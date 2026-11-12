ETV Bharat / state

पंचायत चुनाव 2026 : बूंदी पुलिस अलर्ट, 3300 जवानों के हवाले रहेगी सुरक्षा की कमान

पंचायत चुनाव को लेकर दिशा निर्देश देते एसपी ( ETV Bharat Bundi )

बूंदी: पंचायत राज आम चुनाव-2026 के चतुर्थ चरण के मतदान को लेकर बूंदी पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था का व्यापक खाका तैयार किया है. गांवों में चुनावी सरगर्मी के बीच मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल में संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया है. जिले के मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.

चुनाव के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी, विवाद या अशांति की आशंका को रोकने के लिए 3300 पुलिस अधिकारी, जवान और होमगार्ड तैनात रहेंगे. वहीं, 55 मतदान केंद्र पुलिस की विशेष निगरानी में रहेंगे. पुलिस अधीक्षक अवनीश कुमार शर्मा के निर्देशन में जिलेभर में चुनाव सुरक्षा की रणनीति तैयार की गई है.

एसपी ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था की कमान 8 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों और 11 उप पुलिस अधीक्षकों के नेतृत्व में रहेगी. इनके साथ पुलिसकर्मियों और होमगार्ड के जवानों की अलग-अलग स्थानों पर ड्यूटी लगाई गई है. मतदान केंद्रों से लेकर गांवों के प्रमुख रास्तों और संवेदनशील इलाकों तक पुलिस की नजर रहेगी. पढ़ें : आचार संहिता में CM का स्वागत, राज्य निर्वाचन आयोग ने कलेक्टर से मांगा जवाब 653 मतदान केंद्रों में से 55 पर विशेष निगरानी : एसपी ने बताया कि जिले में कुल 653 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. इनमें से 55 मतदान केंद्रों को विशेष निगरानी के दायरे में रखा गया है. इन केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरती जाएगी. संवेदनशील और अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त सशस्त्र पुलिस बल तैनात रहेगा. पुलिस का उद्देश्य मतदान के दौरान किसी भी तरह के तनाव, विवाद या अप्रिय घटना को समय रहते रोकना है. इन बूथों पर पुलिसकर्मी विशेष निगरानी रखेंगे और स्थिति के अनुसार तत्काल कार्रवाई करेंगे. 65 मोबाइल पार्टियां रखेंगी गांवों में नजर : एसपी ने बताया कि चुनाव के दौरान केवल मतदान केंद्रों पर ही नहीं, बल्कि पूरे ग्रामीण क्षेत्र में पुलिस की सक्रियता रहेगी. इसके लिए 65 मोबाइल पुलिस पार्टियां गठित की गई हैं. ये पार्टियां लगातार क्षेत्र में भ्रमण और गश्त करेंगी. गांवों में चुनावी गतिविधियों, आपसी विवाद और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी. किसी भी मतदान केंद्र या गांव में तनाव की सूचना मिलने पर मोबाइल पुलिस पार्टियां तत्काल मौके पर पहुंचेंगी. इससे चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी.