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पंचायत चुनाव दूसरा चरण: भीलवाड़ा की 185 ग्राम पंचायतों में वोटिंग, सिंघाना के भैंसावता खुर्द में बूथ पर हंगामा

मतदान करने पहुंची महिलाएं ( ETV Bharat Bhilwara )

भीलवाड़ा/सिंघाना: भीलवाड़ा की 185 और झुंझुनूं के सिंघाना पंचायत समिति की 22 ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंच के लिए मतदान हो रहा है. सुबह से ही बूथों पर मतदाताओं में उत्साह है, महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में मतदान करने पहुंच रही हैं. निष्पक्ष मतदान के लिए बूथों पर पुलिस जाब्ता तैनात है. वहीं सिंघाना के भैंसावता खुर्द बूथ पर हंगामा हो गया. मतदान कर चुका एक व्यक्ति लाइन में खड़े वोटरों से बातचीत कर रहा था, जिस पर प्रचार कर वोट प्रभावित करने का आरोप लगा. पुलिस ने उसे बूथ से बाहर निकाल दिया.