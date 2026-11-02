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पंचायत चुनाव 2026: तीसरे चरण के चुनाव का अंतिम प्रशिक्षण संपन्न, पोलिंग पार्टियां रवाना

पोलिंग बूथों के लिए रवाना होते चुनाव कर्मचारी ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर/सवाईमाधोपुर/डीडवाना : पंचायतीराज संस्थाओं के तीसरे चरण के लिए राजस्थान के 27 जिलों में मतदान दलों की रवानगी सोमवार से शुरू हो गई है. तीन नवंबर को होने वाले जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के मतदान के लिए प्रदेशभर में 11,869 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 1.06 करोड़ मतदाता 2,496 वार्डों में 9,094 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे. इसी कड़ी में भरतपुर जिले की चार पंचायत समितियों बयाना, भुसावर, वैर और नदबई में भी अंतिम प्रशिक्षण के बाद दल रवाना हुए. सुबह 8 बजे बयाना-भुसावर और दोपहर में वैर-नदबई के दल एमएसजे कॉलेज से बसों से रवाना किए गए. मतदान दलों के साथ पुलिसकर्मी भी अपने निर्धारित रूट के अनुसार रवाना हो रहे हैं.