Panchayat Election 2026: बीकानेर में पहले चरण का मतदान जारी, पूर्व मंत्री गोविंद मेघवाल की बेटी और बेटे की किस्मत दांव पर
खाजूवाला से पूर्व मंत्री गोविंद मेघवाल की पुत्री जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ रही हैं, जबकि उनके पुत्र पंचायत समिति सदस्य के प्रत्याशी हैं.
Published : October 22, 2026 at 11:58 AM IST
बीकानेर: पंचायतीराज आम चुनाव के पहले चरण के तहत गुरुवार को बीकानेर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान को लेकर उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है. खाजूवाला विधानसभा क्षेत्र की पूगल, छत्तरगढ़ और खाजूवाला पंचायत समितियों के साथ लूणकरणसर विधानसभा क्षेत्र की रुणिया पंचायत समिति के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में जिला परिषद के आठ और पंचायत समिति के 60 सदस्यों के निर्वाचन के लिए मतदान हो रहा है. सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया. कई केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें नजर आईं. महिला और पुरुष मतदाता अपनी बारी का इंतजार करते हुए लोकतंत्र के इस पर्व में भागीदारी निभा रहे हैं.
खाजूवाला में भाजपा-कांग्रेस ने झोंकी ताकत: पंचायत चुनाव के पहले चरण में भारत-पाक सीमा से सटा खाजूवाला क्षेत्र राजनीतिक दृष्टि से खासा महत्वपूर्ण बना हुआ है. यहां स्थानीय भाजपा विधायक डॉ. विश्वनाथ और कांग्रेस के पूर्व मंत्री गोविंद मेघवाल चुनावी मोर्चा संभाले हुए हैं. दोनों नेताओं के लिए यह चुनाव अपने-अपने राजनीतिक प्रभाव और संगठनात्मक ताकत को प्रदर्शित करने का अवसर भी माना जा रहा है. ग्रामीण क्षेत्रों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के बीच भाजपा और कांग्रेस की रणनीतियों पर राजनीतिक निगाहें टिकी हुई हैं.
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पुत्री और पुत्र मैदान में: खाजूवाला क्षेत्र में पूर्व मंत्री गोविंद मेघवाल की पुत्री सरिता जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ रही हैं, जबकि उनके पुत्र गौरव चौहान पंचायत समिति सदस्य के प्रत्याशी हैं. राजनीतिक हलकों में उन्हें जिला प्रमुख पद के दावेदारों में से एक माना जा रहा है. वहीं, उनके पुत्र गौरव चौहान पंचायत समिति सदस्य के चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. गौरव चौहान को भी पूगल पंचायत समिति प्रधान पद के संभावित दावेदार के रूप में देखा जा रहा है. जिला प्रमुख और प्रधान पद को लेकर अंतिम तस्वीर चुनाव परिणामों तथा आगे होने वाली राजनीतिक प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगी.
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जिप के आठ और पंस के 60 सदस्यों के लिए मतदान: बीकानेर जिले में पहले चरण के तहत जिला परिषद के आठ सदस्यों और पंचायत समिति के 60 सदस्यों के निर्वाचन के लिए मतदान कराया जा रहा है. खाजूवाला विधानसभा क्षेत्र की पूगल, छत्तरगढ़ और खाजूवाला पंचायत समितियों तथा लूणकरणसर विधानसभा क्षेत्र की रुणिया पंचायत समिति के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता अपने प्रतिनिधियों का चयन कर रहे हैं. इन चुनावों के लिए राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों ने पिछले दिनों गांव-गांव जनसंपर्क कर मतदाताओं से समर्थन मांगा था. चुनाव प्रचार के दौरान ग्रामीण विकास, सड़क, पेयजल, बिजली, स्वच्छता और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े मुद्दे प्रमुखता से उठाए गए. अब मतदान के जरिए प्रत्याशियों के राजनीतिक भविष्य का फैसला मतदाताओं के हाथ में है.
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पुलिस व्यवस्था चाक-चौबंद: मतदान को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए मतदान केंद्रों पर पुलिस व्यवस्था चाक-चौबंद रखी गई है. सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं. पुलिसकर्मी मतदान केंद्रों पर व्यवस्था बनाए रखने में जुटे हैं, वहीं प्रशासन की ओर से भी मतदान प्रक्रिया पर निगरानी रखी जा रही है. मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की आवाजाही के बीच व्यवस्थाओं को सुचारु बनाए रखने और कानून-व्यवस्था कायम रखने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. ग्रामीण मतदाता बिना किसी बाधा के मतदान कर सकें, इसके लिए सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं.
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अगले दिन पांच सरपंच चुनाव प्रक्रिया: इन 112 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर शुक्रवार को पंच और सरपंच पदों के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी की जाएगी. शनिवार को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतपत्रों से पंच और सरपंच के चुनाव होंगे. मतदान समाप्त होते ही केंद्रों पर तुरंत मतगणना कर परिणाम घोषित किए जाएंगे. रविवार को ग्राम पंचायतों में उपसरपंच पद का निर्वाचन होगा.