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पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस पर सीएम का प्रहार, बोले- जनता समझ चुकी है लूट और झूठ की राजनीति

वीसी के जरिए ग्रामीण सभाओं को संबोधित करते सीएम ( Source : Rajasthan CMO )

जयपुर: शहरी निकाय चुनावों के बाद भाजपा ने अब पंचायत चुनावों में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार अभियान तेज कर दिया है. प्रदेशभर में 90 सेवा संकल्प रथों के जरिए सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को गांव-गांव तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को भाजपा मुख्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन रथों के जरिए आयोजित ग्रामीण सभाओं को संबोधित किया.

उन्होंने निकाय चुनावों में मिले समर्थन का हवाला देते हुए पंचायत चुनावों में भी भाजपा के पक्ष में जनसमर्थन जुटाने की अपील की. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार की नीतियों से ग्रामीणों के जीवन में बदलाव आया है. किसान, मजदूर, युवा और महिलाएं भाजपा के विकास कार्यों पर भरोसा कर रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि इसी जनविश्वास के आधार पर भाजपा पंचायत चुनावों में भी मजबूत समर्थन के साथ आगे बढ़ेगी, साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि जनता उसकी लूट, झूठ और तुष्टीकरण की राजनीति को समझ चुकी है और चुनावों में उसे फिर नकारेगी.

निकायों की जीत के बाद गांवों में समर्थन बढ़ाने की कवायद : भाजपा के लिए पंचायत चुनाव शहरी निकायों में मिली सफलता के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक समर्थन को विस्तार देने की अगली परीक्षा हैं. पार्टी का जोर अब सरकारी योजनाओं, ग्रामीण विकास और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों को चुनावी संवाद का प्रमुख आधार बनाने पर है. सेवा संकल्प रथों के माध्यम से ग्रामीण सभाएं आयोजित कर सरकार के कामकाज की जानकारी देने के साथ मतदाताओं से सीधे संपर्क साधा जा रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों का सर्वांगीण विकास, बुनियादी सुविधाओं का विस्तार और ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार सरकार की प्राथमिकता है. उन्होंने विकसित ग्राम-शहरी वार्ड अभियान, ग्राम चौपाल, अटल ज्ञान केंद्र, अटल पथ, किसान सम्मान निधि और प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण जैसी पहल को लेकर कहा कि सरकार विकास का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए काम कर रही है. इन योजनाओं और विकास कार्यों को पंचायत चुनावों में भाजपा के पक्ष में जनसमर्थन जुटाने के प्रयास से जोड़कर देखा जा रहा है. पार्टी का लक्ष्य सरकारी कार्यक्रमों की जानकारी को ग्रामीण मतदाताओं तक पहुंचाने के साथ स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाना भी है. पढे़ं : भजनलाल कैबिनेट के बड़े फैसले: पीएम मोदी के 25 वर्ष पूरे होने पर अभिनंदन प्रस्ताव पास, 35 लाख करोड़ के MoU धरातल पर उतरेंगे डबल इंजन के बाद अब ट्रिपल इंजन सरकार बनाने का समय : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पंचायत चुनावों को लेकर राजनीतिक संदेश देते हुए कहा कि गांवों की प्रगति, किसानों की समृद्धि और राजस्थान के विकास के लिए डबल इंजन सरकार काम कर रही है. अब पंचायती राज संस्थाओं में भी भाजपा को समर्थन देकर ट्रिपल इंजन सरकार बनाने का समय है. उन्होंने ग्रामीण मतदाताओं से जिला परिषद, पंचायत समिति और अन्य पंचायती राज चुनावों में भाजपा प्रत्याशियों को समर्थन देने की अपील की. मुख्यमंत्री ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को भी ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार संपर्क बनाए रखने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता लोगों की अपेक्षाओं और समस्याओं को समझें तथा उनके समाधान के लिए प्रयास करें.