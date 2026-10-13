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Panchayat Election : जयपुर जिला परिषद के लिए कांग्रेस के 57 प्रत्याशियों की घोषणा, इनमें 28 महिलाएं

प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय जयपुर ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: पंचायत राज चुनाव के पहले चरण के तहत कांग्रेस ने नामांकन के अंतिम दिन जयपुर जिला परिषद के 57 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है. जयपुर जिला ग्रामीण पूर्व और पश्चिम के प्रभारी आरसी चौधरी ने प्रत्याशियों की आधिकारिक घोषणा की है.

हालांकि, नामांकन के अंतिम दिन मंगलवार को दोपहर 3 बजे तक होने के चलते प्रत्याशियों को पहले ही फोन करके नामांकन दाखिल करने के निर्देश दिए गए थे. दिलचस्प यह है कि प्रदेश कांग्रेस ने जयपुर जिला परिषद के चुनाव में 57 में से 28 महिला उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा है.