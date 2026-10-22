पंचायत चुनाव 2026 का पहला चरण आज, 16 जिलों में सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान
राजस्थान में पंचायत चुनाव के पहला चरण के लिए 16 जिलों में आज मतदान होगा.
Published : October 22, 2026 at 6:00 AM IST
जयपुर: राजस्थान में पंचायती राज चुनाव के पहले चरण के तहत गुरुवार, 22 अक्टूबर को जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान होगा. पहले चरण में प्रदेश के 16 जिलों की 16 जिला परिषदों और 104 पंचायत समितियों में वोट डाले जाएंगे. मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा. निर्वाचन विभाग ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए तैयारियां पूरी कर ली है.
पहले चरण में यहां होंगे मतदान : पहले चरण में अजमेर, अलवर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, जोधपुर, फलोदी, कोटा, नागौर, पाली, राजसमंद, सिरोही और उदयपुर जिले शामिल हैं. इस चरण में 85 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे. मतदान के लिए प्रदेशभर में 9,886 केंद्र बनाए गए हैं. जिला परिषद सदस्य के 293 पदों के लिए 1,693 और पंचायत समिति सदस्य के 1,788 पदों के लिए 5,233 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं. इस तरह दोनों स्तरों पर कुल 6,926 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है.
पढ़ें : पंचायत चुनाव नामांकन में मानवीय त्रुटि बताकर मांगी अनुमति, हाईकोर्ट ने कहा, 'दायर करो चुनाव याचिका'
मतदान दल रवाना, बूथों पर व्यवस्थाएं : निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया कि आयोग की ओर से मतदान केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं. मतदान शुरू होने से पहले प्रत्याशियों के एजेंटों की मौजूदगी में ईवीएम की जांच और मॉक पोल कराया जाएगा. बूथों पर पेयजल, छाया और बैठने जैसी बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं. संवेदनशील क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है. जयपुर जिले में पहले चरण के तहत आठ पंचायत समितियों के 146 वार्डों में मतदान होगा. यहां 797 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 7.43 लाख से अधिक मतदाता वोट डालेंगे.
पंच-सरपंच के लिए 24 अक्टूबर को मतदान : जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के बाद पहले चरण में पंच और सरपंच पदों के लिए 24 अक्टूबर को मतदान होगा. इस दिन मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा और मतगणना मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद संबंधित ग्राम पंचायत मुख्यालय पर होगी. इसके अगले दिन 25 अक्टूबर को उपसरपंच का चुनाव कराया जाएगा. जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के मतों की गणना 20 नवंबर को निर्धारित है.
पढ़ें : पंचायतीराज चुनाव 2026: प्रथम चरण का मतदान कल, ट्रेनिंग के बाद पोलिंग पार्टीज रवाना
कांग्रेस-भाजपा ने सीधा मुकाबला : पंचायती राज चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है. ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय विकास, पेयजल, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों से जुड़े मुद्दे चुनावी चर्चा के केंद्र में हैं. पहले चरण का मतदान दोनों प्रमुख दलों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जनसमर्थन परखने का अहम अवसर होगा.