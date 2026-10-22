ETV Bharat / state

पंचायत राज चुनाव 2026 : भीलवाड़ा में 28 जिला परिषद व 177 पंचायत समिति सदस्य के लिए शांतिपूर्ण मतदान जारी

पंचायत राज चुनाव के पहले चरण के तहत मतदान ( ETV Bharat )

भीलवाड़ा : पंचायत राज चुनाव के पहले चरण के तहत भीलवाड़ा जिले की 9 पंचायत समिति कोटड़ी, जहाजपुर, खजूरी, मांडलगढ़, बिजोलिया, मांडल, करेड़ा, सुवाणा व बनेड़ा पंचायत समिति के 177 सदस्यों के लिए और जिला परिषद के 28 सदस्यों के लिए मतदान जारी है. सुबह 7 बजे से बड़े उत्साह के साथ मतदान चल रहा है. शांतिपूर्ण मतदान को लेकर जिला निर्वाचन विभाग में प्रत्येक मतदान केंद्र के बाहर व्यापक रूप से पुलिस का जाप्ता तैनात किया गया है. पहले चरण में जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के लिए 1110 मतदान केंद्रों पर 8 लाख 53 हजार 353 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे.

प्रमुख राजनीतिक दलों की प्रतिष्ठा दाव पर : पंचायत राज चुनाव के पहले चरण में हो रहे मतदान में कांग्रेस की ओर से पूर्व राजस्व मंत्री और देहात कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामलाल जाट, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर की प्रतिष्ठा दाव पर है. भाजपा की ओर से मांडल विधायक उदयलाल भड़ाना, मांडलगढ़ विधायक गोपाल खंडेलवाल, जहाजपुर विधायक गोपीचंद मीणा की प्रतिष्ठा दाव पर है. प्रमुख राजनीतिक दलों के आला नेताओं ने अपने-अपने प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील की है. कई जगह भाजपा व कांग्रेस प्रत्याशियों के बीच रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है.