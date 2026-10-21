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पंचायत चुनाव: बागियों की चुनौती के बीच तीसरे चरण पर भाजपा का फोकस, आज से 17 जिलों के पैनल पर मंथन

भाजपा मुख्यालय, जयपुर ( ETV Bharat )

जयपुर: प्रदेश में पंचायती राज चुनाव के पहले और दूसरे चरण के बाद अब भाजपा ने तीसरे चरण की चुनावी तैयारी तेज कर दी है. प्रत्याशियों के चयन से लेकर नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने तक, पार्टी के सामने संगठनात्मक संतुलन साधने की चुनौती है. तीसरे चरण के लिए 20 अक्टूबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के बीच प्रदेश भाजपा नेतृत्व 21 अक्टूबर यानी बुधवार से 17 जिलों के प्रत्याशियों के पैनल पर मंथन करेगा. इसके बाद 22 अक्टूबर को भरतपुर संभाग के चार जिलों के पैनलों पर चर्चा होगी. मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, प्रदेश संगठन महामंत्री अजेय कुमार सहित पार्टी नेतृत्व की कोशिश है कि प्रत्याशी चयन में स्थानीय समीकरणों और संगठन की राय को महत्व देते हुए चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी पूरी की जाए.

सामूहिक निर्णय लिया जाएगा: प्रदेश भाजपा मुख्यालय पर होने वाली बैठक में वरिष्ठ नेताओं और प्रदेश स्तरीय चुनाव समिति के सामने जिला एवं विधानसभा स्तर पर तैयार किए गए पैनल रखे जाएंगे. भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने बताया कि पैनल तैयार करने की प्रक्रिया में संभाग चुनाव संचालन समिति, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, विधायक और संबंधित सांसदों से चर्चा की जाएगी. बगड़ी ने बताया कि दो दिन की बैठक में प्रत्याशियों के नाम को अंतिम रूप दिया जाएगा. पार्टी हमेशा से नीचे से पैनल तैयार करती है और सभी की रायशुमारी से फैसला होता है. निकाय चुनाव में जिस तरह से पार्टी ने सभी की सलाह से सामूहिक निर्णय लेते हुए काम किया और जीत हासिल की, उसी तरह से पंचायत चुनाव में पार्टी बड़े बहुमत से जीत दर्ज करेगी.