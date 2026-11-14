PANCHAYAT ELECTION 2026: सावों की वजह से फुल हुए होटल-रिसॉर्ट, धर्मशालाओं को बनाया बाड़ेबंदी का नया ठिकाना
कांग्रेस पर पलटवार करते हुए बगड़ी ने कहा-भाजपा को बाड़ेबंदी की आवश्यकता नहीं है. बाड़ेबंदी की संस्कृति कांग्रेस की रही है.
Published : November 14, 2026 at 7:19 PM IST
जयपुर: पंचायत चुनाव के चौथे चरण का मतदान पूरा होते ही अब राजनीतिक दलों की नजर जिला प्रमुख और प्रधान के चुनाव पर टिक गई है. परिणाम से पहले ही प्रत्याशियों को एकजुट रखने और रणनीति बनाने की कवायद शुरू हो गई है.लेकिन इस बार दलों के सामने बाड़ेबंदी के लिए ठिकाना तलाशना आसान नहीं है. शादियों के सावे के चलते होटल और रिसॉर्ट पहले से बुक हैं. बड़ी संख्या में प्रत्याशियों के ठहरने की व्यवस्था करना चुनौती बन रहा है. ऐसे में दल धार्मिक स्थलों की धर्मशालाओं का विकल्प भी तलाश रहे हैं. हालांकि वहां होटल जैसी सुविधा और निजी आजादी मिलना मुश्किल है.
होटल-रिसॉर्ट फुल तो धर्मशालाओं में शिफ्ट हुए प्रत्याशी: पंचायत चुनाव के बाद जिला प्रमुख और प्रधान बनाने की कवायद में जुटी भाजपा के सामने बाड़ेबंदी के लिए ठिकाना तलाशना चुनौती बन गया है. 41 जिला परिषदों की 1,403 और 457 पंचायत समितियों की 8,245 सीटों के लिए चुनाव के बाद सदस्यों को एकजुट रखने की रणनीति बनाई जा रही है.लेकिन शादियों के सावे के चलते जयपुर सहित प्रमुख शहरों के होटल और रिसॉर्ट पहले से बुक हैं. ऐसे में भाजपा ने सालासर, खाटूश्यामजी सहित कई धार्मिक स्थलों की धर्मशालाओं को बाड़ेबंदी का ठिकाना बनाया है. हालांकि वहां सुविधाओं की कमी को लेकर प्रत्याशियों में शिकायतें भी सामने आ रही हैं.
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बाड़ेबंदी नहीं, प्रशिक्षण की प्रक्रिया : भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने कहा कि चुनाव परिणाम आने के बाद पार्टी आगे की रणनीति तय करेगी. जिला प्रमुख और प्रधान के चयन में भी विधानसभा, जिला, संभाग और प्रदेश स्तर पर विचार-विमर्श होगा. प्रदेश अध्यक्ष के मार्गदर्शन में सामूहिक चर्चा के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा. बाड़ेबंदी को लेकर कांग्रेस पर पलटवार करते हुए बगड़ी ने कहा कि भाजपा को बाड़ेबंदी की आवश्यकता नहीं है. बाड़ेबंदी की संस्कृति कांग्रेस की रही है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने कार्यकाल में विधायकों तक की बाड़ेबंदी की थी. भाजपा की कार्यपद्धति में प्रशिक्षण महत्वपूर्ण हिस्सा है. नए जनप्रतिनिधियों को गांव की सरकार की जिम्मेदारियों, सरकारी योजनाओं और संगठन की रीति-नीति से परिचित कराने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है.
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