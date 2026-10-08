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पंचायत चुनाव: कांग्रेस ने उतारी अपनी कैंपेन टीम, गहलोत-पायलट और डोटासरा समेत दिग्गजों को जिम्मेदारी

कांग्रेस वॉर रूम में मौजूद वरिष्ठ नेता ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान में पंचायतीराज चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अब चुनावी मोर्चे पर अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है. पार्टी ने गांवों की सियासत के लिए वरिष्ठ नेताओं की मजबूत टीम मैदान में उतारते हुए चुनाव कैंपेन कमेटी का गठन किया है. प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कमेटी का गठन किया है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मंत्रियों सहित कई वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया गया है.