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Panchayat Election 2026 : जयपुर जिला परिषद के 55 वार्डों में भाजपा ने घोषित किए प्रत्याशी, दो सीटों पर फैसला बाकी

बैठक के दौरान भाजपा नेता... ( Source : Rajasthan BJP )

जयपुर: राजस्थान में पंचायतीराज चुनाव को लेकर भाजपा ने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा शुरू कर दी है. इसी क्रम में पार्टी ने जयपुर जिला परिषद के 57 वार्डों में से 55 पर प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं. वार्ड संख्या 33 और 56 पर फिलहाल सहमति नहीं बन पाई है. इन दोनों वार्डों के उम्मीदवारों के नाम विचाराधीन रखे गए हैं.

भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी की ओर से जारी सूची में महिला और पुरुष दोनों उम्मीदवारों को मौका दिया गया है. पार्टी ने स्थानीय स्तर पर रायशुमारी और संगठनात्मक विचार-विमर्श के बाद प्रत्याशियों का चयन किया है. अब घोषित उम्मीदवारों के सामने चुनाव प्रचार और मतदाताओं से संपर्क बढ़ाने की चुनौती होगी. वहीं, शेष दो वार्डों में उम्मीदवारों को लेकर अंतिम निर्णय का इंतजार रहेगा.