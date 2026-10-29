Panchayat Election 2026 : सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स, फिर भी सरपंच चुनाव में मिले सिर्फ 33 वोट
ओसियां में इन्फ्लुएंसर ओमप्रकाश बिश्नोई की पंचायती राज चुनाव में हार की चर्चा सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है.
Published : October 29, 2026 at 7:52 PM IST
जोधपुर: सोशल मीडिया पर लाखों लोगों के बीच लोकप्रिय होना और चुनाव में जनता का विश्वास हासिल करना, दोनों अलग-अलग बातें हैं. राजस्थान के पंचायत चुनाव में जोधपुर जिले के ओसियां क्षेत्र से सामने आया एक नतीजा इस अंतर को चर्चा में ले आया है. सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स रखने वाले इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर ओमप्रकाश बिश्नोई को सरपंच चुनाव में महज 33 वोट मिले. डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी अलग पहचान बनाने वाले बिश्नोई को उम्मीद के मुताबिक जनसमर्थन नहीं मिल सका. अब उनकी चुनावी हार इस सवाल को लेकर चर्चा में है कि क्या सोशल मीडिया की लोकप्रियता को वास्तविक राजनीतिक समर्थन में बदला जा सकता है ?
25 लाख फॉलोअर्स के दावे के बीच सिर्फ 33 वोट : यह मामला जोधपुर जिले की ओसियां तहसील की इंदों की ढाणी ग्राम पंचायत से जुड़ा है. यहां सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ने वाले ओमप्रकाश बिश्नोई को कथित तौर पर कुल 1,600 मतों में से केवल 33 वोट मिले. उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लाखों लोग जुड़े हुए हैं. उपलब्ध विवरण के अनुसार, इंस्टाग्राम पर उनके करीब 14 लाख फॉलोअर्स, फेसबुक पर 2.32 लाख और यूट्यूब पर लगभग पांच से साढ़े पांच लाख सब्सक्राइबर हैं. अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर इन आंकड़ों को जोड़ने पर उनकी डिजिटल पहुंच 21 लाख से अधिक बैठती है, जबकि कुछ रिपोर्टों में यह संख्या करीब 25 लाख बताई गई है.
नशामुक्ति को बनाया मुद्दा, लेकिन मतदाताओं का समर्थन नहीं मिला : ओमप्रकाश बिश्नोई ने सरपंच चुनाव में नशामुक्ति को अपना प्रमुख मुद्दा बनाया था. उनका कहना था कि समाज में शराब और दूसरे नशों के बढ़ते चलन को रोकना जरूरी है. उन्होंने इसी सोच के साथ चुनाव मैदान में उतरकर गांव के विकास और सामाजिक सुधार की बात रखी. अपनी हार के बाद बिश्नोई ने चुनाव में शराब बांटने की प्रथा पर सवाल उठाए. उनका कहना था कि वह हमेशा नशे के विरोध में रहे और उन्होंने चुनाव के दौरान शराब नहीं बांटी. उनके मुताबिक, चुनाव में इस तरह की गतिविधियां भी मतदाताओं के फैसले को प्रभावित करती हैं. अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक रियल में उन्होंने कहा कि चुनाव हारने के बावजूद उन्हें इस बात को लेकर खुशी है कि उनकी चर्चा अब पूरी दुनिया में हो रही है.
पढ़ें : 630 मीटर लंबी पगड़ी, दूल्हा-दुल्हन और ढोल-नगाड़े, प्रदेश में पहली बार 'वोट बारात' से दिया ये संदेश
गोशाला और सामाजिक सेवा के आधार पर मांगा था समर्थन : बिश्नोई ने अपनी चुनावी दावेदारी के पीछे सामाजिक कार्यों का भी हवाला दिया. इंस्टाग्राम पर उनके पेज जाहिर करते हैं कि वह गांव में एक गोशाला संचालित करते हैं, जिसमें करीब 1,450 गायें होने का दावा किया गया है. इसके अलावा जरूरतमंद लोगों की सहायता करने की बात भी उन्होंने कही. उनका कहना था कि इन्हीं कार्यों से प्रेरित होकर उन्होंने ग्राम पंचायत के विकास के लिए सरपंच का चुनाव लड़ने का फैसला किया.
बिश्नोई के मुताबिक, उन्होंने मतदाताओं से झूठे वादे नहीं किए और न ही चुनाव में वाहनों की व्यवस्था कर लोगों को लाने ले जाने का प्रयास किया. उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान उन्होंने कार्यालय खोला और करीब 50 से 60 हजार रुपए खर्च किए. उनका मानना है कि उनके चुनाव लड़ने के तरीके और सिद्धांतों के कारण उन्हें अपेक्षित समर्थन नहीं मिला. हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध जानकारी से नहीं होती.
