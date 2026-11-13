Panchayat elections: अंतिम चरण का मतदान कल, जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए डाले जाएंगे वोट
राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया.
Published : November 13, 2026 at 6:55 PM IST
जयपुर: प्रदेश में तीन चरणों में जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों के चुनाव पूरे हो चुके हैं. अब चौथे चरण में 14 नवंबर को जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा. इसके बाद 16 नवंबर को सरपंच और वार्ड पंच के लिए मतदान कराया जाएगा. मतदान को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया. आयुक्त राजेश्वर सिंह ने मतदाताओं से 'पहले मतदान, बाद में जलपान' के संदेश के साथ अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की.
116 पंचायत समितियों और जैसलमेर जिला परिषद के लिए वोटिंग: राजेश्वर सिंह ने बताया कि राजस्थान में वन स्टेट, वन इलेक्शन की व्यवस्था के तहत पंचायतीराज चुनाव अब अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं. तीन चरणों का मतदान पूरा होने के बाद अब चौथे और आखिरी चरण को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं. शनिवार को 25 जिलों की 116 पंचायत समितियों और जैसलमेर जिला परिषद के लिए मतदान होगा. इसके बाद 16 नवंबर को सरपंच और वार्ड पंच के लिए वोट डाले जाएंगे. राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार, जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा. मतदान दलों को रवाना किया जा चुका है. 25 जिलों में जिला परिषद के 382 वार्डों के लिए 1322 प्रत्याशी मैदान में हैं. इसी तरह 116 पंचायत समितियों के 2142 वार्डों के लिए 7521 प्रत्याशी मैदान में हैं. 1,05,94,285 मतदाता मतदान करेंगे. इनमें 54,88,275 पुरुष, 51,05,951 महिला और 59 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं. इस चरण के साथ जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी. इन पदों के लिए मतगणना 20 नवंबर को होगी.
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इन जिलों में होगा मतदान: चौथे चरण में बांसवाड़ा, बारां, बालोतरा, ब्यावर, भरतपुर, बीकानेर, बूंदी, डीग, चित्तौड़गढ़, चूरू, डीडवाना-कुचामन, धौलपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झुंझुनूं, करौली, खैरथल-तिजारा, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, सीकर, टोंक और सलूंबर की पंचायत समितियां शामिल हैं. इसके अलावा जैसलमेर जिला परिषद के लिए भी मतदान होगा.
16 नवंबर को सरपंच-वार्ड पंच के लिए मतदान: चौथे चरण की चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर को ग्राम पंचायत स्तर तक पहुंचेगी. इस दिन सरपंच और वार्ड पंच के लिए सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा. इन पदों के लिए मतपेटियों से मतदान कराया जाएगा और मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद संबंधित ग्राम पंचायत मुख्यालय पर मतगणना होगी. 17 नवंबर को उपसरपंच का चुनाव होगा. इसके बाद 25 नवंबर को जिला प्रमुख, 26 नवंबर को उप जिला प्रमुख, 27 नवंबर को प्रधान और 28 नवंबर को उपप्रधान का चुनाव कराया जाएगा.
चार जिलों में जिला प्रमुख और प्रधान के चुनाव बाद में: इस तरह चौथे चरण के साथ प्रदेश में पंचायतीराज चुनावों की मतदान प्रक्रिया पूरी हो जाएगी. अब राजनीतिक दलों की नजर ग्रामीण सत्ता के शीर्ष पदों पर अपने समर्थित प्रतिनिधियों को काबिज कराने पर रहेगी. हालांकि, बारां, श्रीगंगानगर, करौली और कोटा में जिला प्रमुख और प्रधान के चुनाव कार्यकाल पूरा होने के कारण बाद में होंगे. इन जिलों के जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव निर्धारित चरणों में कराए जा रहे हैं. आयोग के कार्यक्रम के अनुसार इन पदों के चुनाव के लिए अलग से तारीख तय की जाएगी.
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