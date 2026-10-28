पंचायत चुनाव 2026 : झुंझुनू और भीलवाड़ा के गांव में ग्रामीणों ने किया मतदान का बहिष्कार, जानें पूरा मामला
झुंझुनू और भीलवाड़ा के गांव में ग्रामीणों ने समस्या का समाधान होने तक मतदान बहिष्कार की बात कही है.
Published : October 28, 2026 at 12:17 PM IST
झुंझुनू/भीलवाड़ा : राजस्थान में पंचायतीराज चुनाव के दूसरे चरण को लेकर मतदान जारी है. इस बीच झुंझनू के बुहाना पंचायत समिति क्षेत्र के झांझा ग्राम पंचायत के हंसास गांव और भीलवाड़ा जिले की अंटाली तहसील के नाहरगढ़ गांव में ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर मतदान का बहिष्कार कर दिया.
झुंझुनू में विभिन्न मांगों को लेकर ग्रामीण गांव के मुख्य रास्ते पर धरने पर बैठ गए. उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी समस्या का सकारात्मक समाधान नहीं होता, तब तक मतदान का बहिष्कार जारी रहेगा. वहीं, बुहाना एसडीएम शकुंतला ने बताया कि हंसास गांव में ग्रामीणों की ओर से चुनाव बहिष्कार करने की सूचना पर वो स्वयं मौके पर पहुंची. ग्रामीणों से समझाइश की गई है. ग्रामीणों की मांगों के बारे में उच्च अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है.
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ग्रामीण महिपाल सिंह के अनुसार, हंसास गांव करीब 300 साल पुराना बसा हुआ है. मंदिर की भूमि पर बसा होने के कारण गांव के विकास कार्यों में बाधाएं आ रही हैं. उनका आरोप है कि प्रशासन की ओर से समय-समय पर मौके पर आकर 91बी की कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी जाती है. इससे ग्रामीणों में असमंजस और नाराजगी बनी हुई है. ग्रामीण कमल सिंह का कहना है कि लंबे समय से गांव में बसे होने के बावजूद भूमि संबंधी समस्या के कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इसी के विरोध में ग्रामीणों ने मतदान से दूरी बनाते हुए गांव के मुख्य रास्ते पर धरना शुरू कर दिया.
समझाइश के बाद भी नहीं माने ग्रामीण : ग्रामीणों को मनाने के लिए एसडीएम, तहसीलदार और विधायक भी गांव पहुंचकर समझाइश कर चुके हैं, लेकिन ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं. उनका कहना है कि जब तक प्रशासन की ओर से सकारात्मक जवाब नहीं मिलता और समस्या के समाधान की दिशा में ठोस पहल नहीं होती, तब तक मतदान का बहिष्कार जारी रहेगा.
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भीलवाड़ा में इन समस्याओं का समाधान मांग रहे ग्रामीण : जिले में पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य के लिए सुबह 10 तक 12% के करीब मतदान हुआ है. जिले की अंटाली तहसील के नाहरगढ़ गांव में ग्रामीणों ने विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर मतदान का बहिष्कार कर दिया है. ग्रामीण गांव में टेंट लगाकर धरने पर बैठे हैं. सूचना मिलने पर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं.
नाहरगढ़ में सड़क और पुल की मांग : नाहरगढ़ गांव में ग्रामीणों ने मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर मतदान का बहिष्कार किया है. ग्रामीणों का कहना है कि गांव में लंबे समय से सड़क की समस्या बनी हुई है. इसके साथ ही खारी नदी पर बना पुल भी क्षतिग्रस्त हो चुका है, लेकिन अब तक उसकी मरम्मत नहीं होने से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. उनका कहना है कि जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा, तब तक वे मतदान नहीं करेंगे.