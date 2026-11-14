ETV Bharat / state

PANCHAYAT ELECTION 2026: सावों की वजह से फुल हुए होटल-रिसॉर्ट, धर्मशालाओं को बनाया बाड़ेबंदी का नया ठिकाना

चौथे चरण का मतदान पूरा होते बाड़ेबंदी की तैयारी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: पंचायत चुनाव के चौथे चरण का मतदान पूरा होते ही अब राजनीतिक दलों की नजर जिला प्रमुख और प्रधान के चुनाव पर टिक गई है. परिणाम से पहले ही प्रत्याशियों को एकजुट रखने और रणनीति बनाने की कवायद शुरू हो गई है.लेकिन इस बार दलों के सामने बाड़ेबंदी के लिए ठिकाना तलाशना आसान नहीं है. शादियों के सावे के चलते होटल और रिसॉर्ट पहले से बुक हैं. बड़ी संख्या में प्रत्याशियों के ठहरने की व्यवस्था करना चुनौती बन रहा है. ऐसे में दल धार्मिक स्थलों की धर्मशालाओं का विकल्प भी तलाश रहे हैं. हालांकि वहां होटल जैसी सुविधा और निजी आजादी मिलना मुश्किल है.