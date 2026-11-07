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चुनावी मोड में बीजेपी: त्योहार में भी थमेगा नहीं प्रचार, दीपावली की शुभकामनाओं के साथ मांगेंगे पंचायत चुनाव के लिए वोट

बीजेपी कार्यालय में मनाई गई दीपावली. ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: पंचायत चुनाव के अंतिम चरण को लेकर बीजेपी ने त्योहार के बीच भी संगठन को चुनावी मोड में रखने की रणनीति तैयार की है. पार्टी दीपावली के पांच दिवसीय उत्सव को ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क के बड़े अवसर के रूप में इस्तेमाल करेगी. रणनीति के तहत कार्यकर्ता गांवों में घर-घर पहुंचेंगे और राम-राम व श्याम-श्याम के साथ लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं देंगे. इसी संवाद के दौरान चुनाव वाले क्षेत्रों में बीजेपी के पक्ष में मतदान की अपील भी की जाएगी.पार्टी का फोकस केवल औपचारिक शुभकामनाओं तक सीमित नहीं रहेगा. स्थानीय कार्यकर्ताओं के माध्यम से ग्रामीण मतदाताओं से सीधा संवाद किया जाएगा. पंचायत स्तर पर सक्रिय कार्यकर्ता अपने क्षेत्र के लोगों से लगातार संपर्क में रहेंगे और स्थानीय मुद्दों, गांवों की जरूरतों और पार्टी की योजनाओं को बातचीत के जरिए मतदाताओं तक पहुंचाएंगे.