Panchayat Election 2026 : प्रदेश में आज होंगे पंच-सरपंच चुनाव, 16 जिलों की 3314 ग्राम पंचायतों में मतदान
राजस्थान में शनिवार को पंच-सरपंच के चुनाव होंगे.
Published : October 23, 2026 at 9:04 PM IST|
Updated : October 24, 2026 at 6:28 AM IST
जयपुर: प्रदेश में पंचायती राज चुनाव के पहले चरण के तहत शनिवार, 24 अक्टूबर को सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए मतदान होगा. प्रदेश के 16 जिलों की 3314 ग्राम पंचायतों में चुनावी मुकाबला होगा. इस चरण में 28682 वार्ड पंच पदों के लिए भी मतदान कराया जाएगा. करीब 85 लाख मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर गांवों की सरकार चुनेंगे.
बैलेट पेपर से होगा मतदान : पहले चरण के मतदान को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं. उम्मीदवारों ने घर-घर संपर्क कर मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के प्रयास किए हैं. गांवों में पेयजल, सड़क, सफाई, नाली निर्माण, बिजली, सरकारी योजनाओं का लाभ और स्थानीय विकास जैसे मुद्दे चुनावी चर्चा के केंद्र में हैं.
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राज्य निर्वाचन आयोग आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया कि सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए मतदान बैलेट पेपर के माध्यम से कराया जाएगा. मतदाता को दो अलग-अलग मतपत्रों पर मतदान करना होगा. एक मतपत्र सरपंच पद के उम्मीदवार के लिए और दूसरा वार्ड पंच के लिए होगा. मतदान सुबह 7 बजे शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगा. मतदान समाप्त होने के बाद संबंधित ग्राम पंचायत मुख्यालय पर मतगणना कराई जाएगी और परिणाम घोषित किए जाएंगे.
16 जिलों में चुनावी मुकाबला : पंचायत चुनाव के पहले चरण में अजमेर, अलवर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, जोधपुर, कोटा, नागौर, पाली, फलोदी, राजसमंद, सिरोही और उदयपुर जिले शामिल हैं. इन क्षेत्रों में सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए प्रत्याशियों के बीच सीधा मुकाबला होगा.
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पंचायत चुनाव में अहम होगी स्थानीय राजनीति : पंच-सरपंच चुनाव ग्रामीण राजनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण माने जाते हैं. इन चुनावों में स्थानीय समस्याओं, उम्मीदवारों की व्यक्तिगत छवि, सामाजिक समीकरण और गांव में किए गए कार्यों का असर देखने को मिलता है. मतदान के बाद आने वाले परिणाम ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक दलों के प्रभाव और स्थानीय नेतृत्व की स्थिति का संकेत भी देंगे.