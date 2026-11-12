निकाय के बाद अब पंचायत की बारी: भाजपा की ‘बाड़ेबंदी’ शुरू, प्रशिक्षण के नाम पर गुप्त स्थान पर भेजे गए प्रत्याशी
पंचायत चुनाव में जिला प्रमुख और प्रधान पद जीतने को भाजपा ने कमर कसी. प्रत्याशियों की घेराबंदी और प्रशिक्षण शिविरों की तैयारी शुरू हो गई.
Published : November 12, 2026 at 5:24 PM IST
जयपुर: निकाय चुनाव में बढ़त के बाद अब पंचायत चुनाव में जिला प्रमुख और प्रधान की कुर्सी तक पहुंचने के लिए भाजपा ने अपनी रणनीति को जमीन पर उतारना शुरू कर दिया है. दीपावली के बाद पार्टी की ओर से प्रत्याशियों और निर्वाचित सदस्यों को एकजुट रखने की कवायद तेज हो गई है. जयपुर से इसकी शुरुआत भी हो चुकी है. यहां जिला परिषद के प्रत्याशियों को पार्टी कार्यालय से गुप्त जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है. पार्टी इस पूरी व्यवस्था को बाड़ेबंदी के बजाय प्रशिक्षण शिविर और संगठनात्मक संवाद का नाम दे रही है.
भाजपा की यह तैयारी केवल जयपुर जिले तक सीमित नहीं रहने वाली है. चारों चरणों की चुनावी प्रक्रिया पूरी होने के बाद 15 नवंबर के आसपास प्रदेश के अलग-अलग जिलों में प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने की योजना है. इन शिविरों के जरिए जिला परिषद और पंचायत समिति के प्रत्याशियों के साथ निर्वाचित सदस्यों को संगठन के संपर्क में रखा जाएगा. पार्टी की कोशिश है कि चुनाव परिणाम आने के बाद जिला प्रमुख और प्रधान के चुनाव तक उसके समर्थित सदस्य एकजुट रहें और शीर्ष पदों के लिए समर्थन का गणित उसके पक्ष में बना रहे. इसे पंचायत चुनाव में भाजपा की अब तक की सबसे बड़ी संगठनात्मक घेराबंदी के तौर पर देखा जा रहा है.
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9,648 सदस्यों के समर्थन से तय होंगे शीर्ष पद: राजस्थान में पंचायतीराज चुनाव के तहत 41 जिला परिषदों में 1,403 जिला परिषद सदस्य और 457 पंचायत समितियों में 8,245 पंचायत समिति सदस्य चुने जाने हैं. दोनों स्तरों को मिलाकर कुल 9,648 सदस्य चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा हैं. जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य अपने जिले का जिला प्रमुख चुनेंगे, जबकि पंचायत समिति के सदस्य अपने क्षेत्र का प्रधान चुनेंगे. ऐसे में इन सदस्यों की संख्या और उनके समर्थन का गणित ही पंचायतों में शीर्ष पदों की तस्वीर तय करेगा.
भाजपा की रणनीति में इसलिए सदस्य चुनाव और शीर्ष पदों के चुनाव को अलग-अलग चरणों के रूप में देखा जा रहा है. पहले चरण में अधिक से अधिक जिला परिषद और पंचायत समिति सीटों पर जीत हासिल करना लक्ष्य है. इसके बाद निर्वाचित सदस्यों के बीच संपर्क और समन्वय बनाए रखकर जिला प्रमुख और प्रधान के चुनाव में बहुमत सुनिश्चित करने की कोशिश होगी. जिन जगहों पर भाजपा समर्थित सदस्यों की संख्या स्पष्ट बहुमत में होगी, वहां स्थिति अपेक्षाकृत आसान रहेगी, लेकिन करीबी मुकाबले वाले जिलों और पंचायत समितियों में एक-एक सदस्य का समर्थन निर्णायक हो सकता है.
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प्रदेशभर में प्रशिक्षण शिविरों की तैयारी: चार चरणों में पंचायत चुनाव होने के कारण भाजपा ने निकाय चुनाव जैसी तत्काल और एकमुश्त बाड़ेबंदी की रणनीति नहीं अपनाई. चुनावी कार्यक्रम लंबा होने और दीपावली के त्योहार के चलते पार्टी के सामने सभी प्रत्याशियों को लंबे समय तक एक साथ रखने की व्यावहारिक चुनौती भी रही. अब चुनावी चरण पूरे होने के साथ प्रशिक्षण शिविरों के जरिए प्रत्याशियों और निर्वाचित सदस्यों को संगठनात्मक रूप से जोड़ने की तैयारी है.
