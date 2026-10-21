पंचायत चुनाव: बागियों की चुनौती के बीच तीसरे चरण पर भाजपा का फोकस, आज से 17 जिलों के पैनल पर मंथन
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में आज से 17 जिलों के प्रत्याशियों पर मंथन शुरू होगा.
Published : October 21, 2026 at 1:47 PM IST
जयपुर: प्रदेश में पंचायती राज चुनाव के पहले और दूसरे चरण के बाद अब भाजपा ने तीसरे चरण की चुनावी तैयारी तेज कर दी है. प्रत्याशियों के चयन से लेकर नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने तक, पार्टी के सामने संगठनात्मक संतुलन साधने की चुनौती है. तीसरे चरण के लिए 20 अक्टूबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के बीच प्रदेश भाजपा नेतृत्व 21 अक्टूबर यानी बुधवार से 17 जिलों के प्रत्याशियों के पैनल पर मंथन करेगा. इसके बाद 22 अक्टूबर को भरतपुर संभाग के चार जिलों के पैनलों पर चर्चा होगी. मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, प्रदेश संगठन महामंत्री अजेय कुमार सहित पार्टी नेतृत्व की कोशिश है कि प्रत्याशी चयन में स्थानीय समीकरणों और संगठन की राय को महत्व देते हुए चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी पूरी की जाए.
सामूहिक निर्णय लिया जाएगा: प्रदेश भाजपा मुख्यालय पर होने वाली बैठक में वरिष्ठ नेताओं और प्रदेश स्तरीय चुनाव समिति के सामने जिला एवं विधानसभा स्तर पर तैयार किए गए पैनल रखे जाएंगे. भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने बताया कि पैनल तैयार करने की प्रक्रिया में संभाग चुनाव संचालन समिति, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, विधायक और संबंधित सांसदों से चर्चा की जाएगी. बगड़ी ने बताया कि दो दिन की बैठक में प्रत्याशियों के नाम को अंतिम रूप दिया जाएगा. पार्टी हमेशा से नीचे से पैनल तैयार करती है और सभी की रायशुमारी से फैसला होता है. निकाय चुनाव में जिस तरह से पार्टी ने सभी की सलाह से सामूहिक निर्णय लेते हुए काम किया और जीत हासिल की, उसी तरह से पंचायत चुनाव में पार्टी बड़े बहुमत से जीत दर्ज करेगी.
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इन जिलों के पैनलों पर होगा मंथन: 21 अक्टूबर को ब्यावर, डीडवाना, टोंक, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, सलूंबर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, खैरथल-तिजारा, बालोतरा, बारां और बूंदी सहित 17 जिलों के प्रत्याशियों के नामों पर मंथन प्रस्तावित है. वहीं, भरतपुर, डीग, धौलपुर और सवाई माधोपुर के पैनलों पर 22 अक्टूबर को सुबह चर्चा होगी. तीसरे चरण में प्रदेश के 17 जिलों की 116 पंचायत समितियों के लिए नामांकन प्रक्रिया 19 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है, जो 23 अक्टूबर तक दाखिल किए जा सकेंगे. पार्टी की कोशिश होगी कि बिना किसी विवाद के नाम तय किए जाएं. हालांकि मंगलवार को प्रारंभिक स्तर पर संभाग प्रभारियों के साथ सिंगल नाम के पैनल को लेकर चर्चा हो चुकी है और प्रत्याशियों के नाम तय हो चुके हैं. जिन नामों पर विवाद है या एक से ज्यादा दावेदार हैं, उन्हीं नामों पर प्रदेश स्तर पर होने वाली बैठक में चर्चा होगी.
बागियों को मनाना भी बड़ी चुनौती: प्रत्याशी चयन के साथ भाजपा के सामने पहले और दूसरे चरण में नाराज होकर चुनाव मैदान में उतरे कार्यकर्ताओं को मनाने की चुनौती भी है. पार्टी के प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने दावा किया है कि ज्यादातर स्थानों पर बागियों को मना लिया गया है, जबकि शेष नाराज कार्यकर्ताओं से बातचीत जारी है. जिला स्तर के वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों को उन्हें समझाने की जिम्मेदारी दी गई है. दरअसल, पंचायत चुनाव में स्थानीय नेताओं की दावेदारी, टिकट वितरण और क्षेत्रीय समीकरण पार्टी के लिए अहम हैं. ऐसे में तीसरे चरण के पैनल तैयार करते समय भाजपा को संगठन की पसंद और स्थानीय दावेदारों के बीच संतुलन बनाना होगा. पहले दो चरणों में सामने आई नाराजगी से सबक लेते हुए पार्टी की कोशिश है कि टिकट घोषित होने के बाद असंतोष कम से कम रहे और कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव में जुटें.
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