिक्षा विभाग की ओर से अंतिम टाइम टेबल जारी होने का इंतजार है.