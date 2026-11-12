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निकाय के बाद अब पंचायत की बारी: भाजपा की ‘बाड़ेबंदी’ शुरू, प्रशिक्षण के नाम पर गुप्त स्थान पर भेजे गए प्रत्याशी

प्रशिक्षण शिविरों के नाम पर जुटे प्रत्याशी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: निकाय चुनाव में बढ़त के बाद अब पंचायत चुनाव में जिला प्रमुख और प्रधान की कुर्सी तक पहुंचने के लिए भाजपा ने अपनी रणनीति को जमीन पर उतारना शुरू कर दिया है. दीपावली के बाद पार्टी की ओर से प्रत्याशियों और निर्वाचित सदस्यों को एकजुट रखने की कवायद तेज हो गई है. जयपुर से इसकी शुरुआत भी हो चुकी है. यहां जिला परिषद के प्रत्याशियों को पार्टी कार्यालय से गुप्त जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है. पार्टी इस पूरी व्यवस्था को बाड़ेबंदी के बजाय प्रशिक्षण शिविर और संगठनात्मक संवाद का नाम दे रही है.