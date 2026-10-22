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पंचायत चुनाव 2026 का पहला चरण आज, 16 जिलों में सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान

पंचायत चुनाव 2026 का पहला चरण ( ETV Bharat GFX )

जयपुर: राजस्थान में पंचायती राज चुनाव के पहले चरण के तहत गुरुवार, 22 अक्टूबर को जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान होगा. पहले चरण में प्रदेश के 16 जिलों की 16 जिला परिषदों और 104 पंचायत समितियों में वोट डाले जाएंगे. मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा. निर्वाचन विभाग ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए तैयारियां पूरी कर ली है.

पहले चरण में यहां होंगे मतदान : पहले चरण में अजमेर, अलवर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, जोधपुर, फलोदी, कोटा, नागौर, पाली, राजसमंद, सिरोही और उदयपुर जिले शामिल हैं. इस चरण में 85 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे. मतदान के लिए प्रदेशभर में 9,886 केंद्र बनाए गए हैं. जिला परिषद सदस्य के 293 पदों के लिए 1,693 और पंचायत समिति सदस्य के 1,788 पदों के लिए 5,233 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं. इस तरह दोनों स्तरों पर कुल 6,926 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है.