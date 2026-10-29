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Panchayat Election 2026 : सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स, फिर भी सरपंच चुनाव में मिले सिर्फ 33 वोट

इन्फ्लुएंसर ओमप्रकाश बिश्नोई ( Source : Om Prakash Bishnoi Social Media Account )

जोधपुर: सोशल मीडिया पर लाखों लोगों के बीच लोकप्रिय होना और चुनाव में जनता का विश्वास हासिल करना, दोनों अलग-अलग बातें हैं. राजस्थान के पंचायत चुनाव में जोधपुर जिले के ओसियां क्षेत्र से सामने आया एक नतीजा इस अंतर को चर्चा में ले आया है. सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स रखने वाले इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर ओमप्रकाश बिश्नोई को सरपंच चुनाव में महज 33 वोट मिले. डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी अलग पहचान बनाने वाले बिश्नोई को उम्मीद के मुताबिक जनसमर्थन नहीं मिल सका. अब उनकी चुनावी हार इस सवाल को लेकर चर्चा में है कि क्या सोशल मीडिया की लोकप्रियता को वास्तविक राजनीतिक समर्थन में बदला जा सकता है ?

25 लाख फॉलोअर्स के दावे के बीच सिर्फ 33 वोट : यह मामला जोधपुर जिले की ओसियां तहसील की इंदों की ढाणी ग्राम पंचायत से जुड़ा है. यहां सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ने वाले ओमप्रकाश बिश्नोई को कथित तौर पर कुल 1,600 मतों में से केवल 33 वोट मिले. उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लाखों लोग जुड़े हुए हैं. उपलब्ध विवरण के अनुसार, इंस्टाग्राम पर उनके करीब 14 लाख फॉलोअर्स, फेसबुक पर 2.32 लाख और यूट्यूब पर लगभग पांच से साढ़े पांच लाख सब्सक्राइबर हैं. अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर इन आंकड़ों को जोड़ने पर उनकी डिजिटल पहुंच 21 लाख से अधिक बैठती है, जबकि कुछ रिपोर्टों में यह संख्या करीब 25 लाख बताई गई है.