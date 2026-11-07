चुनावी मोड में बीजेपी: त्योहार में भी थमेगा नहीं प्रचार, दीपावली की शुभकामनाओं के साथ मांगेंगे पंचायत चुनाव के लिए वोट
रामलाल शर्मा ने बताया-पंचायत चुनाव के चौथे चरण को देखते हुए संबंधित क्षेत्रों में पार्टी कार्यकर्ताओं को सक्रिय मोड पर रखा गया है.
Published : November 7, 2026 at 2:25 PM IST
जयपुर: पंचायत चुनाव के अंतिम चरण को लेकर बीजेपी ने त्योहार के बीच भी संगठन को चुनावी मोड में रखने की रणनीति तैयार की है. पार्टी दीपावली के पांच दिवसीय उत्सव को ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क के बड़े अवसर के रूप में इस्तेमाल करेगी. रणनीति के तहत कार्यकर्ता गांवों में घर-घर पहुंचेंगे और राम-राम व श्याम-श्याम के साथ लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं देंगे. इसी संवाद के दौरान चुनाव वाले क्षेत्रों में बीजेपी के पक्ष में मतदान की अपील भी की जाएगी.पार्टी का फोकस केवल औपचारिक शुभकामनाओं तक सीमित नहीं रहेगा. स्थानीय कार्यकर्ताओं के माध्यम से ग्रामीण मतदाताओं से सीधा संवाद किया जाएगा. पंचायत स्तर पर सक्रिय कार्यकर्ता अपने क्षेत्र के लोगों से लगातार संपर्क में रहेंगे और स्थानीय मुद्दों, गांवों की जरूरतों और पार्टी की योजनाओं को बातचीत के जरिए मतदाताओं तक पहुंचाएंगे.
1 जिला परिषद और 92 पंचायत समिति: प्रदेश में वन स्टेट वन इलेक्शन की व्यवस्था के तहत पंचायत चुनाव के तीन चरण पूरे हो चुके हैं. अब चौथे चरण को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. बीजेपी इस चरण में त्योहार के सामाजिक जुड़ाव को चुनावी जनसंपर्क से जोड़ने की तैयारी में है. राज्य निर्वाचन आयोग के चरणवार कार्यक्रम के अनुसार चौथे चरण में जैसलमेर जिला परिषद और 92 पंचायत समितियों में चुनाव निर्धारित हैं. अंतिम चरण में 14 नवंबर को जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए और 16 नवंबर को सरपंच और वार्ड पंच के लिए मतदान होगा. हालांकि बारां, श्रीगंगानगर, करौली और कोटा में जिला प्रमुख और प्रधान के चुनाव कार्यकाल के कारण बाद में होंगे, लेकिन इनके सदस्यों के चुनाव निर्धारित चरणों में ही हो रहे हैं.
पढ़ें: पंचायत चुनाव : तीसरे चरण में पंच-सरपंच चुनाव के फाइनल आंकड़े जारी, 84.95 फीसदी मतदान
92 पंचायत समितियां में होगा चुनाव
- बारां- अटरू, छीपाबड़ौद, छबड़ा, बारां.
- बालोतरा- बालोतरा, पादरू, पायला कलां, बायतु, सिवाना.
- भरतपुर- सेवर, उच्चैन, रूपवास.
- डीग- नगर, कुम्हेर.
- बूंदी- बूंदी, खटकड़, डाबी, हिंडोली, नैनवां, लाखेरी, केशवरायपाटन.
- चित्तौड़गढ़- गंगरार, भैंसरोडगढ़, बेगूं, निम्बाहेड़ा, डूंगला, बड़ी सादड़ी.
- चूरू- सुजानगढ़, तारानगर पूर्व, तारानगर पश्चिम, रतनगढ़, चूरू, चूरू उत्तर.
- धौलपुर- बसेड़ी, सरमथुरा, राजाखेड़ा.
- हनुमानगढ़- संगरिया, रावतसर, टिब्बी, हनुमानगढ़ टाउन.
- जयपुर- बस्सी, तुंगा, जमवारामगढ़, आंधी.
- जालौर- रानीवाड़ा, बागोड़ा, सरनाऊ.
- झुंझुनूं- खेतड़ी, बबाई, मंडावा, अलसीसर.
- करौली- मंडरायल, कुड़गांव, सपोटरा, बालघाट, टोडाभीम.
- डीडवाना-कुचामन. नावां, डीडवाना, लाडनूं, कुचामन सिटी.
- प्रतापगढ़- प्रतापगढ़, अरनोद, पीपलखूंट, सुहागपुरा.
- सवाई माधोपुर- सवाई माधोपुर, बौंली, गंगापुर सिटी, वजीरपुर.
- सीकर. रामगढ़ शेखावाटी, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, कूदन, नेछवा.
- श्रीगंगानगर- श्रीगंगानगर उत्तर, श्रीगंगानगर दक्षिण, सादुलशहर, अनूपगढ़, घड़साना, रायसिंहनगर, पदमपुर, श्रीकरणपुर.
- टोंक- निवाई, टोंक, मालपुरा (आंशिक), टोडारायसिंह.
- सलूम्बर- लसाड़िया, झल्लारा, जयसमंद, सेमारी, सलूम्बर, गींगला, सराड़ा.
पढ़ें: Panchayat Chunav 2026: तीसरे चरण में अब गांव की सरकार का रण, 5 नवंबर को पंच-सरपंच के लिए मतदान
चुनाव हो या नहीं, जनता के बीच ही रहती है पार्टी : भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने बताया कि पंचायत चुनाव के चौथे चरण को देखते हुए संबंधित क्षेत्रों में पार्टी कार्यकर्ताओं को सक्रिय मोड पर रखा गया है. दीपावली के पांच दिवसीय त्योहार के दौरान भी संगठन की गतिविधियां जारी रहेंगी.कार्यकर्ता गांवों में लोगों के बीच पहुंचकर राम-राम और श्याम-श्याम के साथ दीपावली की शुभकामनाएं देंगे और त्योहार के बहाने ग्रामीण मतदाताओं से संवाद करेंगे. इस दौरान पंचायत चुनाव में भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील भी की जाएगी.शर्मा ने कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता केवल चुनाव के समय ही जनता के बीच नहीं जाता, बल्कि पार्टी हमेशा आमजन के सुख-दुख में सहभागी रहती है. त्योहार सामाजिक जुड़ाव और संवाद का अवसर होते हैं. इसी परंपरा के तहत कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों से मुलाकात कर संगठन की बात रखेंगे.
पढ़ें: डीडवाना-कुचामन: मारोठ में फर्जी मतदान का आरोप, डारापुरा में ग्रामीणों ने किया मतदान का बहिष्कार
पढ़ें: पंचायत चुनाव का तीसरा चरण: दांव पर कांग्रेस के 6 सांसद और 15 विधायकों की साख...जीत दिलाने की चुनौती
पढ़ें: पंचायत चुनाव का तीसरा चरण: 27 जिलों में 68.39 फीसदी मतदान, बांसवाड़ा आगे तो दौसा पिछड़ा