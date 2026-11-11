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Churu Panchayat Chunav : राजेंद्र राठौड़ ने पढ़ा कलमा, बोले- खुदा और भगवान एक ही हैं...

पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ( ETV Bharat File Photo )

चूरू: पंचायती राज आम चुनाव 2026 के प्रचार के बीच पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. चूरू जिले के गांव पिथिसर में आयोजित चुनावी सभा के दौरान राठौड़ ने कलमा पढ़कर सामाजिक एकता और आपसी भाइचारे का संदेश दिया.