सात्विक भोजन के वीडियो से मिली पहचान : ओमप्रकाश बिश्नोई सोशल मीडिया पर अपने खास खानपान और जीवनशैली से जुड़े वीडियो के कारण लोकप्रिय हुए. सात्विक भोजन, दूध पीने और बाजरे की रोटियां खाने से जुड़े उनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए. ऊंटनी के साथ भोजन करने और बाजरे की रोटियों को चूरकर खाने के उनके वीडियो ने भी लोगों का ध्यान खींचा. इसी वजह से कई लोग उन्हें 'जीमकु ओमजी' के नाम से जानते हैं.
पढ़ें : पंचायत चुनाव का द्वितीय चरण: दोपहर बाद घरों से निकली महिला वोटर ने दी मतदान को गति, पाटन में मतदान का बहिष्कार
वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने बड़ी संख्या में दर्शकों तक अपनी पहुंच बनाई, लेकिन चुनाव में उनके पक्ष में पड़े वोटों की संख्या इस डिजिटल लोकप्रियता से काफी कम रही. यह अंतर बताता है कि ऑनलाइन पहचान किसी व्यक्ति को चर्चित तो बना सकती है, लेकिन स्थानीय चुनाव में समर्थन हासिल करने के लिए मतदाताओं के बीच भरोसा, स्थानीय मुद्दों की समझ और व्यक्तिगत संपर्क भी अहम भूमिका निभाते हैं.
सोशल मीडिया की लोकप्रियता और जमीनी राजनीति का अलग गणित : पंचायत चुनाव का यह नतीजा इन्फ्लुएंसर की भूमिका और सोशल मीडिया की राजनीतिक ताकत पर भी सवाल खड़े करता है. डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किसी व्यक्ति के वीडियो देशभर में देखे जा सकते हैं, लेकिन ग्राम पंचायत का चुनाव स्थानीय मतदाताओं और उनके रोजमर्रा के मुद्दों से जुड़ा होता है. पानी, सड़क, सफाई, रोजगार और गांव के विकास जैसे विषय मतदाताओं के फैसले को प्रभावित कर सकते हैं.
पढ़ें : चुनावी हार पर भारी पड़ा भाईचारा: नागौर के दो गांवों ने पेश की मिसाल, हारे हुए प्रत्याशियों को दिए 40 लाख रुपये
ऑनलाइन लोकप्रियता और चुनावी समर्थन के बीच सीधा संबंध मानना इसलिए भी सही नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया के फॉलोअर्स अलग-अलग क्षेत्रों में रहते हैं. उनमें से कई लोगों का संबंधित ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम होना भी जरूरी नहीं है. ऐसे में लाखों फॉलोअर्स होने के बावजूद किसी उम्मीदवार को स्थानीय चुनाव में बहुत कम वोट मिल सकते हैं. राजस्थान पंचायत चुनाव 2026 के पहले चरण में 16 जिलों की 3,314 ग्राम पंचायतों में सरपंच और उपसरपंच चुने गए, जबकि 28,682 वार्ड पंच भी निर्वाचित हुए. इस दौरान सामने आए अलग-अलग नतीजों के बीच ओमप्रकाश बिश्नोई का मामला सोशल मीडिया की लोकप्रियता और जमीनी जनसमर्थन के अंतर के कारण खास चर्चा में है.
33 वोट का नतीजा, लेकिन सवाल बड़ा : ओमप्रकाश बिश्नोई की हार को केवल सोशल मीडिया की असफलता के रूप में देखना पूरी तस्वीर नहीं होगी. यह नतीजा बताता है कि डिजिटल पहचान, सामाजिक कार्य और चुनावी रणनीति के बीच तालमेल जरूरी है. किसी मुद्दे पर वीडियो बनाकर लोगों तक पहुंचना और उसी मुद्दे पर मतदाताओं का विश्वास हासिल करना अलग-अलग चुनौतियां हैं. सोशल मीडिया पर लाखों लोगों तक पहुंच रखने वाले बिश्नोई को सरपंच चुनाव में मिले 33 वोट ने एक दिलचस्प बहस जरूर छेड़ दी है. डिजिटल दुनिया में लोकप्रियता किसी को पहचान दे सकती है, लेकिन लोकतंत्र में अंतिम फैसला मतदान केंद्र पर मतदाता ही करता है. ऑनलाइन तालियों और चुनावी समर्थन के बीच की दूरी को समझना ही इस नतीजे का सबसे अहम संदेश है.