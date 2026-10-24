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Panchayat Election 2026 : भीलवाड़ा में 326 सरपंच पदों पर वोटिंग जारी, सुबह प्रत्याशी ने भरा पर्चा, शाम को निधन

वोट डालने के लिए कतार में लगे मतदाता ( ETV Bharat Bhilwara )

भीलवाड़ा: पंचायत राज चुनाव के पहले चरण में भीलवाड़ा जिले की 9 पंचायत समितियों की 326 ग्राम पंचायतों में आज सुबह 7 बजे से सरपंच पद के लिए मतदान हो रहा है, जिसमें 2097 प्रत्याशी मैदान में हैं. इस बीच करेड़ा पंचायत समिति के गोवर्धनपुरा ग्राम पंचायत से एक दुखद खबर सामने आई, जहां वार्ड संख्या 2 से शुक्रवार सुबह नामांकन दाखिल करने वाली बाली देवी गुर्जर का शाम को तबीयत बिगड़ने से निधन हो गया, जिसके बाद वहां वार्ड पंच पद का चुनाव स्थगित कर दिया गया. जिले की 326 पंचायतों में 8 लाख 87 हजार से ज्यादा मतदाता शाम 6 बजे तक वोट डालेंगे और मतदान केंद्र पर ही मतगणना होगी.

जिले में 9 पंचायत समिति बनेड़ा, बिजौलिया, जहाजपुर, करेड़ा, खजूरी, कोटड़ी, मांडल, मांडलगढ़ और सुवाणा की 326 ग्राम पंचायत में सरपंच व वार्ड पंच पद के लिए सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है, जहां शाम 6 बजे तक मतदान होगा. उसके बाद मतदान केंद्रों पर ही सरपंच व वार्ड पंच के मतों की गिनती की जाएगी. आज हो रहे 326 सरपंच पदों के लिए 2097 प्रत्याशी चुनाव मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं. नौ पंचायत समितियों की 326 ग्राम पंचायत में आज 8 लाख 87 हजार 760 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे.