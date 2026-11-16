Panchayat elections: जयपुर में तीन घंटे में 23.82% बढ़ा मतदान, भरतपुर में 84% और डीग में 83% से अधिक मतदान
जयपुर के बस्सी, तूंगा, जामवारामगढ़ और आंधी में सुबह से ही मतदाताओं में दिखा जबरदस्त उत्साह, भरतपुर-डीग में भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ मतदान.
Published : November 16, 2026 at 8:34 PM IST
जयपुर/भरतपुर/डीग: पंचायतीराज आम चुनाव-2026 के चतुर्थ चरण में सोमवार को जयपुर, भरतपुर और डीग जिलों में मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला. सुबह सात बजे से शुरू हुए मतदान में युवा, महिलाएं, बुजुर्ग और नवमतदाताओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया. जयपुर की बस्सी, तूंगा, जमवारामगढ़ एवं आंधी की 140 ग्राम पंचायतों में सरपंच एवं वार्ड पंच के लिए मतदान हुआ. शाम 6 बजे तक जयपुर में 85.27 प्रतिशत, भरतपुर में 84 प्रतिशत से अधिक और डीग में 83 प्रतिशत से ऊपर मतदान दर्ज किया गया.
बस्सी में सबसे ज्यादा 86.17 प्रतिशत वोटिंग: जयपुर की चार पंचायत समितियों की 140 ग्राम पंचायतों में हुई वोटिंग में कुल 4 लाख 7 हजार 280 मतदाताओं में से 3 लाख 47 हजार 294 मतदाताओं ने वोट डाला. सबसे ज्यादा बस्सी में 86.17 प्रतिशत मतदान हुआ. जमवारामगढ़ में 85.59 प्रतिशत और आंधी पंचायत समिति में 84.47 प्रतिशत मतदान हुआ. तूंगा पंचायत समिति में सबसे कम 84 प्रतिशत वोटिंग हुई.
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अंतिम तीन घंटे में 23.82 प्रतिशत बढ़ा मतदान: बस्सी, तूंगा, जमवारामगढ़ एवं आंधी में सुबह 10 बजे तक 19.71 प्रतिशत मतदान हुआ था. दोपहर 1 बजे तक मतदान का आंकड़ा 43.63 प्रतिशत और दोपहर 3 बजे तक 61.45 प्रतिशत पहुंच गया. इसके बाद शाम 6 बजे तक मतदान 85.27 प्रतिशत तक पहुंच गया. दोपहर 3 से शाम 6 बजे के बीच 97 हजार 32 मतदाताओं ने वोट डाले. अंतिम तीन घंटों में मतदान में 23.82 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई.
जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया मतदान केंद्रों का दौरा:जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) संदेश नायक ने मतदान केंद्रों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया. उन्होंने मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए उपलब्ध सुविधाओं, मतदान दलों की व्यवस्थाओं एवं सुरक्षा इंतजामों की जानकारी ली. संबंधित अधिकारियों एवं मतदान कार्मिकों से संवाद कर व्यवस्थाओं की स्थिति जानी. इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान के लिए पहुंचे मतदाताओं से भी सीधा संवाद किया और मतदान केंद्रों पर उपलब्ध सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं के संबंध में फीडबैक लिया. स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के गठन में प्रत्येक मत की महत्वपूर्ण भूमिका है.
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भरतपुर-डीग में भी बंपर वोटिंग, उच्चैन सबसे आगे: भरतपुर जिले की रूपवास, सेवर और उच्चैन पंचायत समितियों में शाम 6 बजे तक हुए मतदान के आंकड़ों के अनुसार उच्चैन पंचायत समिति सबसे आगे रही. यहां 85.49 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. रूपवास में 84.62 प्रतिशत और सेवर में 83.80 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. वहीं, डीग जिले में डीग पंचायत समिति क्षेत्र में 84.01 प्रतिशत तथा कुम्हेर पंचायत समिति क्षेत्र में 83.18 प्रतिशत मतदान हुआ. दोनों जिलों की पांचों पंचायत समितियों में उच्चैन में सर्वाधिक और सेवर में सबसे कम मतदान दर्ज किया गया.
पहली बार वोट डालने वालों में दिखा उत्साह: मतदान के दौरान लोकतंत्र की नई पीढ़ी की भागीदारी आकर्षण का केंद्र रही. पहली बार मतदान करने वाले युवाओं ने उत्साह के साथ मतदान किया. सेवर की ग्राम पंचायत चिचाना में युवा नीरज शर्मा के साथ दिव्यांग एवं वरिष्ठ मतदाता इंद्रा, ओमप्रकाश, पोपसिंह और जानकी ने वोट डाला. ग्राम पंचायत बहनेरा में जिला निर्वाचन अधिकारी कमर चौधरी और जिला पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा ने मतदान केंद्र पहुंचकर मतदाताओं से संवाद किया. इस दौरान उन्होंने मतदाता रतन सिंह और पहली बार मतदान करने वाली नवमतदाता साक्षी से भी बातचीत की. ग्राम पंचायत खेमरा में स्वाति, अनुजा और गब्बर सिंह सहित कई नवमतदाताओं ने मतदान किया. नवमतदाताओं का कहना था कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए हर वोट महत्वपूर्ण है.
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80 साल की गजनदेई और दिव्यांग मतदाताओं ने पेश की मिसाल: बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं की भागीदारी ने प्रेरणादायी तस्वीर पेश की. रुदावल में दिव्यांग मतदाता दीपक शर्मा ने मतदान किया. वहीं, बहनेरा में 80 वर्षीय गजनदेई अपने पोते के साथ मतदान केंद्र पहुंचीं और वोट डाला. रुदावल और बुराना में महिलाओं, युवाओं, दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों ने बढ़-चढ़कर मतदान किया.
दिव्यांग-बुजुर्ग मतदाताओं के लिए किए गए विशेष इंतजाम: चुनाव के दौरान दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए मतदान केंद्रों पर विशेष व्यवस्थाएं की गईं. मतदान केंद्रों पर रैंप, सारथी और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं. प्रत्येक पंचायत समिति क्षेत्र में महिला मतदान केंद्र और दिव्यांग फ्रेंडली मतदान केंद्र भी स्थापित किए गए. दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचाने के लिए ट्राईसाइकिल की व्यवस्था की गई. स्काउट-गाइड के स्वयंसेवक विद्यार्थियों, वॉलिंटियर्स और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बुजुर्ग एवं दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचाने और मतदान प्रक्रिया में सहयोग किया. जिला निर्वाचन अधिकारी कमर चौधरी ने स्वयंसेवकों और सहयोगी कार्मिकों के कार्यों की सराहना करते हुए उनके योगदान को महत्वपूर्ण बताया.
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