पंचायत चुनाव 2026: तीसरे चरण के चुनाव का अंतिम प्रशिक्षण संपन्न, पोलिंग पार्टियां रवाना
सवाईमाधोपुर और डीडवाना जिलों की पंचायत समितियों में कल ही चुनाव होंगे. यहां के लिए मतदान दल रवाना हो चुके.
Published : November 2, 2026 at 1:37 PM IST
भरतपुर/सवाईमाधोपुर/डीडवाना : पंचायतीराज संस्थाओं के तीसरे चरण के लिए राजस्थान के 27 जिलों में मतदान दलों की रवानगी सोमवार से शुरू हो गई है. तीन नवंबर को होने वाले जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के मतदान के लिए प्रदेशभर में 11,869 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 1.06 करोड़ मतदाता 2,496 वार्डों में 9,094 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे. इसी कड़ी में भरतपुर जिले की चार पंचायत समितियों बयाना, भुसावर, वैर और नदबई में भी अंतिम प्रशिक्षण के बाद दल रवाना हुए. सुबह 8 बजे बयाना-भुसावर और दोपहर में वैर-नदबई के दल एमएसजे कॉलेज से बसों से रवाना किए गए. मतदान दलों के साथ पुलिसकर्मी भी अपने निर्धारित रूट के अनुसार रवाना हो रहे हैं.
भरतपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी कमर चौधरी ने बताया कि 1934 और 1702 कार्मिक तैनात हैं, साथ में पुलिस बल भी निर्धारित रूट पर गया है. प्रदेश के सभी जिलों में बयाना की तर्ज पर ही सोमवार को दल रवाना हो रहे हैं. 3 नवंबर को सुबह 7 से शाम 6 बजे मतदान, 4 को सरपंच नामांकन, 5 को पंच-सरपंच मतदान और मतगणना होगी. अगले दिन 5 नवंबर को सरपंच और पंच पदों के लिए मतदान होगा तथा शाम को मतगणना कर परिणाम घोषित किए जाएंगे. इसके बाद अंतिम दिन उपसरपंच का चुनाव कराया जाएगा. पूरी चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने के बाद मतदान दल वापस लौटेंगे.
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मतदान दलों को रवाना करने से पहले मास्टर आदित्येंद्र राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अंतिम प्रशिक्षण दिया गया. इसमें चारों पंचायत समितियों के लिए नियुक्त मतदान कार्मिकों को चुनाव प्रक्रिया, ईवीएम संचालन, मतदान सामग्री के उपयोग और मतदान केंद्र पर बरती जाने वाली सावधानियों की जानकारी दी गई. अंतिम प्रशिक्षण के बाद कार्मिकों को उनकी टीमों के साथ मतदान सामग्री सौंपकर रवाना किया जा रहा है. बयाना और भुसावर पंचायत समितियों के लिए 1934 मतदान कार्मिक तथा वैर और नदबई के लिए 1702 कार्मिक चुनाव प्रक्रिया में अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे. सभी मतदान दलों को निर्धारित रूट के अनुसार संबंधित मतदान केंद्रों तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है.
ठहरने और खाने की व्यवस्था के निर्देश: जिला कलेक्टर ने बताया कि चूंकि चुनाव प्रक्रिया कई दिनों तक चलने वाली है. ऐसे में मतदान कार्मिकों के ठहरने और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर स्थानीय प्रशासन, ग्राम विकास अधिकारियों और पटवारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि मतदान कार्मिकों को केवल मतदान दिवस ही नहीं, बल्कि सरपंच-पंच चुनाव और उपसरपंच चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी. ऐसे में सभी व्यवस्थाओं पर लगातार निगरानी रखी जाएगी. एसपी राजेश कुमार मीना ने बताया कि सोमवार सुबह मतदान दलों के साथ पुलिसकर्मियों को भी चुनाव सामग्री सहित संबंधित मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया है.
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सुबह 7 से शाम 6 बजे तक होगा मतदान : जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार 3 नवंबर को जिले की पंचायत समिति बयाना, भुसावर, वैर और नदबई में जिला परिषद सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा. मतदाता अपने फोटोयुक्त पहचान पत्र के अलावा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित 11 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से किसी एक के जरिए भी मतदान कर सकेंगे. इनमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पेंशन दस्तावेज, बैंक एवं पोस्ट ऑफिस की फोटोयुक्त पासबुक, सांसदों एवं विधायकों को जारी प्रमाण-पत्र, केंद्र एवं राज्य सरकार के सर्विस पहचान-पत्र, श्रम मंत्रालय का स्वास्थ्य बीमा कार्ड और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का दिव्यांग पहचान पत्र शामिल हैं.
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सवाईमाधोपुर में 498 मतदान केंद्र बनाए: सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के साहूनगर नगर स्कूल में अंतिम प्रशिक्षण के बाद मतदान सामग्री देकर सभी पोलिंग पार्टियों को पोलिंग बूथों के लिए रवाना कर दिया गया. पंचायतीराज संस्थाओं के तृतीय चरण के तहत सवाई माधोपुर जिले की पंचायत समिति बामनवास, बौंली, मलारना डूंगर एवं खंडार के मतदान केंद्रों पर मतदान होंगे. जिले की बामनवास, मलारना डूंगर, खंडार एवं बौंली पंचायत समिति की 145 ग्राम पंचायतों में जिला परिषद की 16 सीटों के लिए एवं पंचायत समिति की 82 सीटों एवं ग्राम पंचायतों के 1379 वार्डों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं. जिले में तृतीय चरण में होने वाले मतदान में 4 लाख 35 हजार 677 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. जिनमें 2 लाख 32 हजार 267 पुरुष तथा 2 लाख 3 हजार 410 महिला मतदाता शामिल हैं. मतदान के लिए संबंधित पंचायत समिति क्षेत्रों में कुल 498 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. वहीं 5 नवंबर को पंच-सरपंच के लिए मतदान होगा.
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डीडवाना में 545 मतदान केंद्र बनाए: पंचायत चुनाव के तहत डीडवाना-कुचामन जिले की पांच पंचायत समितियों में तीसरे चरण के लिए कल सुबह मतदान होगा. सभी बूथों पर नियुक्त किए गए मतदान कर्मियों को आज बांगड़ कॉलेज में अंतिम प्रशिक्षण देकर मतदान केंद्रों के लिए रवाना कर दिया गया है. जिला कलेक्टर अवधेश मीना ने बताया कि डीडवाना जिले के मकराना, परबतसर, नावां, ईटावा बामणिया तथा पीलवा पंचायत समितियों में जिला परिषद तथा पंचायत समिति तथा 130 ग्राम पंचायतों के लिए कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा. इसके लिए जिले भर में 545 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. इनमें से 34 मतदान केंद्रों को संवेदनशील व अतिसंवेदनशील श्रेणी में रखा गया है.