पंचायत चुनाव: कांग्रेस ने उतारी अपनी कैंपेन टीम, गहलोत-पायलट और डोटासरा समेत दिग्गजों को जिम्मेदारी
प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने गठित की चुनाव कैंपेन कमेटी. वरिष्ठ नेताओं को जिलावार प्रचार की कमान.
Published : October 8, 2026 at 10:30 PM IST
जयपुर: राजस्थान में पंचायतीराज चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अब चुनावी मोर्चे पर अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है. पार्टी ने गांवों की सियासत के लिए वरिष्ठ नेताओं की मजबूत टीम मैदान में उतारते हुए चुनाव कैंपेन कमेटी का गठन किया है. प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कमेटी का गठन किया है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मंत्रियों सहित कई वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया गया है.
पीसीसी चीफ डोटासरा की ओर गुरुवार को जारी कैंपेन कमेटी की सूची में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, एआईसीसी महासचिव सचिन पायलट, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली प्रमुख चेहरों के तौर पर शामिल हैं. इनके अलावा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, हरीश चौधरी, नीरज डांगी, जितेंद्र सिंह, रामकेश मीणा, रफीक खान, उदयलाल आंजना, प्रमोद जैन भाया, सालेह मोहम्मद, प्रताप सिंह खाचरियावास, शंकुतला रावत, ममता भूपेश, गणेश घोघरा, हरसहाय यादव, एमडी चौपदार और सीबी यादव सहित कई वरिष्ठ नेताओं को कमेटी में जिम्मेदारी दी गई है.
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गांवों तक पहुंचेगा कांग्रेस का प्रचार अभियान : पार्टी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस ने पंचायत चुनाव को केवल प्रत्याशियों के भरोसे छोड़ने के बजाय वरिष्ठ नेताओं को भी सीधे चुनावी मैदान में उतारने की रणनीति बनाई है. कैंपेन कमेटी पार्टी के प्रचार अभियान की दिशा और रणनीति तय करने के साथ वरिष्ठ नेताओं की जिलावार जिम्मेदारियां निर्धारित करेगी. पार्टी की योजना है कि वरिष्ठ नेताओं को उनके प्रभार वाले जिलों में सक्रिय किया जाए. इसके अलावा चुनावी परिस्थितियों और स्थानीय राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए उन्हें जरूरत के अनुसार दूसरे जिलों और क्षेत्रों में भी प्रचार के लिए भेजा जाएगा.
अग्रिम संगठनों को भी चुनावी अभियान से जोड़ा : कांग्रेस ने युवा और अन्य अग्रिम संगठनों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण माना है. अग्रिम संगठनों के प्रदेशध्यक्षों को अतिरिक्त सदस्यों के रूप में कैंपेन कमेटी में शामिल किया गया है. इससे पार्टी के विभिन्न संगठनों के बीच बेहतर तालमेल बनाकर पंचायत स्तर तक चुनावी अभियान को मजबूत करने की कोशिश होगी.
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निकाय चुनाव के बाद पंचायत चुनाव पर फोकस : राजस्थान में हाल ही में हुए निकाय चुनाव के बाद अब कांग्रेस ने अपना फोकस पंचायतीराज चुनाव पर केंद्रित कर दिया है. पार्टी की कोशिश है कि वरिष्ठ नेताओं की सक्रियता, संगठनात्मक ताकत और स्थानीय कार्यकर्ताओं के नेटवर्क के जरिए गांवों तक अपनी पहुंच मजबूत की जाए. कैंपेन कमेटी आने वाले दिनों में जिलावार रणनीति, नेताओं के दौरे, चुनावी मुद्दों और प्रचार कार्यक्रमों को अंतिम रूप देगी. ऐसे में पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपने दिग्गज नेताओं की पूरी टीम को मैदान में उतारकर चुनावी तैयारियों को धार देने का संकेत दिया है.