Churu Panchayat Chunav : राजेंद्र राठौड़ ने पढ़ा कलमा, बोले- खुदा और भगवान एक ही हैं...
पिथिसर में चुनावी सभा के दौरान कलमा पढ़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. जानिए राठौड़ ने और क्या कहा...
Published : November 11, 2026 at 1:15 PM IST
चूरू: पंचायती राज आम चुनाव 2026 के प्रचार के बीच पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. चूरू जिले के गांव पिथिसर में आयोजित चुनावी सभा के दौरान राठौड़ ने कलमा पढ़कर सामाजिक एकता और आपसी भाइचारे का संदेश दिया.
यह सभा जिला परिषद के वार्ड संख्या 23 से भाजपा प्रत्याशी कनिका सिंह के समर्थन में आयोजित की गई थी. सभा को संबोधित करते हुए राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि खुदा और भगवान अलग-अलग नहीं हैं, दोनों एक ही हैं. इसी दौरान उन्होंने कलमा पढ़ा और कहा कि हम सब एक हैं.
पढ़ें : Panchayati Raj elections: राजेंद्र राठौड़ की बहू बोली, 'बुनियादी सुविधाओं के बिना विकास अधूरा', बेटे ने पार्टी पर कही ये बात
राठौड़ ने अपने संबोधन में कहा, 'ईश्वर-अल्लाह तेरा नाम, सबको सन्मति दे भगवान. जात-पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का होय.' उन्होंने कहा कि सभी धर्मों के लोग एक हैं और हमारी रगों में बहने वाला खून भी एक ही है. उनके इस संबोधन का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
ससुर से पहले बहू का 'सलाम वालेकुम' हो चुका है वायरल : इससे पहले वार्ड 23 से जिला परिषद प्रत्याशी कनिका सिंह राठौड़ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें पिथिसर में चुनावी सभा के दौरान कनिका सिंह लोगों का अभिवादन कर रही थीं. इसी दौरान एक व्यक्ति की ओर से 'सलाम वालेकुम' कहे जाने पर उन्होंने भी 'सलाम वालेकुम' कहकर जवाब दिया. इसके बाद सभा में तालियां बजती सुनाई दीं और वीडियो सोशल मिडिया पर जमकर वायरल हुआ.
मेरा लंबा राजनीतिक सफर इस बात का गवाह है कि मैंने ना कभी दामन पर दाग लगने दिया और ना कभी किसी के प्रति मन में नफरत रखी। मेरे लिए राजनीति सत्ता का नहीं बल्कि सेवा और संबंधों को निभाने का माध्यम रही है। #Churu #Rajasthan #BJP #RajasthanMeraParivar https://t.co/Q5np4BCtvL— Rajendra Rathore (@Rajendra4BJP) November 11, 2026
पढ़ें : चूरू में राजेंद्र राठौड़ के बेटे-बहू ने भरा पर्चा, बूंदी में प्रभुलाल सैनी के बेटे ने ठोकी ताल
कांग्रेस से आशा स्वामी मैदान में : वहीं, वार्ड 23 से भाजपा प्रत्याशी कनिका सिंह राठौड़ के सामने कांग्रेस ने आशा स्वामी को चुनाव मैदान में उतारा है. आशा स्वामी के समर्थन में कांग्रेस से सांसद राहुल कस्वां और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रफीक मंडेलिया चुनावी सभा कर कांग्रेस प्रत्याशी के लिए समर्थन मांग रहे हैं.