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मदन राठौड़ का डोटासरा पर पलटवार, बोले- सत्ता का दुरुपयोग करते तो लक्ष्मणगढ़ में जीतने ही नहीं देते

जयपुर: पंचायत चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहे हैं, सियासी पारा भी गर्म होता जा रहा है. पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने डीजीपी से मुलाकात कर ज्ञापन दिया. कांग्रेस के इस मुद्दे पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पलटवार किया है. सोमवार को भाजपा मुख्यालय पर मीडिया से बात करते हुए मदन राठौड़ ने कांग्रेस की शिकायत को राजनीतिक स्टंट बताते हुए कहा कि भाजपा ने निकाय चुनाव में सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया.

चुनाव से पहले बढ़ा सियासी तापमान: मदन राठौड़ ने डोटासरा के गृह क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि कांग्रेस वहां महज एक वोट से जीत पाई, अगर भाजपा सत्ता का दुरुपयोग करती, तो डोटासरा को लक्ष्मणगढ़ में जीतने ही क्यों देती? वे सिर्फ खोते जनाधार की झेंप मिटाने के लिए राजनीतिक स्टंट कर रहे हैं. मदन राठौड़ ने कहा कि डोटासरा यह बात समझ नहीं रहे हैं कि भाजपा सत्ता का दुरुपयोग करने में विश्वास नहीं रखती. हमारे पास मौका था, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया. डोटासरा का चुनाव हारना भाजपा के लिए अच्छी बात होती, लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाजपा ने किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया.

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पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस पर हमला: राठौड़ ने कांग्रेस नेताओं की डीजीपी से मुलाकात पर कहा कि शिकायत करना उनका अधिकार है, लेकिन कानून अपना काम करेगा. राठौड़ ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अपनी झेंप मिटाने और जनता को चेहरा दिखाने के लिए कांग्रेस इस तरह के नाटक कर रही है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहले गलत काम किए होंगे, लेकिन भाजपा गलत काम नहीं करती. भाजपा कानून को हाथ में लेने में विश्वास नहीं रखती और उसका अपना मजबूत जनाधार है. राठौड़ ने पंचायत चुनाव को लेकर भी कांग्रेस पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता अभी से रोना रोने लगे हैं और पंचायत चुनाव में कांग्रेस के हालात और खराब होंगे. भाजपा का संगठन और जनाधार मजबूत है और इसी के दम पर पार्टी पंचायत चुनाव में जीत दर्ज करेगी.

PM के सफर को नुक्कड़ नाटकों से पहुंचाएगी: इधर, भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के सफर को प्रदेश के गांवों और शहरों तक पहुंचाने की तैयारी में है. ‘सेवा से संकल्प तक’ कार्यक्रम के तहत राजस्थान में 1200 नुक्कड़ नाटक आयोजित किए जाएंगे. इनमें 600 कार्यक्रम शहरों और 600 गांवों में होंगे. ‘माटी रो सरदार, सेवा से संकल्प’ थीम पर 50 टीमें प्रदेशभर में नुक्कड़ नाटकों के जरिए प्रधानमंत्री मोदी के बचपन से लेकर सार्वजनिक जीवन में उनके सफर को मंचित करेंगी. इसके साथ ही ‘सेवा स्मरण’ कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री मोदी के जीवन, संघर्ष और सार्वजनिक सफर से जुड़े प्रसंगों को आम जनता तक पहुंचाने की रणनीति बनाई गई है. भाजपा का फोकस संगठनात्मक गतिविधियों के साथ प्रधानमंत्री के सार्वजनिक जीवन और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को भी जनसंपर्क अभियान के जरिए गांव-गांव तक पहुंचाने पर है.

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