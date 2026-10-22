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Panchayat Election 2026: बीकानेर में पहले चरण का मतदान जारी, पूर्व मंत्री गोविंद मेघवाल की बेटी और बेटे की किस्मत दांव पर

बीकानेर में वोट देने के लिए लाइन में खड़ी महिलाएं ( ETV Bharat Bikaner )

बीकानेर: पंचायतीराज आम चुनाव के पहले चरण के तहत गुरुवार को बीकानेर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान को लेकर उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है. खाजूवाला विधानसभा क्षेत्र की पूगल, छत्तरगढ़ और खाजूवाला पंचायत समितियों के साथ लूणकरणसर विधानसभा क्षेत्र की रुणिया पंचायत समिति के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में जिला परिषद के आठ और पंचायत समिति के 60 सदस्यों के निर्वाचन के लिए मतदान हो रहा है. सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया. कई केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें नजर आईं. महिला और पुरुष मतदाता अपनी बारी का इंतजार करते हुए लोकतंत्र के इस पर्व में भागीदारी निभा रहे हैं.