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पंचायत चुनाव 2026 : झुंझुनू और भीलवाड़ा के गांव में ग्रामीणों ने किया मतदान का बहिष्कार, जानें पूरा मामला

ग्रामीणों ने किया मतदान का बहिष्कार ( ETV Bharat )

झुंझुनू/भीलवाड़ा : राजस्थान में पंचायतीराज चुनाव के दूसरे चरण को लेकर मतदान जारी है. इस बीच झुंझनू के बुहाना पंचायत समिति क्षेत्र के झांझा ग्राम पंचायत के हंसास गांव और भीलवाड़ा जिले की अंटाली तहसील के नाहरगढ़ गांव में ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर मतदान का बहिष्कार कर दिया.

झुंझुनू में विभिन्न मांगों को लेकर ग्रामीण गांव के मुख्य रास्ते पर धरने पर बैठ गए. उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी समस्या का सकारात्मक समाधान नहीं होता, तब तक मतदान का बहिष्कार जारी रहेगा. वहीं, बुहाना एसडीएम शकुंतला ने बताया कि हंसास गांव में ग्रामीणों की ओर से चुनाव बहिष्कार करने की सूचना पर वो स्वयं मौके पर पहुंची. ग्रामीणों से समझाइश की गई है. ग्रामीणों की मांगों के बारे में उच्च अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है.