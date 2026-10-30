पंचायत चुनाव दूसरा चरण: भीलवाड़ा की 185 ग्राम पंचायतों में वोटिंग, सिंघाना के भैंसावता खुर्द में बूथ पर हंगामा
जिला निर्वाचन अधिकारी जसमीत सिंह संधू ने बताया-7 पंचायत समितियों की 185 ग्राम पंचायतों में मतदान हो रहा है.
Published : October 30, 2026 at 11:55 AM IST
भीलवाड़ा/सिंघाना: भीलवाड़ा की 185 और झुंझुनूं के सिंघाना पंचायत समिति की 22 ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंच के लिए मतदान हो रहा है. सुबह से ही बूथों पर मतदाताओं में उत्साह है, महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में मतदान करने पहुंच रही हैं. निष्पक्ष मतदान के लिए बूथों पर पुलिस जाब्ता तैनात है. वहीं सिंघाना के भैंसावता खुर्द बूथ पर हंगामा हो गया. मतदान कर चुका एक व्यक्ति लाइन में खड़े वोटरों से बातचीत कर रहा था, जिस पर प्रचार कर वोट प्रभावित करने का आरोप लगा. पुलिस ने उसे बूथ से बाहर निकाल दिया.
पंचायत राज चुनाव का दूसरा चरण : भीलवाड़ा जिला निर्वाचन अधिकारी जसमीत सिंह संधू ने बताया कि दूसरे चरण में जिले की 7 पंचायत समितियों की 185 ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंच पद के लिए मतदान हो रहा है. इससे पहले 28 अक्टूबर को जिला परिषद के 17 वार्ड और 111 पंचायत समिति सदस्यों के लिए वोट डाले गए थे. मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ है, जो शाम 6 बजे तक चलेगा. मतदान शुरू होते ही बूथों पर लंबी कतारें लग गई हैं और मतदाताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है.
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फुलियाकला में 24 तो हुरडा में 22 उम्मीदवार मैदान में: भीलवाड़ा में सरपंच पद के लिए सबसे ज्यादा मुकाबला फुलियाकला और हुरडा पंचायत में है. शाहपुरा विधानसभा की फुलियाकला ग्राम पंचायत में सरपंच पद के लिए 24 और आसींद विधानसभा की हुरडा ग्राम पंचायत में 22 उम्मीदवार मैदान में हैं. मतदान खत्म होने के बाद शाम 7 बजे से 185 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ही मतगणना शुरू होगी, जिसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है. वहीं चुनाव ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले 11 कार्मिकों को जिला निर्वाचन अधिकारी जसमीत सिंह संधू ने नोटिस जारी किया है.
सिंघाना की 22 पंचायतों में गांव की सरकार के लिए वोटिंग: सिंघाना पंचायत समिति क्षेत्र की 22 ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंच पद के लिए मतदान जारी है. गांव की सरकार चुनने को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह है. सुबह से ही बूथों पर कतारें लग गई हैं. उधर भैंसावता खुर्द मतदान केंद्र पर हंगामा हो गया. आरोप है कि मतदान कर चुका एक व्यक्ति कतार में खड़े वोटरों से बातचीत कर मतदान को प्रभावित कर रहा था. विवाद बढ़ने पर पुलिस ने उसे बूथ से बाहर निकाल दिया.
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2 पदों के लिए एक साथ मतदान, शाम को होगी मतगणना: शुक्रवार को मतदाता सरपंच और वार्ड पंच दो पदों के लिए वोट डाल रहे हैं. इससे पहले 28 अक्टूबर को इसी क्षेत्र में पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के लिए मतदान हुआ था. शाम को मतदान खत्म होते ही मतगणना शुरू हो जाएगी और देर रात तक सरपंच व वार्ड पंच के परिणाम आने की संभावना है. सिंघाना पंचायत समिति की 22 ग्राम पंचायतों में कुल 84 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. यहां कुल 75 हजार 625 मतदाता गांव की सरकार चुनेंगे. इनमें 39 हजार 659 पुरुष और 35 हजार 966 महिला मतदाता शामिल हैं.
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