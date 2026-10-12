Panchayat Election 2026 : जयपुर जिला परिषद के 55 वार्डों में भाजपा ने घोषित किए प्रत्याशी, दो सीटों पर फैसला बाकी
पंचायतीराज चुनाव 2026 के लिए भाजपा ने सूची जारी कर दी. हालांकि, वार्ड 33 और 56 के उम्मीदवारों पर सहमति नहीं बन पाई.
Published : October 12, 2026 at 10:36 PM IST
जयपुर: राजस्थान में पंचायतीराज चुनाव को लेकर भाजपा ने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा शुरू कर दी है. इसी क्रम में पार्टी ने जयपुर जिला परिषद के 57 वार्डों में से 55 पर प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं. वार्ड संख्या 33 और 56 पर फिलहाल सहमति नहीं बन पाई है. इन दोनों वार्डों के उम्मीदवारों के नाम विचाराधीन रखे गए हैं.
भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी की ओर से जारी सूची में महिला और पुरुष दोनों उम्मीदवारों को मौका दिया गया है. पार्टी ने स्थानीय स्तर पर रायशुमारी और संगठनात्मक विचार-विमर्श के बाद प्रत्याशियों का चयन किया है. अब घोषित उम्मीदवारों के सामने चुनाव प्रचार और मतदाताओं से संपर्क बढ़ाने की चुनौती होगी. वहीं, शेष दो वार्डों में उम्मीदवारों को लेकर अंतिम निर्णय का इंतजार रहेगा.
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भाजपा ने जिला परिषद के लिए उतारे प्रमुख चेहरे : राजस्थान में पंचायत चुनाव 2026 को लेकर भाजपा ने जयपुर जिला परिषद के प्रत्याशियों में कई प्रमुख चेहरों को मौका दिया है. जयपुर दक्षिण जिलाध्यक्ष राजेश गुर्जर को वार्ड 22, पूर्व जिला प्रमुख रमा चौपड़ा को वार्ड 18 और पूर्व प्रधान बादामी देवी को वार्ड 13 से प्रत्याशी बनाया गया है. वहीं, वार्ड 28 से रामसिंह चांदावास चुनाव मैदान में होंगे. चांदावास वर्ष 2013 से 2018 तक रेनवाल मांझी में पंचायत समिति सदस्य रहे हैं.
जयपुर जिला परिषद के भाजपा प्रत्याशियों की सूची :
वार्ड संख्या-प्रत्याशी का नाम :
1-किरण देवी
2-सुनीता यादव
3-संतोष सैनी
4-लक्ष्मण कुमार शर्मा
5-मोती देवी
6-संतोष यादव
7-जयप्रकाश चौधरी
8-शारदा यादव
9-प्रमिला देवी
10-सीता देवी
11-संतोष यादव
12-मोहन लाल दादरवाल
13-बादामी देवी
14-दामोदर
15-मीना हरितवाल
16-गजानंद जाट
17-मीनू यादव
18-रमा चौपड़ा
19-रामेश्वरी देवी
20-पिंटू कंवर
21-राजेंद्र बड़ियाल
22-राजेश गुर्जर
23-रमप्यारी
24-मनोहर लाल बैरवा
25-ललिता देवी
26-संतोष देवी
27-बीना
28-राम सिंह चांदावास
29-कजोड़ मल बैरवा
30-राजपाल सिंह
31-प्रियंका शर्मा
32-कैलाशी देवी
33-विचाराधीन
34-किशन लाल वर्मा
35-सीताराम शर्मा
36-नीरू बैरवा
37-प्रहलाद मीना
38-रामकेश मीना
39-सुनीता शर्मा
40-मूल चंद महावर
41-संतोष मीणा
42-मुक्ता देवी
43-अनिता यादव
44-काली देवी मीणा
45-राम अवतार गुर्जर
46-संती देवी मीणा
47-मंजू
48-रघुवीर सिंह चौधरी
49-रामफूल खोड़ा
50-प्रभाती लाल
51-मंजू स्वामी
52-कानाराम मीणा
53-सुरज्ञान यादव
54-मेघराज यादव
55-मंजू
56-विचाराधीन
57-अर्जुन लाल यादव