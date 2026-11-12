पंचायत चुनाव 2026 : बूंदी पुलिस अलर्ट, 3300 जवानों के हवाले रहेगी सुरक्षा की कमान
बूंदी जिले में 653 मतदान केंद्रों में से 55 पर 65 मोबाइल पुलिस पार्टियां करेंगी लगातार गश्त.
Published : November 12, 2026 at 7:51 PM IST
बूंदी: पंचायत राज आम चुनाव-2026 के चतुर्थ चरण के मतदान को लेकर बूंदी पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था का व्यापक खाका तैयार किया है. गांवों में चुनावी सरगर्मी के बीच मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल में संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया है. जिले के मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.
चुनाव के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी, विवाद या अशांति की आशंका को रोकने के लिए 3300 पुलिस अधिकारी, जवान और होमगार्ड तैनात रहेंगे. वहीं, 55 मतदान केंद्र पुलिस की विशेष निगरानी में रहेंगे. पुलिस अधीक्षक अवनीश कुमार शर्मा के निर्देशन में जिलेभर में चुनाव सुरक्षा की रणनीति तैयार की गई है.
एसपी ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था की कमान 8 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों और 11 उप पुलिस अधीक्षकों के नेतृत्व में रहेगी. इनके साथ पुलिसकर्मियों और होमगार्ड के जवानों की अलग-अलग स्थानों पर ड्यूटी लगाई गई है. मतदान केंद्रों से लेकर गांवों के प्रमुख रास्तों और संवेदनशील इलाकों तक पुलिस की नजर रहेगी.
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653 मतदान केंद्रों में से 55 पर विशेष निगरानी : एसपी ने बताया कि जिले में कुल 653 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. इनमें से 55 मतदान केंद्रों को विशेष निगरानी के दायरे में रखा गया है. इन केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरती जाएगी. संवेदनशील और अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त सशस्त्र पुलिस बल तैनात रहेगा. पुलिस का उद्देश्य मतदान के दौरान किसी भी तरह के तनाव, विवाद या अप्रिय घटना को समय रहते रोकना है. इन बूथों पर पुलिसकर्मी विशेष निगरानी रखेंगे और स्थिति के अनुसार तत्काल कार्रवाई करेंगे.
65 मोबाइल पार्टियां रखेंगी गांवों में नजर : एसपी ने बताया कि चुनाव के दौरान केवल मतदान केंद्रों पर ही नहीं, बल्कि पूरे ग्रामीण क्षेत्र में पुलिस की सक्रियता रहेगी. इसके लिए 65 मोबाइल पुलिस पार्टियां गठित की गई हैं. ये पार्टियां लगातार क्षेत्र में भ्रमण और गश्त करेंगी. गांवों में चुनावी गतिविधियों, आपसी विवाद और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी. किसी भी मतदान केंद्र या गांव में तनाव की सूचना मिलने पर मोबाइल पुलिस पार्टियां तत्काल मौके पर पहुंचेंगी. इससे चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी.
पुलिस लाइन में अधिकारियों की बैठक, निष्पक्षता के निर्देश : चुनाव ड्यूटी को लेकर पुलिस अधीक्षक अवनीश कुमार शर्मा ने पुलिस लाइन बूंदी में नियुक्त पुलिस अधिकारियों की बैठक ली. उन्होंने सभी अधिकारियों और जवानों को पूरी निष्पक्षता, सतर्कता और मुस्तैदी के साथ जिम्मेदारी निभाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों की पूरी पालना सुनिश्चित की जाए. ड्यूटी के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए और सभी पुलिसकर्मी अपने निर्धारित क्षेत्र में सक्रिय रहकर सुरक्षा व्यवस्था संभालें.
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मतदाताओं को डराने-धमकाने वालों पर रहेगी नजर : पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया है कि पंचायत चुनाव के दौरान मतदाताओं को डराने-धमकाने, प्रलोभन देने, मतदान प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने या चुनाव में गड़बड़ी करने वाले असामाजिक तत्वों पर विशेष नजर रखी जाएगी. ऐसे मामलों में किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. एसपी ने आमजन से अपील की है कि वे बिना किसी डर या दबाव के अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र के इस महापर्व में भागीदारी निभाएं. चुनाव से जुड़ी किसी भी संदिग्ध गतिविधि, विवाद या गड़बड़ी की जानकारी तत्काल पुलिस को दें.
मतदान दलों का अंतिम रेंडमाइजेशन संपन्न : पंचायतीराज आम चुनाव-2026 के तहत जिले में होने वाले चतुर्थ चरण के मतदान के लिए गुरुवार को एनआईसी कक्ष में जिला निर्वाचन अधिकारी (जिला कलेक्टर) हरफूल सिंह यादव की उपस्थिति में मतदान दलों में नियोजित कार्मिकों का अंतिम रेंडमाइजेशन संपन्न हुआ. इस दौरान मतदान दलों में शामिल कार्मिकों को मतदान केन्द्रों का आवंटन किया गया.
जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी विकास मीणा ने बताया कि कंप्यूटरीकृत प्रक्रिया के जरिए 195 ग्राम पंचायतों के लिए 239 रिटर्निंग अधिकारियों (आरओ) और 653 मतदान केन्द्रों के लिए 3843 मतदान अधिकारियों (पीआरओ, पीओ प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ) की ड्यूटी तय की गई. रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया के दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी एच.डी. सिंह, जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) चारू, अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सीलिंग) रमेश देव सहित अन्य संबंधित अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे.