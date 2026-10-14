पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस पर सीएम का प्रहार, बोले- जनता समझ चुकी है लूट और झूठ की राजनीति
सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि डबल इंजन के बाद अब पंचायती राज का तीसरा इंजन जोड़ने का समय है.
Published : October 14, 2026 at 10:28 PM IST
जयपुर: शहरी निकाय चुनावों के बाद भाजपा ने अब पंचायत चुनावों में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार अभियान तेज कर दिया है. प्रदेशभर में 90 सेवा संकल्प रथों के जरिए सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को गांव-गांव तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को भाजपा मुख्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन रथों के जरिए आयोजित ग्रामीण सभाओं को संबोधित किया.
उन्होंने निकाय चुनावों में मिले समर्थन का हवाला देते हुए पंचायत चुनावों में भी भाजपा के पक्ष में जनसमर्थन जुटाने की अपील की. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार की नीतियों से ग्रामीणों के जीवन में बदलाव आया है. किसान, मजदूर, युवा और महिलाएं भाजपा के विकास कार्यों पर भरोसा कर रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि इसी जनविश्वास के आधार पर भाजपा पंचायत चुनावों में भी मजबूत समर्थन के साथ आगे बढ़ेगी, साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि जनता उसकी लूट, झूठ और तुष्टीकरण की राजनीति को समझ चुकी है और चुनावों में उसे फिर नकारेगी.
प्रदेशभर में संचालित सेवा संकल्प रथों के माध्यम से आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा देवतुल्य जनसमुदाय को संबोधित किया। जन-जन तक सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों एवं उपलब्धियों की जानकारी पहुँचाने में ये सेवा संकल्प रथ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इन सेवा संकल्प रथों के माध्यम से जनसंवाद की यह यात्रा सरकार की योजनाओं और जनकल्याणकारी प्रयासों को घर-घर तक पहुँचाने का सशक्त माध्यम बन रही है। हमारा संकल्प है कि विकास की प्रत्येक पहल और सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव के पहुँचे। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के मार्गदर्शन में विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए ग्रामीण विकास को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। हमारा दृढ़ विश्वास है कि गांवों के सर्वांगीण विकास और ग्रामीणों के सशक्तीकरण से ही विकसित भारत की नींव मजबूत होगी। जनसेवा और जनसंवाद की इसी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए जनभागीदारी एवं जनविश्वास के साथ सशक्त, विकसित एवं आत्मनिर्भर राजस्थान के संकल्प को साकार करने के लिए हम प्रतिबद्धता के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं।— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) October 14, 2026
निकायों की जीत के बाद गांवों में समर्थन बढ़ाने की कवायद : भाजपा के लिए पंचायत चुनाव शहरी निकायों में मिली सफलता के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक समर्थन को विस्तार देने की अगली परीक्षा हैं. पार्टी का जोर अब सरकारी योजनाओं, ग्रामीण विकास और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों को चुनावी संवाद का प्रमुख आधार बनाने पर है. सेवा संकल्प रथों के माध्यम से ग्रामीण सभाएं आयोजित कर सरकार के कामकाज की जानकारी देने के साथ मतदाताओं से सीधे संपर्क साधा जा रहा है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों का सर्वांगीण विकास, बुनियादी सुविधाओं का विस्तार और ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार सरकार की प्राथमिकता है. उन्होंने विकसित ग्राम-शहरी वार्ड अभियान, ग्राम चौपाल, अटल ज्ञान केंद्र, अटल पथ, किसान सम्मान निधि और प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण जैसी पहल को लेकर कहा कि सरकार विकास का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए काम कर रही है. इन योजनाओं और विकास कार्यों को पंचायत चुनावों में भाजपा के पक्ष में जनसमर्थन जुटाने के प्रयास से जोड़कर देखा जा रहा है. पार्टी का लक्ष्य सरकारी कार्यक्रमों की जानकारी को ग्रामीण मतदाताओं तक पहुंचाने के साथ स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाना भी है.
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डबल इंजन के बाद अब ट्रिपल इंजन सरकार बनाने का समय : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पंचायत चुनावों को लेकर राजनीतिक संदेश देते हुए कहा कि गांवों की प्रगति, किसानों की समृद्धि और राजस्थान के विकास के लिए डबल इंजन सरकार काम कर रही है. अब पंचायती राज संस्थाओं में भी भाजपा को समर्थन देकर ट्रिपल इंजन सरकार बनाने का समय है. उन्होंने ग्रामीण मतदाताओं से जिला परिषद, पंचायत समिति और अन्य पंचायती राज चुनावों में भाजपा प्रत्याशियों को समर्थन देने की अपील की. मुख्यमंत्री ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को भी ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार संपर्क बनाए रखने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता लोगों की अपेक्षाओं और समस्याओं को समझें तथा उनके समाधान के लिए प्रयास करें.
कांग्रेस पर भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के आरोप : मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए आरोप लगाया कि जब-जब कांग्रेस ने देश और प्रदेश में शासन किया, तब-तब जनता को लूटने और झूठ बोलने का काम किया गया. उन्होंने कांग्रेस को भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति का प्रतीक बताते हुए कहा कि भाजपा की रीति-नीति के केंद्र में सुशासन और विकास है.
उन्होंने कहा कि भाजपा ने अंत्योदय के सिद्धांत के तहत गरीब और वंचित वर्गों के कल्याण को प्राथमिकता दी है. मुख्यमंत्री ने दावा किया कि सरकार विकास के नए मानक स्थापित कर रही है और जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है.
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90 रथों से जनसंवाद, कार्यकर्ताओं को लगातार संपर्क का संदेश : मुख्यमंत्री ने सेवा संकल्प रथों को सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी जन-जन तक पहुंचाने का माध्यम बताया. उन्होंने कहा कि जनसेवा और जनसंवाद के इस अभियान से जनभागीदारी तथा सरकार के प्रति विश्वास मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है. भाजपा की ओर से प्रदेशभर में संचालित 90 सेवा संकल्प रथों के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में सभाएं की जा रही हैं. इनके माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं, विकास कार्यों और उपलब्धियों को लोगों के सामने रखा जा रहा है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देकर विकसित भारत के लक्ष्य को मजबूत किया जा सकता है. पंचायत चुनावों से पहले इस अभियान का राजनीतिक महत्व इसलिए भी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय समस्याएं, सरकारी योजनाओं का लाभ, कृषि संबंधी जरूरतें और बुनियादी सुविधाएं मतदाताओं के फैसलों को प्रभावित कर सकती हैं. ऐसे में भाजपा का जोर प्रचार के साथ कार्यकर्ताओं को गांवों में सक्रिय रखने और लोगों की समस्याओं से जुड़ने पर है.