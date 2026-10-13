Panchayat Election : जयपुर जिला परिषद के लिए कांग्रेस के 57 प्रत्याशियों की घोषणा, इनमें 28 महिलाएं
जयपुर के वर्तमान उप जिला प्रमुख मोहन डागर और युवा कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष यशवीर सूरा को भी टिकट.
Published : October 13, 2026 at 5:25 PM IST
जयपुर: पंचायत राज चुनाव के पहले चरण के तहत कांग्रेस ने नामांकन के अंतिम दिन जयपुर जिला परिषद के 57 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है. जयपुर जिला ग्रामीण पूर्व और पश्चिम के प्रभारी आरसी चौधरी ने प्रत्याशियों की आधिकारिक घोषणा की है.
हालांकि, नामांकन के अंतिम दिन मंगलवार को दोपहर 3 बजे तक होने के चलते प्रत्याशियों को पहले ही फोन करके नामांकन दाखिल करने के निर्देश दिए गए थे. दिलचस्प यह है कि प्रदेश कांग्रेस ने जयपुर जिला परिषद के चुनाव में 57 में से 28 महिला उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा है.
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इन नेताओं को भी टिकट : वहीं, कांग्रेस ने जयपुर के निवर्तमान उप जिला प्रमुख मोहन डागर को फिर से उम्मीदवार बनाया है. उन्हें जिला परिषद के वार्ड 12 से प्रत्याशी बनाया गया है. इसी तरह युवा कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष यशवीर सूरा को वार्ड नंबर 28 और एनएसयूआई की प्रदेश सचिव नीमा वर्मा को भी वार्ड 42 से टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा गया है.
कहां से किसे बनाया प्रत्याशी ? यहां देखें सूची :
प्रत्याशी का नाम - वार्ड संख्या :
- सुमन सामोता - वार्ड नंबर 1
- स्वाति यादव - वार्ड नंबर 2
- पूरणमल - वार्ड नंबर 3
- लोकेश - वार्ड नंबर 4
- गुड्डी जाट - वार्ड नंबर 5
- झूमा देवी - वार्ड नंबर 6
- गोपी राम - वार्ड नंबर 7
- सुशीला - वार्ड नंबर 8
- संतोष - वार्ड 9
- अंजू यादव - वार्ड 10
- नारंगी देवी यादव - वार्ड 11
- मोहन डगर वार्ड - 12
- बाबूलाल बुनकर वार्ड - 13
- मालीराम सीमावत वार्ड - 14
- लाली वार्ड - 15
- श्रवण झाझडा - वार्ड 16
- मीरा यादव - वार्ड 17
- सुनील कुमावत - वार्ड 18
- कविता एचरा वार्ड - 19
- सुमन बरडवाल - वार्ड 20
- नानुराम कुमावत - वार्ड 21
- शंकर बाज डोलिया - वार्ड 22
- ममता देवी - वार्ड 23
- बनवारी लाल - वार्ड 24
- अंजू कुमावत - वार्ड 25
- मनराज देवी - वार्ड 26
- रेखा बैरवा - वार्ड 27
- यशवीर सूरा - वार्ड 28
- रामावतार बैरवा - वार्ड 29
- राजेंद्र शर्मा - वार्ड 30
- सुमन शर्मा - वार्ड 31
- रेणु बैरवा - वार्ड 32
- रानी देवी - वार्ड 33
- धर्मेंद्र वर्मा - वार्ड 34
- मदन चौधरी - वार्ड 35
- कविता बैरवा - वार्ड 36
- रमेश मीणा - वार्ड 37
- चंद्र प्रकाश मीणा - वार्ड 38
- तनु शर्मा - वार्ड 39
- राधेश्याम बैरवा - वार्ड 40
- कलावती - वार्ड 41
- नीमा वर्मा - वार्ड 42
- लाली देवी - वार्ड 43
- रेखा मीणा - वार्ड 44
- रामफूल गुर्जर - वार्ड 45
- सीता मीणा - वार्ड 46
- सीता मीणा - वार्ड 47
- श्रवण गुर्जर - वार्ड 48
- श्रवण मीणा - वार्ड 49
- शंकर मीणा - वार्ड 50
- रितु गुर्जर - वार्ड 51
- कालूराम शर्मा - वार्ड 52
- सलमा गुर्जर - वार्ड 53
- सीताराम यादव - वार्ड 54
- रामफूल पोसवाल - वार्ड 55
- प्रभु दयाल जाट - वार्ड 56
- श्रवण यादव - वार्ड 57
जयपुर जिला परिषद में ये है वार्डों के आरक्षण की स्थिति - कुल 28 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित :
- अनुसूचित जाति (एससी) – 10 वार्ड
- एससी महिला - 23, 27, 32, 36, 42
- एससी ओपन - 13, 24, 29, 34, 40
- अनुसूचित जनजाति (एसटी) – 8 वार्ड
- एसटी महिला - 41, 44, 46, 47
- एसटी ओपन - 37, 38, 49, 50
- अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) – 10 वार्ड
- ओबीसी महिला - 1, 8, 10, 43, 51
- ओबीसी ओपन - 21, 22, 45, 56, 57
- सामान्य वर्ग – 29 वार्ड
- सामान्य महिला - 2, 5, 6, 9, 11, 15, 17, 19, 20, 25, 26, 31, 39, 53
- सामान्य ओपन - 3, 4, 7, 12, 14, 16, 18, 28, 30, 33, 35, 48, 52, 54, 55