प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने बताया कि भाजपा में बाड़ेबंदी नहीं होती है, हमारे यहां प्रशिक्षण वर्ग होता है. भाजपा की परंपरा नहीं है कि अपने ही जनप्रतिनिधियों को जबरन रखा जाए. नए कार्यकर्ता पंचायत के चुनाव में शामिल हुए हैं, उन्हें पार्टी की रीति-नीति से अवगत कराना होता है, इसलिए प्रशिक्षण वर्ग चलता है. बगड़ी ने कहा कि निकाय चुनाव में भी यही बात आई थी कि बाड़ेबंदी हो रही है, लेकिन भाजपा इसे प्रशिक्षण वर्ग के तौर पर करती है, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन मिलता है.
इन शिविरों में संगठन की कार्ययोजना, जनप्रतिनिधियों की भूमिका और सरकार की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने जैसे विषयों पर चर्चा होगी. साथ ही पार्टी की प्राथमिकता उन क्षेत्रों में सदस्यों के बीच संवाद बनाए रखने की होगी, जहां जिला प्रमुख और प्रधान के चुनाव में समर्थन जुटाने की जरूरत पड़ेगी. इस तरह प्रशिक्षण शिविर संगठनात्मक गतिविधि के साथ-साथ चुनाव के अगले चरण की तैयारी का माध्यम भी बनेंगे.
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शुरू हुआ पहला बड़ा कदम: पंचायत चुनाव के बीच जयपुर देहात दक्षिण भाजपा और दौसा सहित अन्य जिलों से अपने जिला परिषद के प्रत्याशियों को पार्टी कार्यालय बुलाकर संगठनात्मक स्तर पर सक्रियता बढ़ा दी गई है. जिला अध्यक्ष राजेश गुर्जर प्रत्याशियों के साथ समन्वय कर रहे हैं. प्रत्याशियों को एक साथ लाने की कवायद ने राजनीतिक हलकों में बाड़ेबंदी की चर्चा को फिर तेज कर दिया है.
भाजपा के सामने चुनौती केवल चुनाव जीतने तक सीमित नहीं है. जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों के चुनाव के बाद जिला प्रमुख और प्रधान के पदों के लिए राजनीतिक जोड़-तोड़ और समर्थन का गणित अहम होगा. जिन जिलों में मुकाबला करीबी रहेगा, वहां पार्टी के लिए अपने समर्थित सदस्यों को एकजुट रखना महत्वपूर्ण होगा. जयपुर देहात दक्षिण में प्रत्याशियों को जिला कार्यालय बुलाना इसी रणनीति का शुरुआती संकेत माना जा रहा है.
चार जिलों में जिला प्रमुख और प्रधान के चुनाव बाद में: पंचायत चुनाव की रणनीति में चार जिलों का गणित बाकी जिलों से अलग रहेगा. बारां, श्रीगंगानगर, करौली और कोटा में मौजूदा जिला प्रमुखों और संबंधित पंचायत समितियों के प्रधानों का कार्यकाल दिसंबर 2026 में पूरा होने के कारण इन पदों के चुनाव अलग समय पर कराए जाने हैं. इन जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होंगे, लेकिन जिला प्रमुख और प्रधान के चुनाव का कार्यक्रम बाद में घोषित किया जाएगा.
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ऐसे में भाजपा को इन चार जिलों में सदस्यों के चुनाव के बाद लंबे समय तक संगठनात्मक संपर्क बनाए रखना होगा. वहीं जिन जिलों में शीर्ष पदों के चुनाव पहले होने हैं, वहां सदस्यों के समर्थन का समीकरण तत्काल महत्वपूर्ण हो जाएगा. पार्टी की प्रदेशव्यापी रणनीति में इन दोनों परिस्थितियों को ध्यान में रखकर अलग-अलग स्तर पर तैयारी करनी होगी.
पंचायत चुनाव में भाजपा की असली परीक्षा अब दो मोर्चों पर होगी. पहला, 41 जिला परिषदों और 457 पंचायत समितियों में अधिक से अधिक सीटें जीतना और दूसरा, निर्वाचित सदस्यों के समर्थन से जिला प्रमुख और प्रधान के पदों पर कब्जा जमाना. जयपुर देहात दक्षिण में 26 प्रत्याशियों को जिला कार्यालय बुलाने के साथ पार्टी ने अपनी संगठनात्मक कवायद का संकेत दे दिया है. प्रस्तावित प्रशिक्षण शिविरों से यह रणनीति प्रदेश के दूसरे जिलों में भी आकार ले सकती है.
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