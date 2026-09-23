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पंचायत चुनाव 2026: धौलपुर, झुंझुनू और डीडवाना में जिला परिषद वार्डों व प्रधान पदों की आरक्षण लॉटरी पूरी

जिला परिषद के 29 वार्डों का आरक्षण: जिला परिषद के 29 वार्डों के लिए भी आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया पूरी की गई. इनमें अनुसूचित जाति के छह, अनुसूचित जनजाति के दो, अन्य पिछड़ा वर्ग के छह तथा सामान्य वर्ग के 15 वार्ड निर्धारित किए गए हैं.

छह पंचायत समितियों में प्रधान पदों का आरक्षण: आरक्षण प्रक्रिया के अनुसार बाड़ी पंचायत समिति का प्रधान पद अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित किया गया है. सरमथुरा पंचायत समिति का प्रधान पद अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) ओपन के लिए निर्धारित हुआ है. इसी तरह सैंपऊ और बसेड़ी पंचायत समितियों के प्रधान पद सामान्य महिला वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं. वहीं, धौलपुर और राजाखेड़ा पंचायत समितियों के प्रधान पद सामान्य वर्ग ओपन के लिए रखे गए हैं. जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की देखरेख में हुई प्रक्रिया के दौरान शासन के निर्धारित नियमों एवं पूर्व आरक्षण चक्र के आधार पर आरक्षण तय किया गया. अधिकारियों एवं संबंधित जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में पूरी प्रक्रिया कराई गई.

धौलपुर पंचायत समिति आरक्षण लॉटरी: धौलपुर जिले की छह पंचायत समितियों में प्रधान पदों के आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया बुधवार को पूरी कर ली गई. जिला कलेक्टर एवं संबंधित अधिकारियों की मौजूदगी में आयोजित प्रक्रिया में पुराने आरक्षण चक्र के अनुसार प्रधान पदों का आरक्षण निर्धारित किया गया. इसके साथ ही पंचायत समिति सदस्यों तथा जिला परिषद के 29 वार्डों के लिए भी आरक्षण की लॉटरी पूरी की गई.

धौलपुर/डीडवाना/झुंझुनू: राजस्थान पंचायती राज आम चुनाव 2026 को लेकर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं. चुनाव के मद्देनजर धौलपुर, झुंझुनू और नवगठित डीडवाना-कुचामन जिलों में जिला प्रमुख, प्रधानों तथा जिला परिषद वार्डों के लिए आरक्षण निर्धारण की लॉटरी प्रक्रिया जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता में सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है. अधिकारियों, आमजन और प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में हुई इस प्रशासनिक प्रक्रिया के बाद तीनों जिलों में चुनावी तस्वीर साफ हो गई है.

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डीडवाना-कुचामन पंचायत आरक्षण लॉटरी: पंचायती राज आम चुनाव 2026 को लेकर डीडवाना-कुचामन जिले में पंचायत समितियों के प्रधान एवं अन्य पंचायती राज संस्थाओं के पदों के आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया पूरी हो गई. जिला कलेक्ट्रेट में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर अवधेश मीणा की अध्यक्षता में आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया संपन्न हुई. इस दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, आमजन एवं संबंधित अधिकारी मौजूद रहे. आरक्षण लॉटरी के अनुसार डीडवाना पंचायत समिति का प्रधान पद सामान्य महिला के लिए आरक्षित किया गया है. वहीं, लाडनूं और कुचामन पंचायत समिति सामान्य, मकराना एससी महिला, परबतसर सामान्य, मौलासर ओबीसी, नावां सामान्य महिला, इटावा-बामणिया एससी तथा पीलवा पंचायत समिति सामान्य महिला के लिए आरक्षित हुई है.

जिला प्रमुख और जिला परिषद के 35 वार्ड: नवगठित डीडवाना-कुचामन जिला परिषद के जिला प्रमुख का पद एससी वर्ग के लिए आरक्षित हुआ है. वहीं आज जिला परिषद के 35 वार्डों में भी वार्डवार आरक्षण तय किया गया, जिसके मुताबिक 10 वार्ड सामान्य वर्ग के लिए, वहीं 10 वार्ड सामान्य वर्ग महिला के लिए आरक्षित किए गए, जबकि ओबीसी वर्ग के लिए 4 तथा ओबीसी वर्ग महिला के लिए 3 वार्ड आरक्षित किए गए. इसी प्रकार एससी वर्ग के लिए 4 वार्ड तथा एससी वर्ग महिला के लिए 4 वार्ड आरक्षित किए गए.

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर अवधेश मीणा ने कहा कि जिले में प्रशासन निकाय चुनाव की प्रक्रिया में व्यस्त था, अब पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रशासन पूरी तरह तैयार है. चुनाव के मद्देनजर विभिन्न रिटर्निंग अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जा चुके हैं और प्रशासन की ओर से विभिन्न स्तरों पर तैयारियां की जा रही हैं. आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब जिले में पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज होने लगी हैं. कल ग्राम पंचायतों के सरपंच और वार्ड पंचों के आरक्षण की लॉटरी के बाद गांवों में चुनावी तस्वीर और स्पष्ट होगी.

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झुंझुनू में पंचायती राज आरक्षण प्रक्रिया: झुंझुनू में सूचना केंद्र सभागार में कलेक्टर डॉ. अरुण गर्ग, एडीएम अजय आर्य, एसडीएम रामकरण सिंह और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में लॉटरी निकाली गई. जिला स्तर पर 14 प्रधान पदों, 41 जिला परिषद और 248 पंचायत समिति वार्डों का आरक्षण तय किया गया.

जिला परिषद के 41 वार्डों का आरक्षण विवरण:

सामान्य वर्ग: सामान्य महिला के लिए वार्ड 1, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 14, 20, 22, 23, 39, 40 तथा सामान्य ओपन के लिए 5, 9, 15, 17, 19, 21, 24, 25, 30, 32, 33, 41 निर्धारित हुए.

सामान्य महिला के लिए वार्ड 1, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 14, 20, 22, 23, 39, 40 तथा सामान्य ओपन के लिए 5, 9, 15, 17, 19, 21, 24, 25, 30, 32, 33, 41 निर्धारित हुए. अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC): ओबीसी महिला के लिए वार्ड 10, 16, 27, 35 और ओबीसी ओपन के लिए वार्ड 18, 26, 29, 31 रहे.

ओबीसी महिला के लिए वार्ड 10, 16, 27, 35 और ओबीसी ओपन के लिए वार्ड 18, 26, 29, 31 रहे. अनुसूचित जाति (SC): एससी महिला के लिए वार्ड 2, 36, 37 और एससी ओपन के लिए 7, 28, 34, 38 आरक्षित किए गए.

एससी महिला के लिए वार्ड 2, 36, 37 और एससी ओपन के लिए 7, 28, 34, 38 आरक्षित किए गए. अनुसूचित जनजाति (ST): एसटी ओपन के लिए वार्ड संख्या 13 आरक्षित हुआ.

चुनावी हलचल और अगला चरण: आरक्षण की तस्वीर साफ होने के साथ ही संभावित दावेदारों की चुनावी गणित भी बदल गई है. अब कल सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर 389 सरपंच पदों और वार्ड पंचों के आरक्षण की लॉटरी होगी.

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