राठौड़ का BAP पर तीखा हमला, बोले- नक्सली सोच से युवाओं को गुमराह करने की कोशिश हो रही है
अलग से भील प्रदेश की मांग उठाकर देश को तोड़ने जैसी मानसिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है. राठौड़ ने 'बाप' नेताओं पर साधा निशाना...
उदयपुर: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भारत आदिवासी पार्टी पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने बाप की गतिविधियों और बयानों की तुलना नक्सलवाद से करते हुए कहा कि जिस तरह नक्सली अराजकता फैलाकर युवाओं को गुमराह करते हैं, उसी तर्ज पर बाप के नेता भी समाज में भ्रम और अस्थिरता का माहौल बना रहे हैं.
राजेंद्र राठौड़ और क्या कहा ? : राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार के दो वर्ष पूरे होने के अवसर पर उदयपुर स्थित पार्टी कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए राठौड़ ने कहा कि हाल के दिनों में अलग से भील प्रदेश की मांग उठाकर देश को तोड़ने जैसी मानसिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि इस तरह की मांगें देश की एकता और अखंडता के खिलाफ हैं और ऐसे लोगों को समाज हर स्तर पर जवाब देगा.
राठौड़ ने बाप नेता राजकुमार रोत के बयानों का जिक्र करते हुए कहा कि कमीशनखोरी को सही ठहराने जैसी बातें बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग सवाल पूछने के नाम पर पैसे लेने लगे हैं और अब उनकी सच्चाई जनता के सामने आ चुकी है. राठौड़ ने दावा किया कि बाप का राजनीतिक विस्तार अब अपनी सीमा पर पहुंच चुका है और युवाओं को भ्रामक बातों से बहकाने की उनकी कोशिशें नाकाम होंगी.
उन्होंने कहा कि आने वाले पंचायती राज और नगरीय निकाय चुनाव बाप के लिए लिटमस टेस्ट साबित होंगे. युवाओं ने अब सच्चाई समझ ली है और वे ऐसे संगठनों के झांसे में नहीं आएंगे. भारत आदिवासी पार्टी को गंभीरता से लेने के सवाल पर राठौड़ ने कहा कि एक बुद्धिजीवी व्यक्ति को हर जनप्रतिनिधि की बात ध्यान से सुननी चाहिए, लेकिन देश विरोधी सोच को स्वीकार नहीं किया जा सकता.
राजस्थान की राजनीति पर टिप्पणी करते हुए राठौड़ ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का कार्यकाल स्वर्णिम रहा और अब भजनलाल शर्मा सरकार ने विकास को नई गति दी है. उन्होंने दावा किया कि मौजूदा सरकार ने प्रदेश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दी है.