Panchayat Chunav 2026: तीसरे चरण का मतदान कल, 27 जिलों के 1 करोड़ से अधिक मतदाता करेंगे फैसला
उपसरपंचों के चुनाव छह नवंबर को होंगे. जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव की मतगणना 20 नवंबर को होगी.
Published : November 2, 2026 at 10:21 AM IST
जयपुर: पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव प्रक्रिया के तीसरे चरण में 3 नवंबर को मतदान होगा. इस चरण में 27 जिलों के मतदाता जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों का चुनाव करेंगे. मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा. इसके लिए सोमवार को मतदान दल अपने-अपने निर्धारित मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो रहे हैं. इसी चरण के तहत 5 नवंबर को पंच-सरपंच चुने जाएंगे. राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली है.
तीसरे चरण में जिला परिषद और पंचायत समिति के कुल 2,496 वार्डों में चुनाव होना है. इनमें 27 जिला परिषदों के 377 वार्डों में 1,305 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जबकि 116 पंचायत समितियों के 2,119 वार्डों में 7,789 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. इस तरह कुल 9,094 प्रत्याशियों के राजनीतिक भविष्य का फैसला मतदाता करेंगे. इस चरण में कुल 1 करोड़ 6 लाख 81 हजार 567 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. इनमें 55 लाख 48 हजार 472 पुरुष, 51 लाख 33 हजार 51 महिला और 44 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं. आयोग ने मतदान के लिए 11,869 मतदान केंद्र स्थापित किए हैं.
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इन 27 जिलों में होंगे पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव: तीसरे चरण में बालोतरा, बांसवाड़ा, बारां, ब्यावर, भरतपुर, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, डीडवाना-कुचामन, डीग, धौलपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जालोर, झुंझुनूं, करौली, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, सलूंबर, सीकर, टोंक और उदयपुर जिले में मतदान होगा.
इन 116 पंचायत समितियों में होंगे चुनाव
- बालोतरा - धोरीमन्ना, गिरा, गुड़ामालानी, कल्याणपुर, समदड़ी, सिंधरी
- बांसवाड़ा - आनंदपुरी, बागीदौरा, गांगड़तलाई, नाहरपुरा
- बारां - अंता, केलवाड़ा, किशनगंज, मांगरोल, नाहरगढ़, शाहाबाद
- ब्यावर - जैतारण, जवाजा, नरबदखेड़ा, रास
- भरतपुर - बयाना, भुसावर, नदबई, वैर
- बीकानेर - लूणकरणसर, रीड़ी, श्रीडूंगरगढ़
- बूंदी - तालेड़ा
- चित्तौड़गढ़ - भदेसर, भूपालसागर, चित्तौड़गढ़, कपासन, राशमी
- चूरू - भानीपुरा, बीदासर, चांदगोठी (मुख्यालय राजगढ़), राजगढ़, सरदारशहर, सरदारशहर पूर्व, सिद्धमुख
- दौसा - दौसा, लालसोट, लवाण, नांगल राजावतान, रामगढ़ पचवारा, शिवसिंहपुरा, सिकंदरा, सिकराय
- डीडवाना-कुचामन - इटावा भामणियां, मकराना, नावां, परबतसर, पीवला
- डीग - बृजनगर, कामां, पहाड़ी
- धौलपुर - बाड़ी, धौलपुर, सैंपऊ
- श्रीगंगानगर - राजियासर, सूरतगढ़, विजयनगर
- हनुमानगढ़ - भादरा, हनुमानगढ़ जंक्शन, नोहर, पल्लू, पीलीबंगा, राजपुरा
- जयपुर - चाकसू, कोटखावदा, माधोराजपुरा, फागी, सांगानेर
- जालोर - भाद्रूणा, चितलवाना, सांचौर, सरवाना
- झुंझुनू - गोठड़ा, गुढ़ा गौड़जी, नवलगढ़, उदयपुरवाटी
- करौली - हिंडौन, शेरपुर-सूरौठ, श्रीमहावीरजी
- खैरथल-तिजारा - किशनगढ़बास, तिजारा
- कोटपूतली-बहरोड़ - बहरोड़, मांडण-कुंडला, नीमराना, विराटनगर
- प्रतापगढ़ - छोटी सादड़ी, दलोट, धमोतर, धरियावद
- सवाई माधोपुर - बामनवास, बौंली, खंडार, मलारना डूंगर
- सलूंबर - गींगला, लसाड़िया, सलूंबर, सेमारी
- सीकर - दांतारामगढ़, धोद, धोद ग्रामीण (मुख्यालय सीकर), खाचरियावास, पलसाना
- टोंक- देवली, मालपुरा, पचेवर, पीपलू, उनियारा
- उदयपुर - कल्याणपुर, खेरवाड़ा, नयागांव, ऋषभदेव
बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष इंतजाम: राज्य निर्वाचन आयोग आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए पानी और छाया की व्यवस्था की गई है. बुजुर्ग और विशेष योग्यजन मतदाताओं की सुविधा का भी ध्यान रखा गया है. सुरक्षा के लिहाज से आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. उन्होंने बताया कि तीसरे चरण में मतदान वाले जिलों के कुछ मतदान केंद्रों का उन्होंने स्वयं निरीक्षण किया है. निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाओं की जानकारी लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं.
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5 नवंबर को पंच-सरपंच के लिए मतदान: तीसरे चरण की चुनाव प्रक्रिया के तहत 4 नवंबर को पंच और सरपंच पदों के लिए नामांकन होंगे. 5 नवंबर को इन पदों के लिए मतदान और मतगणना कराई जाएगी. इसके बाद 6 नवंबर को उपसरपंच का चुनाव होगा. इस चरण में 27 जिलों की 3,716 ग्राम पंचायतों में सरपंच और 34,218 वार्ड पंच चुने जाएंगे. जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव की मतगणना 20 नवंबर को होगी.
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