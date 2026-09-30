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संभावित प्रत्याशियों की डिटेल लेने पर जूली-डोटासरा का सीएम पर हमला, कह दी ये बड़ी बात

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने चुनाव आयोग से इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की. डोटासरा बोले- सरकारी तंत्र भाजपा का चुनावी कार्यालय नहीं.

Congress Leader Tika Ram Jully
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 30, 2026 at 4:57 PM IST

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जयपुर: पंचायत चुनाव की घोषणा से पहले ही एक बार फिर प्रदेश में सियासी गर्मी परिवहन चढ़ने लगी है. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों की डिटेल निकलवाने का आरोप लगाते हुए हमला बोला है. जूली ने कहा कि आखिर मुख्यमंत्री को संभावित उम्मीदवारों की डिटेल क्यों चाहिए, क्या अभी से ही पंचायत चुनाव में हर का डर सताने लगा है ?

जूली ने बुधवार को एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि मुख्यमंत्री जी, चुनाव अभी शुरू भी नहीं हुए और हार का डर अभी से ही सताने लगा गया क्या? आखिर सरकार को संभावित उम्मीदवारों की सूची की जरूरत क्यों पड़ रही है. जूली ने इस मामले में चुनाव से भी दखल की मांग की है. जूली ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि सरकारी स्तर पर यह डिटेल जुटाए जा रहे हैं कि पंचायत चुनाव में कौन जिला प्रमुख, कौन प्रधान, कौन जिला परिषद सदस्य और कौन पंचायत समिति सदस्य का संभावित उम्मीदवार हो सकता है.

नेता प्रतिपक्ष ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

मुख्यमंत्री को कौन दे रहा है नया ज्ञान ? : नेता प्रतिपक्ष ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को यह कौन नए-नए ज्ञान दे रहा है, जो आप संभावित उम्मीदवारों की डिटेल निकलवा रहे हो कि कौन जिला प्रमुख, कौन प्रधान, कौन जिला परिषद सदस्य हो सकता है.यह डिटेल आपको किस लिए चाहिए. संभावित उम्मीदवारों की जानकारी जुटाना कौन से सरकारी काम का हिस्सा है. जूली ने आरोप लगाया कि सरकार सरकारी मशीनरी का उपयोग राजनीतिक उद्देश्य पूरा करने के लिए कर रही है.

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डराने-धमकाने के लिए तो नहीं जुटाई जा रही जानकारी ? : नेता प्रतिपक्ष ने अंदेशा जताया कि संभावित उम्मीदवारों की पहचान करने के बाद उनके खिलाफ सरकारी कार्रवाई करके दबाव बनाया जा सकता है. जूली ने कहा कि उन पर मुकदमे करवाओगे, उनको नोटिस दिलवाओगे, उनकी रिकवरी निकलवाओगे. उन पर छापे डलवाओगे या उनको उठाकर के ले जाओगे की वो फार्म ही नहीं भर सके. जूली ने मुख्यमंत्री कार्यालय पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि आखिर कौन अधिकारी है जो मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठकर इस प्रकार के आदेशों की पालना करने में लगा हुआ है.

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राजस्थान की जनता नगर निकाय चुनाव में सरकार की भूमिका को देख चुकी है. सरकार ने चुनाव में मिली हार को जीत बताने की कोशिश की और सरकारी विभागों के जरिए विपक्ष तथा विरोधियों पर दबाव बनाया गया. जूली ने कहा कि राजस्थान की जनता सब जान चुकी है कि नगर निकाय चुनाव में भाजपा की बुरी तरह हार हुई थी और हारे हुए चुनाव को जीत बताने के लिए पूरे प्रयास मुख्यमंत्री ने किए थे. जूली ने कहा कि सरकारी तंत्र के इस्तेमाल से जनता की आवाज को दबाया नहीं जा सकता है. राजस्थान की जनता सब कुछ देख रही है और पंचायत चुनाव में इसका करारा जवाब देगी.

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चुनाव आयोग से निष्पक्ष जांच की मांग : नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस मामले में चुनाव आयोग से भी निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा है कि आयोग को इस मामले में जांच करनी चाहिए कि आखिर संभावित पंचायत चुनाव उम्मीदवारों की जानकारी किसके निर्देश पर किस उद्देश्य से मांगी जा रही है.

डोटासरा का मुख्यमंत्री पर हमला : वहीं, राज्य सरकार की ओर से कथित तौर पर कांग्रेस के संभावित पंचायत उम्मीदवारों की जानकारी जुटाए जाने को लेकर कांग्रेस मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा पर हमलावर है. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के बाद अब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी इस मामले को लेकर सरकार पर हमला बोला है. डोटासरा ने बुधवार शाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर हमला बोला.

डोटासरा ने कहा कि मुख्यमंत्री जी, आपके इशारे पर सीएमओ में बैठा एक बेईमान अधिकारी सत्ता के अहंकार में ये आदेश जारी करवा रहा है, लेकिन आप भूल रहे हो कि राज्य का सरकारी तंत्र आपकी पार्टी का चुनावी कार्यालय नहीं है, जो किसी दल के लिए संभावित प्रत्याशियों की निगरानी रखें और उनकी सूचना दें. सरकार इस आदेश एवं मंशा पर सार्वजनिक स्पष्टीकरण दें. मैं निर्वाचन आयोग से पूछना चाहता हूं..और कितने साक्ष्य चाहिए? आयोग बताए ये कैसी चुनावी प्रक्रिया है? इस मामले की तत्काल जांच हो और स्पष्ट करें कि पंचायत चुनाव को लेकर संभावित प्रत्याशियों की सूची किसने मांगी, किस उद्देश्य से मांगी, जानकारी कहां भेजी जानी है, और उसका उपयोग किस काम में होगा?

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