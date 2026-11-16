ETV Bharat / state

Panchayat elections: जयपुर में तीन घंटे में 23.82% बढ़ा मतदान, भरतपुर में 84% और डीग में 83% से अधिक मतदान

मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिली. ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर/भरतपुर/डीग: पंचायतीराज आम चुनाव-2026 के चतुर्थ चरण में सोमवार को जयपुर, भरतपुर और डीग जिलों में मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला. सुबह सात बजे से शुरू हुए मतदान में युवा, महिलाएं, बुजुर्ग और नवमतदाताओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया. जयपुर की बस्सी, तूंगा, जमवारामगढ़ एवं आंधी की 140 ग्राम पंचायतों में सरपंच एवं वार्ड पंच के लिए मतदान हुआ. शाम 6 बजे तक जयपुर में 85.27 प्रतिशत, भरतपुर में 84 प्रतिशत से अधिक और डीग में 83 प्रतिशत से ऊपर मतदान दर्ज किया गया.